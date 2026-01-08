Biatlon ONLINE: Muži bojují ve sprintu, do závodu naskočí i pětice Čechů

Autor:
  11:23aktualizováno  11:36
Původně měli startovat až odpoledne, kvůli přesunutí ženského sprintu na čtvrtek vyjedou biatlonisté na trať už v 11:30. Na zastávce Světového poháru v německém Oberhofu se předvedou i Češi Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska. Jak se jim daří, můžete sledovat v podrobné reportáži.

Jonáš Mareček bojuje během stíhacího závodu v Le Grand Bornand. | foto: Český biatlon / Jaroslav Svoboda

Jako první z české pětice vystartuje Mareček, který má ve sprintu číslo osm. Na nejkratší trati se mu v aktuální sezoně dařilo nejvíce na poslední zastávce v Le Grand Bornand, kde s jednou chybou skončil 32. V Předešlých kláních byl 89. a 74.

ONLINE: Sprint mužů v Oberhofu

Výkony biatlonistů sledujeme v podrobné reportáži.

Hned za sebou vyjede trojice Hornig (24), Karlík (25) a Krčmář (26). Právě Hornig z českých závodníků předvádí nejlepší výkony, v hodnocení Světového poháru je 17., ve sprintu už se podíval do elitní desítky. V Le Grand Bornand finišoval devátý.

V české sestavě se poprvé v této sezoně představí Mikyska, který doposud jezdil závody v IBU Cupu. Tam skončil nejlépe šestý ve vytrvalostním klání v italském středisku Ridnaun.

Ve startovní listině chybí kvůli nemoci první muž Světového poháru Johan-Olav Botn i jeho krajan Sturla Holm Laegreid. Před startem sprintu vyjádří fanoušci soustrast zesnulému Sivertu Bakkenovi minutou potlesku a namísto závodníka s číslem jedna zůstane startovní brána prázdná.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.