Jako první z Češek na trať s osmičkou vybíhá debutantka Vinklárková, která se po letošní sezoně rozloučí s profesionální kariérou. „Myslím, že mám vše v hlavě srovnané,“ říkala na poslední zastávce Světového poháru v Novém Městě na Moravě.
ONLINE: Vytrvalostní závod žen na olympiádě
Výkony biatlonistek budeme sledovat v podrobné reportáži.
„Odmalička jsem se snažila o účast na olympiádě, což se mi nyní podařilo. Líp se to už snad ani povést nemohlo. Jak se říká, v nejlepším se má přestat.“
Ve středečním závodu startuje i díky absenci Markéty Davidové, jež naskočila do nedělní smíšené štafety, ve které se jí ovšem nedařilo. I proto teď čeká, zda ještě některé klání v Anterselvě absolvuje. Sprint mají biatlonistky na programu v sobotu.
Další závodnicí ve středečním závodě je Voborníková, která startuje s číslem 18. Druhé člence smíšené štafety se v nejdelší disciplíně dařilo na domácí půdě v Novém Městě na Moravě, kde skončila desátá.
Úvodní závod v olympijské Anterselvě absolvují Charvátová s Jislovou, obě jsou ve druhé polovině startovního pole. První zmiňovaná, jež nesla vlajku na slavnostním zahájení her v Cortině, pojede s číslem 51, Jislová vyběhne jako 74.
Jednou z největších favoritek na zisk zlaté medaile je první žena hodnocení Světového poháru Lou Jeanmonnotová z Francie (54), medailové ambice mají i její krajanky Julia Simonová (48) a Justine Braisazová-Bouchetová (56) či Němka Franziska Preussová (62).
Ani jedna z biatlonistek, které vybojovaly cenný kov ve vytrvalostním závodě na minulých hrách v Pekingu, už nezávodí. Tenkrát se na stupních vítězek seřadily Němka Denise Herrmannová, Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová a Norka Marte Olsbuová Röiselandová.