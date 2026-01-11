Norská štafeta vyhrála i s dvěma trestnými koly, Češi zapsali nejlepší výsledek sezony

Po druhém úseku se mohli Češi radovat dokonce z druhé příčky, kterou na předávku přivezl nejzkušenější člen Michal Krčmář. Na úvodní střelbě vleže sice musel opravovat tři nepovedené rány, na stojce však střelecký výkon napravil a na trati zapsal čtvrtý nejrychlejší čas svého úseku.
„Díky vývoji závodu ta trojka ani nevadila,“ ulevil si v rozhovoru pro Českou televizi. „Ale vůbec jsem nevěděl, co se na ležce děje. Naštěstí jsem se z toho vykroutil bez trestného kola, pak už jsem jel hop, nebo trop. Druhé kolo jsem mačkal a třetí jsem jel, na co bylo.“
Už první z českých závodníků předvedl solidní výkon. Tomáš Mikyska musel dobíjet jen jednou vestoje a při svém návratu do Světového poháru ukázal, že je platným článkem štafety. Na předávce před ním figurovaly jen velmoci Francie, Norsko a Švédsko. A tak si 25letý biatlonista právem mohl říct: „Určitě jsem spokojený.“
„Máme dneska asi nejlepší lyže ze všech,“ pochválil i práci servisního týmu. „První kolo jsme jeli docela pohodu a to třetí jsme za to vzali. Byl jsem rád, že moje noha to vydržela, po stíhačce jsem si nebyl jistý, jestli pojedu. Ale říkal jsem si, že jsou to tři kola a nějak to kousnu.“
Udržet štafetu co nejvýše byl plán pro Jonáše Marečka. Ten dlouhodobě nepředvádí příliš přesvědčivé výkony na lyžích a i tentokrát na nejlepší ztrácel. Zdržel se rovněž na úvodní položce, na které opravoval tři chyby.
Nejrychlejší běh a střelba
Běh: 1. Francie 1:11:26,0, 2. Norsko +17,6, 3. Švédsko +24,5... 6. ČESKO +1:26,7
Střelba: 1. Švýcarsko 4:22,8, 2. Norsko 4:29,3, 3. Finsko 4:30,8, 3. Německo 4:30,8, 5. ČESKO 4:33,7
„Věděl jsem, že tu ležku jsem nedal, jak bych chtěl, tak na stojce to musím zvládnout, ať se děje, co se děje. Snažil jsem se trochu zvolnit, abych ji trefil, a myslím, že se to docela vyplatilo,“ těšilo ho pět sestřelených terčů na první pokus.
V průběhu závodu se Mareček pohyboval mezi pátým a sedmým místem, Vítězslavu Hornigovi předával na šesté pozici.
A nejlepší Čech v hodnocení Světového poháru tuto příčku udržel. „Dneska jsme spokojení, když se koukneme před nás, tak jsou tam jen top národy,“ uznal Hornig.
Na svém úseku potvrdil roli přesného střelce, když opravoval jen jednu ránu. Na koberci strávil dohromady 59 sekund, navíc věděl, že za sebou dlouho nikoho nemá. Do cíle tak dojel s pohodlným náskokem na sedmé místo šestý.
Pět štafet v pěti vteřinách
Všech pět štafet před Hornigem zažívalo velmi dramatický finiš. Do cíle dorazily v rozmezí pouhých pěti sekund v pořadí Norsko, Francie, Švédsko, Itálie a Německo. Přitom první dvě velmoci měly v průběhu závodu velké problémy.
Obě musely na trestná kola.
Nor Isak Frey po druhé střelbě spadl na koberci a rozhodčí řešili, jestli se neprovinil proti pravidlům. Vše ale bylo v pořádku, a tak si Johannes Dale-Skjevdal mohl užívat náskoku.
Jenže střelecký stav číslo jedna jako by byl v neděli prokletý.
Dale-Skjevdal přišel o náskok třiceti sekund, když musel po střelbě vestoje na dvě trestná kola. Ale díky přesnosti a rychlosti Martina Uldala a Vetleho Christiansena se Norové vrátili do čela. A finišman poslal třetí výhru v řadě do nebe pro zesnulého Siverta Bakkena.
Podobné trable jako Daleho-Skjevdala potkaly i Émiliena Jacquelina, který napáchal stejný počet vleže. Francie se tak propadla až do druhé poloviny startovního pole, jenže i ona v závěru ukázala svou sílu.
SP v biatlonu v Oberhofu
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Frey, Dale-Skjevdal, Uldal, Christiansen) 1:20:29,1 (2+7), 2. Francie (F. Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) -2,6 (2+9), 3. Švédsko (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson) -3,8 (0+12), 4. Itálie -4,8 (1+9), 5. Německo -5,4 (0+10), 6. Česko (Mikyska, Krčmář, Mareček, Hornig) -25,5 (0,8)