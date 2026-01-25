Krčmář uzavřel nejlepší desítku, v Novém Městě vládl hromadnému závodu Perrot

V sobotu zažili skvělý výsledek ve smíšené štafetě, když před domácími fanoušky v Novém Městě na Moravě dojeli na třetím místě. V neděli se do nejlepší desítky vešel jen finišman Krčmář, Horniga nepřesná střelba sesunula až na 26. místo.
Hromadný závod mužů v Novém Městě na Moravě
Podrobná reportáž
Krčmář se dlouhou dobu držel mezi nejlepšími, první tři položky zvládl pokořit bez trestného kola, což ho v mezičasech po střelnici pravidelně zařadilo do elitní desítky. Po úvodní střelbě vestoje byl dokonce pátý, jenže nadějný výsledek si na závěr odstřelil jednou chybou.
I tak však zapsal solidní umístění.
V cílové rovince ještě dokázal přesprintovat muže ve žlutém Tommasa Giacomela, jenž si dělal nároky na první desítku i přes pět trestných kol. Hlasité tribuny však 35letého Čecha stejně jako v sobotu vyburcovaly, Krčmář tak nechal Itala za sebou a doběhl si pro desátou příčku.
„Na nástřelu jsem se trápil, tak jsem si říkal, že musím mít každou ránu pod kontrolou. Jedna mi bohužel někam vystřelila,“ litoval v rozhovoru pro Českou televizi. „Od začátku sezony jsem tvrdil, že mám na víc, než jsou výsledky. Určitě jsem teď spokojený, pokusím se uspět i na olympiádě.“
Od ještě lepšího výsledku zdržel Krčmáře dlouhý čas strávený na střelnici a 16. běžecký čas. Rychlopalbu naopak předvedl Hornig, který však rychlost nespojil s přesností. Šest chyb ho poslalo až na konec startovního pole.
Tam byl ostatně už od začátku.
Nejrychlejší běh a střelba
Běh: 1. Giacomel (It.) 31:59,7, 2. Ponsiluoma (Švéd.) +11,2, 3. Botn (Nor.) +12,1... 16. Krčmář +58,1, 23. Hornig +1:35,2
Střelba: 1. Burkhalter (Švýc.) 1:29,8, 2. Claude Fab. (Fr.) 1:32,4, 3. Badacz (Pol.) 1:33,1, 4. Hornig 1:34,3... 25. Krčmář 1:50,9
Po první položce musel na dvě trestná kola, načež se schoval až do třetí desítky, ze které už se nedostal. Na dalších zastávkách na střeleckém koberci postupně netrefil jednu, jednu a dvě rány, což v celkovém součtu stačilo jen na 26. místo.
„Jedním slovem tragédie. Vůbec nevím, čím to je, co se dělo. Nemyslím, že bych dělal extrémní chyby, ale tohle je úplně špatně. Není hezké jet o 25. místo. Ale bojoval jsem, co to šlo, doma se závod nevzdává,“ vzkázal do kamery.
„Desáté místo Michala je fantazie, skvělý výkon. Asi ho bude mrzet netrefená rána na poslední položce, ale byl to od něj povedený závod,“ hodnotil trenér Michael Málek. „Víťa měl suprový nástřel, ale to pak nepředvedl v závodě. Určitě to pro něj byl smolný závod hlavně na střelnici.“
Kdo naopak na střelnici zazářil byl vítěz Perrot, který nemusel ani na jedno trestné kolo. Na závěrečné položce sice chvíli čekal, než sestřelil poslední ránu, do finiše ale dojel s pohodlným náskokem před druhým Wrightem. Životní závod si na Vysočině zajel třetí Nor Aspenes.
SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě
Závod s hromadným startem - muži (15 km): 1. Perrot (Fr.) 35:59,6 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -9,0 (1), 3. Aspenes (Nor.) -16,2 (0), 4. F. Claude (Fr.) -23,8 (2), 5. Hofer (It.) -38,1 (1), 6. É. Claude (Fr.) -41,0 (1), ...10. Krčmář -53,8 (1), 26. Hornig (oba ČR) -2:56,1 (6)
Průběžné pořadí (po 14 z 21 závodů): 1. Perrot 834, 2. Giacomel (It.) 797, 3. Samuelsson (Švéd.) 668, 4. Botn (Nor.) 630, 5. Fillon Maillet (Fr.) 503, 6. Dale-Skjevdal (Nor.) 501, ...19. Hornig 257, 22. Krčmář 232, 52. Mikyska 50, 54. Karlík 47, 70. Mareček 20, 92. Štvrtecký (všichni ČR) 4