Na olympiádě v roce 2026 pojedou biatlonisté 11 medailových závodů. Česká reprezentace bude spoléhat hlavně na Michala Krčmáře a Markétu Davidovou. Soutěžit se bude ve známém areálu v Anterselvě od 7. do 21. února.
Program biatlonu na ZOH 2026
|Datum
|Disciplína
|Čas (orientační)
|8. února (neděle)
|Smíšená štafeta
|14:05
|10. února (úterý)
|Mužský individuální závod – 20 km
|13:30
|11. února (středa)
|Ženský individuální závod – 15 km
|14:15
|13. února (pátek)
|Mužský sprint – 10 km
|14:00
|14. února (sobota)
|Ženský sprint – 7,5 km
|14:00
|15. února (neděle)
|Stíhací závody – muži
|11:15
|Stíhací závody – ženy
|14:45
|17. února (úterý)
|Mužská štafeta – 4×7,5 km
|14:30
|18. února (středa)
|Ženská štafeta – 4×6 km
|14:45
|20. února (pátek)
|Muži – hromadný start – 15 km
|14:15
|21. února (sobota)
|Ženy - hromadný start – 12,5 km
|14:15
Česká nominace na ZOH 2026
V ženském týmu nechybí Markéta Davidová, která kvůli zdravotním komplikacím vynechala závody SP v Novém Městě na Moravě. V nominaci jsou i Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová. Roli náhradnice budou plnit Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová.
Tým mužů se bude opírat o Michala Krčmáře, jenž si připíše čtvrtou a zřejmě poslední olympijskou účast. Nechybí ani Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska. Roli pátého muže zaujme Petr Hák, který nahradil Jonáše Marečka. Mareček je společně s Adamem Václavíkem pro olympijské hry náhradníkem.
ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině
Nominace biatlonistů na ZOH 2026
Ženy: Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová. Náhradnice: Ilona Plecháčová, Heda Mikolášová.
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Petr Hák, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík. Náhradníci: Jonáš Mareček, Adam Václavík.
Kde sledovat biatlonové závody na ZOH 2026
Přímé přenosy z biatlonových závodů naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
ZOH 2026: Stadiony a sportoviště olympiády v Miláně a Cortině?
České biatlonové úspěchy na olympijských hrách
Na poslední zimní olympiádě v Pekingu 2022 bylo nejlepším českým výsledkem 4. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem, Michal Krčmář byl 16. ve sprintu. Výraznějších úspěchů česká reprezentace dosáhla v letech 2018 a 2014.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2022 (Peking)
|4. místo - Markéta Davidová
|závod s hromadným startem
|2022 (Peking)
|16. místo - Michal Krčmář
|sprint na 10 km
|2018 (Pchjončchang)
|2. místo - Michal Krčmář
|sprint na 10 km
|2018 (Pchjončchang)
|3. místo - Veronika Vítková
|sprint na 7,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Ondřej Moravec
|stíhací závod na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|smíšená štafeta
|2014 (Soči)
|3. místo - Jaroslav Soukup
|sprint na 10 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíková
|štafeta žen na 4x6