Biatlon na ZOH ONLINE: Vytrvalostní závod, Voborníková při třetí střelbě bezchybná

  14:41aktualizováno  14:49
Po úterním vytrvalostním závodě mužů se v Anterselvě ve stejné disciplíně představují i biatlonistky. Nejdelší trať na olympijských hrách absolvují také čtyři Češky - Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. Jak se jim daří, lze od 14:15 sledovat v podrobné online reportáži.
Tereza Voborníková během závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026) | foto: Pawel KopczynskiReuters

Jako první z Češek na trať s osmičkou vybíhá debutantka Vinklárková, která se po letošní sezoně rozloučí s profesionální kariérou. „Myslím, že mám vše v hlavě srovnané,“ říkala na poslední zastávce Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

ONLINE: Vytrvalostní závod žen na olympiádě

Výkony biatlonistek budeme sledovat v podrobné reportáži.

„Odmalička jsem se snažila o účast na olympiádě, což se mi nyní podařilo. Líp se to už snad ani povést nemohlo. Jak se říká, v nejlepším se má přestat.“

Ve středečním závodu startuje i díky absenci Markéty Davidové, jež naskočila do nedělní smíšené štafety, ve které se jí ovšem nedařilo. I proto teď čeká, zda ještě některé klání v Anterselvě absolvuje. Sprint mají biatlonistky na programu v sobotu.

Další závodnicí ve středečním závodě je Voborníková, která startuje s číslem 18. Druhé člence smíšené štafety se v nejdelší disciplíně dařilo na domácí půdě v Novém Městě na Moravě, kde skončila desátá.

Úvodní závod v olympijské Anterselvě absolvují Charvátová s Jislovou, obě jsou ve druhé polovině startovního pole. První zmiňovaná, jež nesla vlajku na slavnostním zahájení her v Cortině, pojede s číslem 51, Jislová vyběhne jako 74.

Jednou z největších favoritek na zisk zlaté medaile je první žena hodnocení Světového poháru Lou Jeanmonnotová z Francie (54), medailové ambice mají i její krajanky Julia Simonová (48) a Justine Braisazová-Bouchetová (56) či Němka Franziska Preussová (62).

Ani jedna z biatlonistek, které vybojovaly cenný kov ve vytrvalostním závodě na minulých hrách v Pekingu, už nezávodí. Tenkrát se na stupních vítězek seřadily Němka Denise Herrmannová, Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová a Norka Marte Olsbuová Röiselandová.

