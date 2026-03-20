Biatlon ONLINE: Závěrečný mužský sprint, Krčmář i Hornig chybují na střelnici

Michal Krčmář se do pátečního sprintu vydá se startovním číslem dva. Minulý týden v estonském Otepää předvedl bezchybný sprint a skončil šestnáctý.
Ještě lépe se dařilo Vítězslavu Hornigovi, ten dokonce devátou příčkou vyrovnal sezonní maximum. Šestadvacetiletý český biatlonista vyrazí jako dvanáctý v pořadí.
ONLINE: Sprint 10 km muži v Oslu
Střelecky povedený sprint předvedl naposledy i Mikuláš Karlík, který s jedním omylem na střelnici obsadil dvacáté místo.
Jako poslední z českých reprezentantů odstartuje Tomáš Mikyska, jehož nejlepším výsledkem v aktuální sezoně je devatenácté místo z německého Ruhpoldingu.
Z dosavadních šesti sprintů Světového poháru dvakrát zvítězil Ital Tommaso Giacomel, druhý muž v pořadí disciplíny ale ve startovní listině vinou zdravotních problémů chybí. Giacomel na vedoucí pozici ztrácel pouze šest bodů, lídr Sebastian Samuelsson ze Švédska má tak v boji o prvenství v disciplíně výhodu.
O malý křišťálový globus ho však stále mohou připravit další závodníci včetně vedoucího muže celkového hodnocení Světového poháru Erica Perrota z Francie nebo olympijského šampiona z Anterselvy Quentina Fillona Mailleta. Teoretickou šanci si díky bodovým rozestupům drží také Sturla Holm Lægreid, Philipp Nawrath nebo Johan-Olav Botn.