Biatlon ONLINE: Poslední ženský závod sezony, absolvují ho i dvě Češky

  12:46aktualizováno  12:46
Biatlonový Světový pohár má před sebou poslední dva závody, ten první na norském Holmenkollenu pojedou ženy. Do klání s hromadným startem se vešly i dvě Češky Tereza Voborníková a Lucie Charvátová. Jak se jim daří, můžete sledovat v podrobné reportáži od 13:45.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Oslu | foto: Marek Ambrož / Český biatlon

Voborníková od senzačního bronzu na olympiádě, který vybojovala právě v královské disciplíně s hromadným startem, předvádí skvělé výkony. Do nejlepší desítky se nevešla jen dvakrát, v sobotu navíc jen o jedno místo, když ve stíhačce dojela jedenáctá.

Výkony biatlonistek můžete sledovat v podrobné reportáži.

V hodnocení Světového poháru jí tak patří 13. příčka, druhá z Češek Charvátová je 31. Do závodu s hromadným startem na Holmenkollenu se ovšem vešla, vyjede do něj s číslem 24. V sobotu se 33letá biatlonistka blýskla osmým místem a třetím nejrychlejším během.

„Myslím, že v posledním trimestru mám docela formu,“ pochvalovala si po závodě. „Závěr sezony si vždycky každý dlouho pamatuje a chce si ho udělat co nejhezčí. Jsem ráda, že se mi to tady povedlo.“

Jestli si finiš sezony ještě vylepší, můžete sledovat v podrobné reportáži.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

