Biatlon: kompletní program a výsledky SP v biatlonu 2024/25

Program SP v biatlonu 2024/25

Český tým v sezoně 2024/25

Sestavu české ženské reprezentace tvoří Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová, pátou biatlonistkou v ženském týmu je Kristýna Otcovská.

Mužský tým se spoléhá na Michala Krčmáře, Jonáše Marečka, Tomáše Mikysku, Jakuba Štvrteckého, Mikuláše Karlíka a Vítězslava Horniga.

Během letní přípravy prošla realizační část reprezentace značnou obměnou, k mužům přibyl jako trenér Ondřej Moravec, ženy nově vede Ital Luca Bormolini společně s Lukášem Dostálem.

Novinky v sezoně 2024/25

Také na světové úrovni došlo před novou sezonou ke změnám. Například prize money vzrostlo o 7 % a nově dostane finanční odměnu i závodník s nejlepším čistým časem ve stíhačkách nebo autoři nejrychlejších kol ve štafetách.

Nejvíce ale Mezinárodní biatlonová unie (IBU) upravila řazení závodníků ve sprintu a vytrvalostním závodu. Jednotlivé týmy už si nemůžou říkat, kterého závodníka chtějí nasadit do které skupiny, nejlepších 15 biatlonistů hodnocení SP odstartuje mezi 46. a 75. místem, v případě špatného počasí naopak hned na začátku závodu. IBU si od změny slibuje větší atraktivitu a drama až do posledních minut klání.

Na mistrovství světa už nebudou vozit závodníci žluté, červené ani modré číslo pro vedoucí závodníky v hodnocení SP. Barevně rozlišeni budou pouze obhájci titulu, kteří obléknou zlaté číslo.

Podrobný rozpis závodů v sezoně 2024/25

1 Kontiolahti: 30. listopadu - 8. prosince

Sobota 30. listopadu

Smíšená štafeta dvojic: 1. Halvarssonová, Samuelsson (Švéd.) 36:17,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Simonová, Fillon Maillet (Fr.) -10,2 (0+9), 3. Voigtová, Strelow (Něm.) -10,2 (0+4), 4. Hauserová, Eder (Rak.) -32,5 (0+1), 5. Arnekleivová, Christiansen (Nor.) -51,2 (1+11), 6. Repincová, Fak (Slovin.) -59,0 (0+4), ...14. Charvátová, Hornig (ČR) -2:35,6 (1+13)

Smíšená štafeta: 1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Dale-Skjevdal, Sörum) 1:09:59,6 (0+10), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Perrot, Jacquelin) -0,8 (0+4), 3. Švédsko (Magnussonová, E. Öbergová, Nelin, Ponsiluoma) -21,5 (0+7), 4. Německo -2:38,4 (1+9), 5. Itálie -2:43,4 (1+8), 6. Ukrajina -3:38,9 (0+6), ...8. Česko (Jislová, Davidová, Mareček, Krčmář) -4:08,7 (2+12)

Neděle 1. prosince

Štafeta mužů (4x7,5 km): 1. Francie (Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:18:24,4 (0 tr. okruhů + 2 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, Strömsheim, J. T. Bö) -25,8 (0+3), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:37,8 (0+10), 4. Německo -2:03,9 (1+9), 5. Finsko -2:46,4 (0+4), 6. USA -2:58,6 (0+11), ...12. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Štvrtecký) -5:15,8 (0+9)

Štafeta žen (4x6 km): 1. Švédsko (Magnussonová, Anderssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:17:09,0 (1+6), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Simonová) -29,0 (1+9), 3. Norsko (Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová, Tandrevoldová) -36,2 (1+8), 4. Itálie -1:22,5 (0+3), 5. Rakousko -2:20,4 (0+7), 6. Polsko - 2:32,3 (1+10), ...9. Česko (Jislová, Davidová, Voborníková, Charvátová) -3:00,1 (2+10)

Úterý 3. prosince

Vytrvalostní závod mužů (kratší verze na 15 km): 1. Strömsheim 38:08,8 (0 tr. minut), 2. J.T. Bö -3,0 (1), 3. Laegreid (všichni Nor.) -24,2 (0), 4. Mandzyn (Ukr.) -1:03,9 (0), 5. Fillon Maillet -1:10,7 (2), 6. Perrot (oba Fr.) -1:22,6 (1), ...19. Krčmář -2:16,4 (0), 27. Hornig -3:06,0 (3), 47. Mareček -4:08,2 (1), 84. Štvrtecký (všichni ČR) -6:10,3 (5)

Středa 4. prosince

Vytrvalostní závod žen (kratší verze na 12,5 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 35:52,3 (0 tr. minut), 2. Halvarssonová -12,3 (1), 3. E. Öbergová (obě Švéd.) -56,4 (3), 4. Sidorowiczová (Pol.) -1:08,2 (0), 5. Preussová (Něm.) -1:09,6 (2), 6. Hauserová (Rak.) -1:23,0 (1), ...24. Jislová -2:47,2 (2), 29. Charvátová -3:03,4 (3), 30. Davidová -3:13,6 (4), 32. Otcovská -3:21,5 (2), 59. Voborníková (všechny ČR) -4:34,6 (3)

Pátek 6. prosince

Sprint mužů na 10 km: 1. Jacquelin (Fr.) 23:03,1 (0 tr. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -18,9 (1), 3. Nawrath (Něm.) -25,1 (0), 4. Wright (USA) -29,1 (0), 5. J. T. Bö -51,0 (2), 6. Christiansen (oba Nor.) -54,7 (1), ...22. Hornig -1:22,3 (2), 36. Krčmář -1:49,5 (2), 40. Štvrtecký -1:54,6 (2), 72. Mareček -2:51,4 (3), 75. Mikyska (všichni ČR) -2:58,2 (2)

