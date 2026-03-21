Krčmář odstartuje do závěrečné stíhačky sezony z desátého místa se ztrátou pětapadesáti sekund na vítězného Laegreida. V pátečním sprintu chyboval pouze jednou na úvodní položce vleže a na trati předvedl v posledním kole opět svůj vysoký standard.
Přestože v průběhu týdne řešil lehké zdravotní potíže, rozhodl se do závodu nastoupit. „Zvažoval jsem, že možná vynechám stíhací závod, když se nebudu cítit. Ale ani trenéři mi to asi nedovolí, navíc je konec sezony, musím to vybojovat,“ řekl po pátečním závodě.
Z šestnáctého místa se ztrátou 1:18 minuty vyrazí Karlík. Ten ve sprintu těžil především z rychlého běhu, v němž dosáhl na čtrnáctý nejlepší čas.
Třetím Čechem v šedesátce startujících je Vítězslav Hornig, který po třech střeleckých chybách ve sprintu vyběhne z pětačtyřicáté pozice s odstupem dvou minut a čtrnácti sekund. Čtvrtý z českých reprezentantů Tomáš Mikyska se do závodu nekvalifikoval.
Největším favoritem na vítězství je Nor Laegreid, jenž ovládl druhý sprint v řadě a díky skvělé formě bude útočit na prvenství i tentokrát. V těsném závěsu za ním však vyrazí francouzské duo Emilien Jacquelin se ztrátou čtyř sekund a Eric Perrot, který zaostává o pět sekund.
Právě Perrot je v nejlepší pozici v boji o malý křišťálový glóbus pro vítěze disciplíny, v němž drží náskok třiadvaceti bodů na Sebastiana Samuelssona.