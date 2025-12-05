Biatlon ONLINE: Voborníková trefila všechny terče, Davidová musí na dvě kola

Po vytrvalostním závodě je na programu Světového poháru v Östersundu další individuální start. Biatlonistky jedou ve švédském středisku sprint, do závodu se vydá i pětice Češek. Jak se jim a jejich soupeřkám daří, sledujte od 16 hodin v podrobné reportáži.

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Lucii Charvátové se úterní vytrvalostní závod nepovedl, na čtyřech položkách napáchala hned osm střeleckých chyb a propadla se až na 73. příčku. Na trať sprintu vybíhá s číslem jedenáct.

Nejlépe se z Češek na nejdelší štaci umístila Tereza Voborníková, jež se třemi chybami skončila 24. Ve sprintu ponese číslo 26, devět míst za ní vystartuje i Markéta Davidová. Ta v úterý minula terč šestkrát, což jí stačilo na 44. pozici.

Dalšími dvěma Češkami budou s 83 Jessica Jislová, jako poslední vystartuje s 90 Tereza Vinklárková.

Vítězka vytrvalostního závodu Dorothea Wiererová vyjede coby 52., o dvě místa před ní startuje další z favoritek Francouzka Lou Jeanmonnotová. I jejich výkony můžete sledovat v podrobné reportáži.

