Krčmář uzavřel nejlepší desítku, v Novém Městě vládl hromadnému závodu Perrot

Autor:
  15:31aktualizováno  16:27
Tři biatlonisté dokázali závod s hromadným startem v Novém Městě na Moravě odstřílet bez chyby a dva z nich výborná práce s malorážkou poslala na pódium. Poslední klání před olympijskými hrami ovládl Francouz Eric Perrot, třetí byl též bezchybný Nor Sverre Aspenes. Mezi ně se vmáčkl ještě Američan Campbell Wright. Michal Krčmář skončil s jednou chybou desátý, Vítězslavu Hornigovi se závod střelecky nepovedl.
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě.

Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě. | foto: Reuters

Tommaso Giacomel z Itálie vede startovní pole v závodě s hromadným startem v...
Francouz Quentin Fillon Maillet vede startovní pole v závodě s hromadným...
Eric Perrot v čele závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě před...
Eric Perrot na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě
9 fotografií

V sobotu zažili skvělý výsledek ve smíšené štafetě, když před domácími fanoušky v Novém Městě na Moravě dojeli na třetím místě. V neděli se do nejlepší desítky vešel jen finišman Krčmář, Horniga nepřesná střelba sesunula až na 26. místo.

Hromadný závod mužů v Novém Městě na Moravě

Podrobná reportáž

Krčmář se dlouhou dobu držel mezi nejlepšími, první tři položky zvládl pokořit bez trestného kola, což ho v mezičasech po střelnici pravidelně zařadilo do elitní desítky. Po úvodní střelbě vestoje byl dokonce pátý, jenže nadějný výsledek si na závěr odstřelil jednou chybou.

I tak však zapsal solidní umístění.

V cílové rovince ještě dokázal přesprintovat muže ve žlutém Tommasa Giacomela, jenž si dělal nároky na první desítku i přes pět trestných kol. Hlasité tribuny však 35letého Čecha stejně jako v sobotu vyburcovaly, Krčmář tak nechal Itala za sebou a doběhl si pro desátou příčku.

Michal Krčmář (vpravo) slaví desáté místo ze závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě s vítězem Ericem Perrotem.

„Na nástřelu jsem se trápil, tak jsem si říkal, že musím mít každou ránu pod kontrolou. Jedna mi bohužel někam vystřelila,“ litoval v rozhovoru pro Českou televizi. „Od začátku sezony jsem tvrdil, že mám na víc, než jsou výsledky. Určitě jsem teď spokojený, pokusím se uspět i na olympiádě.“

Od ještě lepšího výsledku zdržel Krčmáře dlouhý čas strávený na střelnici a 16. běžecký čas. Rychlopalbu naopak předvedl Hornig, který však rychlost nespojil s přesností. Šest chyb ho poslalo až na konec startovního pole.

Tam byl ostatně už od začátku.

Nejrychlejší běh a střelba

Běh: 1. Giacomel (It.) 31:59,7, 2. Ponsiluoma (Švéd.) +11,2, 3. Botn (Nor.) +12,1... 16. Krčmář +58,1, 23. Hornig +1:35,2

Střelba: 1. Burkhalter (Švýc.) 1:29,8, 2. Claude Fab. (Fr.) 1:32,4, 3. Badacz (Pol.) 1:33,1, 4. Hornig 1:34,3... 25. Krčmář 1:50,9

Po první položce musel na dvě trestná kola, načež se schoval až do třetí desítky, ze které už se nedostal. Na dalších zastávkách na střeleckém koberci postupně netrefil jednu, jednu a dvě rány, což v celkovém součtu stačilo jen na 26. místo.

„Jedním slovem tragédie. Vůbec nevím, čím to je, co se dělo. Nemyslím, že bych dělal extrémní chyby, ale tohle je úplně špatně. Není hezké jet o 25. místo. Ale bojoval jsem, co to šlo, doma se závod nevzdává,“ vzkázal do kamery.

