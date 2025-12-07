Biatlon ONLINE: Stíhačka v Östersundu. Češky vyjedou z nadějných pozic

Střelecky skvělý sprint předvedla Charvátová, která v cíli nezvykle bědovala spíše na běh, ve kterém oproti svým zvyklostem kvůli bořivému sněhu zaostala.
ONLINE: Stíhací závod biatlonistek v Östersundu
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
„Mám rozporuplné pocity, protože jsem zvyklá, že mě běh podrží a tentokrát to na trati vůbec nebylo optimální,“ svěřila se Charvátová, která do nedělního závodu vybíhá se čtrnáctkou s odstupem rovné minuty na vítězku sprintu Suvi Minkkinenovou.
V minulé sezoně nejzkušenější česká reprezentantka ve stíhačce v nejlepším případě pětkrát chybovala. Podaří se jí v novém ročníku bilanci ze čtyřpoložkových závodů vylepšit?
O dalších šestnáct sekund později vybíhá Davidová, která ve sprintu dvakrát chybovala. Ve stíhačce se jí většinou daří. Pozici oproti sprintu si v ní pohoršila naposledy v Oberhofu téměř před třemi lety.
Startovní pozice Češek
a jejich odstupy na první pozici
14. Charvátová +1:00
O tři sekundy víc ztratila Voborníková, která předvedla střelecky perfektní sprint, leč na lyžích se nevešla do padesátky nejlepších.
Díky příhodným povětrnostním podmínkám ve sprintu je startovní pořadí pořádně natěsnané. Voborníkovou od první desítky dělí šestadvacet sekund, Charvátovou patnáct od top pětky. Finka Minkkinenová do závodu vletí s polštářem sedmnácti sekund na druhou Švédku Annu Magnussonovou.