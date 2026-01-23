V české sestavě kvůli bolestem zad absentuje největší hvězda Markéta Davidová. Jako první z domácích reprezentantek zahájí zkrácený vytrvalostní závod na 12,5 kilometru, ve kterém se za omyl na střelnici připisuje 45 sekund, Jislová.
Krátce po ní se na trať ve Vysočina Areně vrhne Charvátová, která si chce napravit dojem z prvního vytrvalostního klání v Östersundu. V něm osmkrát chybovala a skončila v osmé desítce. Od té doby už několikrát ukázala, že dokáže obstát i ve čtyřpoložkových závodech.
Následuje Voborníková, která právě v nejdelší biatlonové disciplíně dosáhla na kariérní maximum. V předminulé sezoně skončila pátá na Holmenkollenu, letos na umístění v první desítce čeká.
Osvědčená jména doplňuje další budoucí olympionička Vinklárková, která byla ve Světovém poháru v kariéře dosud nejlépe 29. ve sprintu. Při poslední štaci v Ruhpoldingu se předvedla povedeným výkonem v roli finišmanky štafety.
„Nové Město je, co se týče tratí a střelnice, něco úplně jiného než Ruhpolding. Je to tady dost komplikované a pořadí nebude tak vyrovnané jako minulý týden. Ale věřím si na nějaký lepší výsledek víc než doposud,“ doufá Vinklárková.
Podruhé v sezoně si mezi elitou zazávodí devatenáctiletá Plecháčová, která zaujala devátým místem v nedávném IBU Cupu v Brezně.
Na startu nejsou hned tři biatlonistky z první pětky Světového poháru. V Novém Městě se nepředstaví ani třetí Norka Maren Kirkeeideová, ani sestry Elvira a Hanna Öbergovy. Nechybí naopak lídryně Světového poháru Francouzka Lou Jeanmonnotová, ani její nejbližší – ale pořád hodně vzdálená – pronásledovatelka Finka Suvi Minkkinenová. Na triumf ze Švédska chce navázat Italka Dorothea Wiererová.