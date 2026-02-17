Biatlon na ZOH ONLINE: Muži pojedou štafetu, za Čechy startuje Mikyska

Autor:
  11:03aktualizováno  11:03
Po dni volna je v Anterselvě opět na programu olympijský biatlonový závod, tentokrát štafeta mužů. V italském středisku se představí i česká čtveřice ve složení Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář. Jak se jim daří, můžete od 14:30 sledovat v podrobné reportáži.

Tomáš Mikyska ve sprintovém závodě na olympijských hrách. | foto: ČTK

Mikyska v aktuální sezoně Světového poháru rozjížděl dvě štafety, v Oberhofu a Ruhpoldingu, Češi v obou případech skončili šestí. „Mikys pro nás byl už dříve jasnou volbou na první úsek,“ řekl v Anterselvě kouč biatlonistů Michael Málek.

ONLINE: Štafeta mužů na olympijských hrách

Výkony biatlonistů sledujeme v podrobné reportáži.

Na druhý úsek trenéři zvolili osvědčeného Horniga, který pravidelně nastupuje do mužské i smíšené štafety. V aktuálním ročníku týmový závod ani jednou nevynechal, v Novém Městě na Moravě tak byl členem mixu, jenž dojel na třetím místě.

„Víťovým úkolem v úterý bude, aby udržel co největší kontakt. Nechceme, aby nám příliš brzy odjelo čelo závodu,“ konstatoval trenér Málek.

Po něm přebere štafetu dvaadvacetiletý Hák, pro kterého to bude premiéra v týmovém závodě na velké akci. Na olympijských hrách už absolvoval vytrvalostní klání, ve kterém se sedmi chybami skončil až na 81. místě. Do štafety dostal přednost před Mikulášem Karlíkem.

„Myslím, že jsem připravený. Cítím se skvěle. Budu se snažit nenabrat větší ztrátu a přivézt štafetu na stejném nebo lepším umístění, než ji dostanu,“ řekl v pondělí. Už tradičně bude českou čtveřici finišovat nejzkušenější člen Krčmář.

Největšími favority na olympijské zlato jsou Norové a Francouzi. První zmiňovaní jedou v sestavě Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid a Vetle Sjaastad Christiansen. Druzí aspiranti na vítězství mají na soupisce Fabiena Clauda, Émiliena Jacquelina, Quentina Fillona Mailleta a Erica Perrota.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.