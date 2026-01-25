Jak se vám líbí? Čeští biatlonisté ukázali kombinézy pro olympijské souboje

  8:08aktualizováno  8:08
Čeští biatlonisté odhalili během domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě kombinézy pro únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. V červeno-bílo-modré kombinaci odkazují na národní trikoloru.
foto: Petr Slavík / Český biatlon

Jedním z prvků kombinézy je střetnutí barev na břiše, které dohromady vytváří státní vlajku. Za krkem a na lýtkách je uveden nápis „CZE“. V modré a červené barvě jsou také čepice nebo čelenky.

Olympijské hry v Itálii začnou 6. února. Biatlonisté zahájí boje o medaili o dva dny později, kdy poběží v Anterselvě závod smíšených štafet. V české nominaci jsou Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.

