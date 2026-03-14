Biatlon ONLINE: Stíhací závod v Otepää. Všichni Češi chybují, už jsou mimo dvacítku

  13:30
Nezvykle velký počet českých biatlonistům má ve stíhacím závodě v Otepää šanci na výborný výsledek. Hned tři Češi se ve čtvrtečním sprintu Světového poháru umístili v nejlepší dvacítce, přičemž Vítězslav Hornig startuje dokonce jako devátý. Průběh závodu můžete sledovat od 13:30 v podrobné online reportáži.

Vítězslav Hornig na trati sprintu v estonském Otepää | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Hornig devátým místem vyrovnal umístění z předvánočního Le Grand-Bornand, což byl dosud jeho nejlepší individuální výsledek v sezoně.

ONLINE: Stíhací závod mužů v Otepää

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Nejlepší pětku má vzdálenou 21 sekund. K podobnému výsledku by ale nutně potřeboval střelbu jako před týdnem v hromadném závodě v Kontiolahti, ve kterém poprvé v sezoně neudělal ve čtyřpoložkovém závodě ani jednu chybu.

Češi na startu

9. Vítězslav Hornig +0:52
16. Michal Krčmář +1:05
20. Mikuláš Karlík +1:11
45. Tomáš Mikyska +1:58

Ve druhé polovině druhé desítky do závodu vletí Michal Krčmář a o chvíli později i Mikuláš Karlík, který si dvacátým místem vyjel nejlepší umístění ve Světovém poháru v kariéře. A teď má ideální příležitost ho ještě vylepšit.

Klíčová pro něj bude střelba, která se mu obvykle ve stíhacích závodech tolik nedaří. Kromě Le Grand-Bornand, kde chyboval dvakrát, měl ve všech ostatních stíhačkách minimální čtyři omyly.

Největší prostor ke skoku pořadím má Tomáš Mikyska, který má před sebou v rozmezí 20 sekund naskládáno hned osmnáct závodníků.

S polštářem jedenácti vteřin na nejbližšího pronásledovatele otevře závod vítěz sprintu Sturla Holm Laegreid. V prvních kolech by ho měl kromě druhého Emiliena Jacquelina nejvíc prohánět Němec Philipp Nawrath (+18).

Ostatní už ztrácí přes půl minuty. A to včetně prvního muže Světového poháru Erica Perrota (+58), který jako lídr dílčího bodování stíhačky může přidat již třetí malý glóbus (už dříve si pojistil triumf ve vytrvalostním i hromadném závodě).

