Biatlon ONLINE: Sprint bez Davidové, zopakují Češky povedenou střelbu?

  14:02aktualizováno  14:02
Ve středu Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová zastřílely obě položky bez chyby a v součtu s výkonem Terezy Vinklárkové braly ve štafetě páté místo. Podaří se jim výbornou střelbu v německém Ruhpoldingu zopakovat i ve sprintu? Sledujte od 14:30 v podrobné online reportáži.

Lucie Charvátová odjíždí ze střelnice při štafetě v Ruhpoldingu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Češky v Ruhpoldingu závodí bez Markéty Davidové, která do německého střediska sice odcestovala, ale před domácí zastávkou v Novém Městě na Moravě si dává pauzu. Do sprintu tak odstartují jen čtyři její krajanky.

Jislová poběží s devítkou, Charvátová bude startovat jako třicátá. Právě ona byla ze své bezchybné střelby nejvíce zaskočená. „Šlo o jednu z nejlepších závodních položek, jakou jsem kdy dala,“ zářila. „Měla jsem obří úsměv na tváři a čuměla na to jak blázen. Fakt euforie! Usmívala jsem se na prvního trenéra, kterého jsem uviděla, a frčela dál.“

Jako třetí z Češek se do závodu vydá Voborníková s 36, poslední Vinklárková ponese 59.