„Desáté místo Michala je fantazie, skvělý výkon. Asi ho bude mrzet netrefená rána na poslední položce, ale byl to od něj povedený závod,“ hodnotil trenér Michael Málek. „Víťa měl suprový nástřel, ale to pak nepředvedl v závodě. Určitě to pro něj byl smolný závod hlavně na střelnici.“

Kdo naopak na střelnici zazářil byl vítěz Perrot, který nemusel ani na jedno trestné kolo. Na závěrečné položce sice chvíli čekal, než sestřelil poslední ránu, do finiše ale dojel s pohodlným náskokem před druhým Wrightem. Životní závod si na Vysočině zajel třetí Nor Aspenes.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě

Závod s hromadným startem - muži (15 km): 1. Perrot (Fr.) 35:59,6 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -9,0 (1), 3. Aspenes (Nor.) -16,2 (0), 4. F. Claude (Fr.) -23,8 (2), 5. Hofer (It.) -38,1 (1), 6. É. Claude (Fr.) -41,0 (1), ...10. Krčmář -53,8 (1), 26. Hornig (oba ČR) -2:56,1 (6)

Průběžné pořadí (po 14 z 21 závodů): 1. Perrot 834, 2. Giacomel (It.) 797, 3. Samuelsson (Švéd.) 668, 4. Botn (Nor.) 630, 5. Fillon Maillet (Fr.) 503, 6. Dale-Skjevdal (Nor.) 501, ...19. Hornig 257, 22. Krčmář 232, 52. Mikyska 50, 54. Karlík 47, 70. Mareček 20, 92. Štvrtecký (všichni ČR) 4

Vstoupit do diskuse

Jílek bez hranic! Český mladík v olympijské generálce vyhrál i hromadný závod

Rychlobruslař Metoděj Jílek triumfuje v závodě s hromadným startem v Inzellu.

Krčmář uzavřel nejlepší desítku, v Novém Městě vládl hromadnému závodu Perrot

Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě.

USA svírá velká sněhová bouře. Statisíce domovů jsou bez proudu, lety zrušené

Sněhové pluhy odklízejí část ulice, během zimní bouře na území Spojených států,...

Jednat s Kallasovou? Nikdy, počkáme, až odejde, prohlásil mluvčí Kremlu

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. května 2025)

ONLINE: Třinec s Budějovicemi opět vede. Lídr čelí druhé Plzni, Kometa hostí Hradec

Třinečtí hráči se radují z gólu proti Českým Budějovicím.

ONLINE: Aston Villa vede na Newcastlu, Chelsea zvyšuje. Pak šlágr Arsenal - United

Fotbalisté Aston Villy se radují z gólu, který vstřelil Emiliano Buendía.

Schodiště

Mezi rozvěšenými tričky. Osvětová výstava je krůčkem ke společnosti, kde bude bezpečněji

Na oděvech bez těla, které by je vyplňovalo, je vždycky něco tísnivého. Jako...

Pozvánku do Rady míru vymlčme, radí Dvořák. Řešme to v rámci EU, říká Bžoch

Tisková konference Starostů. Na snímku Martin Dvořák. (13. listopadu 2025)

Doplácíme na vás, vyčítá bavorský premiér malým spolkovým zemím. Chce je spojit

Bavorský premiér Markus Söder (13. ledna 2026)

Policisté hledají svědky nehody na Smíchově. Žena při ní přišla o nohy

Místo nehody, kde ve čtvrtek 15. ledna autobus srazil ženu, která kvůli vážným...

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Pro Rusy klíčový Severomorsk jede na generátory, zchátralé vedení se zřítilo

Ruské město Murmansk jede už druhý den na generátory. Spadlo tam zchátralé...

Komentář

Havlíčku, podejte mi pero, ihned budeme škrtat úřednictvo! Anebo raději ne?

Tisková konference hnutí ANO primárně k Evropské radě. Andrej Babiš, Alena...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.