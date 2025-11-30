Singl mix ovládlo před domácími fanoušky švédské duo, Češi pohořeli ve střelbě

Autor:
  14:24aktualizováno  14:46
V sobotu se vyhnula trestnému kolu a byla součástí štafety, která doběhla třetí, v neděli se ale biatlonistce Lucii Charvátové nedařilo. Ve švédském Östersundu musela v singl mixu navštívit jeden trestný okruh a společně s Mikulášem Karlíkem dovezla českou dvojici vinou špatné střelby na 13. místě. Z vítězství se radovalo domácí duo Sebastian Samuelsson, Ella Halvarssonová.

Mikuláš Karlík na trati mužské štafety v Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Pro Čechy je smíšená štafeta dvojic, co se týče výsledků, dlouhodobě neúspěšnou disciplínou, v minulé sezoně dojeli nejlépe devátí v Oberhofu, kde do závodu vyjeli Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková. Dalšími umístěními byly dvě 14. a jedna 18. pozice.

Smíšená štafeta dvojic

Podrobná reportáž

Charvátová i Karlík byli v sobotu součástí ženské a mužské štafety. Zatímco kvarteto biatlonistek se hned na úvod sezony radovalo ze třetího místa, čeští muži skončili s třemi trestnými koly sedmí.

A v singl mixu české duo zahnala na 13. pozici špatná střelba. Se zápisem 1+17, tedy jedno trestné kolo a 17 dobíjení, předvedli Karlík s Charvátovou vůbec nejhorší výkon s malorážkou ze všech dvojic.

Už po první položce to pro český pár nevypadalo dobře, Karlík se dopustil dvou chyb a než minely opravil, spousta soupeřů mu ujela. Celou dobu se držel kolem 19. místa, na kterém rovněž vyslal do závodu svou kolegyni.

A ta českým barvám nepolepšila, právě naopak. Na obou střelbách musela využít všechny tři náhradní náboje, při položce vleže strávila na koberci nejvíce času ze všech a na stojce navíc jeden terč neshodila, a tak navštívila zkrácené trestné kolo.

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.