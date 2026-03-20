Biatlon ONLINE: Závěrečný mužský sprint, Krčmář i Hornig chybují na střelnici

  16:26aktualizováno  16:40
Závěrečnou zastávku Světového poháru hostí norské Oslo. Na startu posledního sprintu je hned čtveřice českých biatlonistů, už jako druhý na trať vyrazí Michal Krčmář. Jak se jim vede, můžete sledovat od 16:15 v podrobné online reportáži.

Michal Krčmář na trati sprintu v estonském Otepää. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Michal Krčmář se do pátečního sprintu vydá se startovním číslem dva. Minulý týden v estonském Otepää předvedl bezchybný sprint a skončil šestnáctý.

Ještě lépe se dařilo Vítězslavu Hornigovi, ten dokonce devátou příčkou vyrovnal sezonní maximum. Šestadvacetiletý český biatlonista vyrazí jako dvanáctý v pořadí.

ONLINE: Sprint 10 km muži v Oslu

Střelecky povedený sprint předvedl naposledy i Mikuláš Karlík, který s jedním omylem na střelnici obsadil dvacáté místo.

Jako poslední z českých reprezentantů odstartuje Tomáš Mikyska, jehož nejlepším výsledkem v aktuální sezoně je devatenácté místo z německého Ruhpoldingu.

Z dosavadních šesti sprintů Světového poháru dvakrát zvítězil Ital Tommaso Giacomel, druhý muž v pořadí disciplíny ale ve startovní listině vinou zdravotních problémů chybí. Giacomel na vedoucí pozici ztrácel pouze šest bodů, lídr Sebastian Samuelsson ze Švédska má tak v boji o prvenství v disciplíně výhodu.

O malý křišťálový globus ho však stále mohou připravit další závodníci včetně vedoucího muže celkového hodnocení Světového poháru Erica Perrota z Francie nebo olympijského šampiona z Anterselvy Quentina Fillona Mailleta. Teoretickou šanci si díky bodovým rozestupům drží také Sturla Holm Lægreid, Philipp Nawrath nebo Johan-Olav Botn.

