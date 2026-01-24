Biatlon ONLINE: Charvátová s Mikyskou se v Novém Městě snaží prorazit v singl mixu

Autor:
  12:12aktualizováno  12:12
V sobotním programu biatlonových klání v Novém Městě na Moravě jsou dva smíšené závody. V tom prvním publikum ve Vysočina Areně požene Lucii Charvátovou a Tomáše Mikysku, který chtějí konečně uspět v disciplíně, která Čechům dlouhodobě nesvědčí – smíšené štafetě dvojic. Jejich snažení sledujte od 13:15 v podrobné textové reportáži.

Lucie Charvátová na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Mikyska nahrazuje Mikuláše Karlíka, se kterým Charvátová při jediné singlmixové příležitosti v této sezoně vyjela v Östersundu třinácté místo, které tak nějak vystihuje české snažení v této divácky atraktivní a rychlé biatlonové disciplíně.

ONLINE: Smíšená štafeta dvojic v Novém Městě

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Málokdy se Čechům podaří skloubit nutné předpoklady – rychlou a přesnou střelbu – tak, aby pronikli do desítky. Naposledy to zvládli minulý leden, kdy Tereza Voborníková s Vítězslavem Hornigem skončili devátí.

Tentokrát by ale šance na úspěch mohla být o něco vyšší. Spousta biatlonových velmocí do Nového Města přijela kvůli olympijským přípravám v osekaných sestavách. A to co z hvězd zbylo, trenéři většinou nasadili na odpolední klasickou smíšenou štafetu.

Tak například za obhájce triumfu z Östersundu Švédy v singl mixu jede dvojice Annie Lindová, kterou trenéři povolali z nižšího IBU Cupu, a Henning Sjökvist, jenž ve Světovém poháru zatím nejvíce zaujal tím, že mu do terčů střílel italský soupeř. Norsko reprezentují Juni Arnekleivová a Martin Nevland, který si díky bezchybné střelbě vyjel páté místo ve vytrvalostním závodě. Francouzi nasazují Jeanne Richardovou a Emiliena Claudea, za Němce jede Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund.

Prosadí se Češi doma ve snížené konkurenci k dobrému výsledku?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse

Marketér a komentátor Jakub Horák leží v nemocnici v kritickém stavu

Jakub Horák

Evropa nesmí spoléhat na pomoc USA, problémy musí řešit sama, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra a Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Wannsee 1942, laboratoř zla. Genocidu nepáchali jen fanatičtí esesáci

Vila ve Wannsee (na historickém snímku), kde proběhla v roce 1942 konference,...

Policisté zadrželi muže, který zaútočil sekerou na kancelář poslance Bartoše

Na kancelář bývalého šéfa Pirátů Ivana Bartoše v Kutné Hoře někdo zaútočil....

Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sněmu s svého hnutí (24. ledna 2026)

Obří slalom ve Špindlu vede Hectorová, Shiffrinová čtvrtá. Druhé kolo bez Češek

Sara Hectorová na trati obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Biatlon ONLINE: Charvátová s Mikyskou se v Novém Městě snaží prorazit v singl mixu

Lucie Charvátová na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Komentář

„AI slop“ zapleveluje internet. Odpad generovaný umělou inteligencí vytlačuje kvalitu a zabíjí AI

Sloni a žirafy na Václavském náměstí. Příklad obrázku vytvořeného GPT Image 1:5...

Macinka škrtá pomoc školám na Ukrajině. Je mi z vás na zvracení, vzkázal Lipavský

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Další ostraha i školení. Radnice po střelbě v Chřibské posilují bezpečnost úřadů

Po dvou letech končí stavební práce na nové radnici Prahy 7. (7. 11. 2019)

Další trapas z Bílého domu. „Dobyvatelský“ snímek umístil Grónsko do Antarktidy

Bílý dům zveřejnil patrně umělou inteligencí (AI) vygenerovaný snímek...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.