Johannes Bö s rekordy nekončí. Nor po sprintu ovládl na MS i stíhací závod

Už v sobotu překonal rekord legendárního krajana Oleho Einara Björndalena, když si ve sprintu dojel pro 21. titul mistra světa. Díky fantastickému výkonu si Johannes Bö na startu stíhacího závodu hýčkal náskok 28 sekund.

Stíhací závod mužů na MS Podrobná reportáž

A znovu ve švýcarském středisku nenašel přemožitele. Ve stíhacím závodě si dojel pro rekordní 12. individuální zlato na světovém šampionátu, tuto disciplínu si podmanil už na třetím mistrovství v řadě.

Zaslouženě se může nazývat králem historických tabulek.

Zkušený Nor se nenechal rozhodit ani 22letým Američanem Wrightem, který se ho v posledním kole snažil mermomocí dohnat a který dokazuje, že o budoucnost tohoto sportu nebude nouze.

Vždyť mladík si pro stříbro dojel už v sobotním sprintu, po poslední položce nedělního klání jen nevěřícně koukal na bílé terče a do posledního kola vybíhal pouze 15 sekund za norským vládcem.

Nejrychlejší běh a střelba Běh: 1. Perrot (Fr.) 28:04,1 2. Ponsiluoma (Švéd.) +4,4 3. Fillon Maillet (Fr.) +8,2 … 24. Hornig +1:15,4, 28. Krčmář +1:24,7, 47. Mareček +2:16,9 Střelba: 1. Runnalls (Kan.) 1:27,9 2. Burkhalter (Švýc.) 1:29,3 3. Uldal (Nor.) 1:32,8 … 25. Hornig 1:43,3 40. Krčmář 1:52,0 42. Mareček 1:55,7

Böa sice už nedohnal, přesto se z další světové medaile spolu s fanoušky ohromně radoval. A jeho norský přemožitel zase slavil další obrovský úspěch.

Na trati, která byla vlivem počasí nad nulou měkčí než při stíhacím závodě žen, si celou dobu užíval sólo jízdu. Na první střelbě sice minul jednu ránu, druhou položku vleže si však pohlídal, když mířil přímo doprostřed. A zatímco ostatní teprve ulehali, on už vybíhal do třetího kola.

Na první stojce sice přišla další chyba, i tak ale rychlý Nor, který si nadále držel strojové tempo, hájil vedoucí pozici.

O druhé místo mezitím bojovali mladíci Wright a Tomasso Giacomel. Rozuzlení přišlo právě na třetí položce, kdy Američan shodil všech pět terčů, kdežto Ital musel na dvě trestná kola. Na třetí a čtvrté místo se zařadili Sturla Holm Laegreid a Perrot.

A závěrečná položka, jež měla vše rozhodnout?

Bö si pohlídal všech pět ran. Stejně tak Wright. I Laegreid s Perrotem nemuseli na trestné kolo. Jen Francouz byl na položce rychlejší, a tak do cíle dorazil i s číslem 15 na bronzové pozici.

Mareček položil všechny terče

Trenér českých mužů Michal Málek před začátkem závodu upozorňoval: „Na každém stavu to fouká jinak. Kluci mají nastřeleno na bezvětří, bude na nich, jak se s měnícími se podmínky popasují.“

Skvěle se s nimi vypořádal Jonáš Mareček, který za celou dobu nemusel ani na jedno trestné kolo. V cíli se díky bezchybné střelbě polepšil o devět míst, ve druhém individuálním klání světového šampionátu finišoval 29.

Michal Krčmář (vlevo) a Švýcar Joscha Burkhalter při stoupání během stíhacího závodu na mistrovství světa.

Nejlépe skončil z českých biatlonistů Hornig, jenž do cíle dorazil na 22. místě. „Bohužel, s jedničkami se to sjíždět nedá,“ narážel pro kamery ČT Sportu na dvě chyby vleže. „Nuly na stojkách mě sice trochu posunuly, ale nic moc to nevyřešilo, musel bych nulovat i vleže.“

O příčku za Hornigem se umístil se třemi minelami nejzkušenější Čech Michal Krčmář.

„Tři jedničky, stejná pozice, průměrný běh, nedá se nic moc říkat,“ hodnotil svůj výkon. „Jsou tam borci, kteří jezdí vepředu, my jsme ve druhém sledu. Není to tak hrozné, ale na ten top balík aktuálně nemáme. Budeme doufat, že se to ještě přelije a budeme mít šanci.“

Světový šampionát pokračuje v úterý, kdy se na start vytrvalostního závodu postaví biatlonistky. Muži ve stejné disciplíně zabojují o den později.