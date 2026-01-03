Mrtvého Bakkena našel na hotelu lídr SP, do Oberhofu Botn nepojede kvůli nemoci

První biatlonové závody po náhlém úmrtí Siverta Bakkena se v Oberhofu uskuteční bez jeho hvězdných norských kolegů. Lídr Světového poháru Johan-Olav Botn, který podle nových informací mrtvého kolegu našel na hotelovém pokoji, i šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid jsou nemocní a nejsou na závody připraveni
Johan-Olav Botn ve stíhačce v Hochfilzenu. | foto: ČTK

„Rád bych se zúčastnil, asi tentokrát o to víc. Ale zároveň musím myslet na své zdraví a tohle je jediné správné rozhodnutí,“ řekl norské televizi Botn, jenž v boji o křišťálový glóbus drží po osmi z 21 závodů náskok 113 bodů na Francouze Érica Perrota.

Byl to právě Botn, kdo nalezl Bakkena 23. prosince mrtvého v hotelovém pokoji v italském Lavazé. Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku. Příčina úmrtí není zatím známa.

Lídr SP přiznal, že musel vyhledat pomoc psychologa. „Mám v hlavě pořád nějaké obrazy, s nimiž, jak jsem si uvědomil, budu muset žít po zbytek života,“ řekl.

Právě kvůli kamarádovi se pokusí vybojovat co nejlepší výsledky, ale až po Oberhofu na dalších dílech SP v Ruhpoldingu, Novém Městě na Moravě a hlavně v únoru v Anterselvě na olympijských hrách.

„Kdybych ztratil motivaci, tak bych ho určitě zklamal. Vím přesně, co by teď ode mě chtěl: abych trénoval a stal se co nejlepším. Cíl je teď jasnější než dřív,“ dodal Botn.

Laegreid také přiznal, že po vypjatých Vánocích je vyčerpaný fyzicky i psychicky. Z šoku se stále vzpamatovává celá norská reprezentace. „Bude to pro nás všechny neobvyklý týden. Nejdůležitější je teď pomáhat si, starat se jeden o druhého a zajistit, aby sportovci po náročném vánočním období prožili pozitivní zkušenost,“ řekl manažer týmu Per Arne Botnan.

