Singl mix ovládlo před domácími fanoušky švédské duo, Češi pohořeli ve střelbě

Pro Čechy je smíšená štafeta dvojic, co se týče výsledků, dlouhodobě neúspěšnou disciplínou, v minulé sezoně dojeli nejlépe devátí v Oberhofu, kde do závodu vyjeli Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková. Dalšími umístěními byly dvě 14. a jedna 18. pozice.
Smíšená štafeta dvojic
Podrobná reportáž
Charvátová i Karlík byli v sobotu součástí ženské a mužské štafety. Zatímco kvarteto biatlonistek se hned na úvod sezony radovalo ze třetího místa, čeští muži skončili s třemi trestnými koly sedmí.
A v singl mixu české duo zahnala na 13. pozici špatná střelba. Se zápisem 1+17, tedy jedno trestné kolo a 17 dobíjení, předvedli Karlík s Charvátovou vůbec nejhorší výkon s malorážkou ze všech dvojic.
Už po první položce to pro český pár nevypadalo dobře, Karlík se dopustil dvou chyb a než minely opravil, spousta soupeřů mu ujela. Celou dobu se držel kolem 19. místa, na kterém rovněž vyslal do závodu svou kolegyni.
A ta českým barvám nepolepšila, právě naopak. Na obou střelbách musela využít všechny tři náhradní náboje, při položce vleže strávila na koberci nejvíce času ze všech a na stojce navíc jeden terč neshodila, a tak navštívila zkrácené trestné kolo.
Připravujeme podrobnosti...