Sobota 7. prosince

Sprint žen na 7,5 km: 1. Davidová (ČR) 20:39,7 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -8,8 (2), 3. Minkkinenová (Fin.) -11,9 (0), 4. Preussová (Něm.) -12,0 (1), 5. Knottenová (Nor.) -15,3 (0), 6. Tannheimerová (Něm.) -21,1 (0), ... 20. Voborníková -54,3 (0), 55. Jislová -1:45,4 (2), 73. Otcovská -2:20,7 (3), 76. Charvátová (všechny ČR) -2:36,8 (5)

Neděle 8. prosince

Závod s hromadným startem mužů: 1. Perrot 37:12,9 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -9,1 (3), 3. Laegreid (Nor.) -11,5 (2), 4. Riethmüller (Něm.) -17,7 (1), 5. Sörum -34,6 (3), 6. Christiansen (oba Nor.) -45,4 (2), ...15. Hornig (ČR) -1:25,2 (3)

Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 35:58,6 (2), 2. Simonová (Fr.) -16,2 (2), 3. Preussová -19,1 (2), 4. Voigtová -19,9 (0), 5. Tannheimerová (všechny Něm.) -20,1 (1), 6. Wiererová (It.) -25,3 (1), ...10. Davidová (ČR) -56,6 (3)

2 Hochfilzen: 13. prosince - 15. prosince

Pátek 13. prosince

Sprint žen: 1. Preussová (Něm.) 21:06,0 (1 tr. okruh), 2. Chauveauová (Fr.) -7,7 (0), 3. Knottenová (Nor.) -10,1 (0), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -22,3 (1), 5. Grotianová (Něm.) -30,2 (1), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -31,1 (2), 7. Davidová -36,4 (1), ...52. Voborníková -1:49,2 (1), 56. Jislová -1:56,8 (2), 59. Charvátová -2:00,1 (4), 103. Otcovská (všechny ČR) -4:03,1 (3)

Sprint mužů: 1. J. T. Bö 24:23,1 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (oba Nor.) -4,2 (0), 3. Fabien Claude (Fr.) -6,8 (0), 4. Strömsheim -7,4 (0), 5. Sörum (oba Nor.) -19,9 (2), 6. Samuelsson (Švéd.) -21,1 (1), ...26. Mareček -1:17,3 (0), 27. Krčmář -1:20,9 (1), 34. Hornig -1:35,9 (2), 75. Štvrtecký -2:43,6 (4), 94. Mikyska (všichni ČR) -3:24,4 (3)

Sobota 14. prosince

Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 29:48,5 (0 tr. okruhů), 2. Voigtová -33,8 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -35,3 (3), 4. Halvarssonová (Švéd.) -39,5 (1), 5. Davidová (ČR) -56,0 (2), 6. Simonová (Fr.) -1:06,7 (2), ...27. Jislová -2:23,9 (1), 43. Voborníková -3:23,5 (3), 52. Charvátová (všechny ČR) -4:27,3 (7)

Stíhací závod mužů: 1. J.T. Bö (Nor.) 32:16,5 (2 tr. okruhy), 2. Jacquelin (Fr.) -3,5 (1), 3. Lägreid (Nor.) -3,8 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -47,0 (3), 5. Uldal -47,6 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -50,1 (3), ...22. Mareček -2:07,2 (0), 26. Hornig -2:15,6 (2), 39. Krčmář (všichni ČR) -3:26,5 (5)

Neděle 15. prosince

Štafeta žen: 1. Německo (Voigtová, Tannheimerová, Grotianová, Preussová) 1:16:13,7 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (Simonová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Jeanmonnotová) -1:05,7 (1+13), 3. Švédsko (Magnussonová, Heijdenbergová, Halvarssonová, E. Öbergová) -1:31,8 (1+6), 4. Slovinsko -2:42,1 (0+6), 5. Švýcarsko -2:53,0 (1+10), 6. Norsko -3:08,2 (2+11), ...8. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Otcovská) -3:33,4 (2+11)

Štafeta mužů: 1. Francie (Fabien Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:23:04,3 (0 tr. okruhů + 10 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Sörum) -49,0 (1+8), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:59,2 (1+14), 4. Slovinsko -2:06,8 (0+6), 5. Německo -2:27,8 (1+13), 6. USA -3:01,0 (0+10), ...9. Česko (Hornig, Mareček, Krčmář, Štvrtecký) -3:51,2 (2+11)

3 Le Grand Bornand: 19. prosince - 22. prosince

Čtvrtek 19. prosince

Sprint mužů: 1. Uldal 23:13,5 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -1,4 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -10,8 (1), 4. Horn (Něm.) -28,6 (1), 5. Laegreid (Nor.) -32,3 (1), 6. Nawrath (Něm.) -41,6 (1), ...21. Mareček -1:20,3 (0), 33. Krčmář -1:32,1 (2), 47. Hornig -1:49,8 (2), 50. Karlík (všichni ČR) -1:53,2 (3)

Pátek 20. prosince

Sprint žen: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 21:19,2 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -1,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -13,7 (2), 4. Džymová (Ukr.) -19,1 (0), 5. Grotianová -20,1 (1), 6. Voigtová (obě Něm.) -22,8 (0), .. 19. Charvátová -1:02,5 (2), 29. Voborníková -1:21,4 (1), 75. Otcovská (všechny ČR) -3:11,9 (3)

Sobota 21. prosince

Stíhací závod mužů: 1. J. T. Bö (Nor.) 31:25,4 (1 tr. okruh), 2. Perrot -27,6 (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -47,5 (2), 4. Sörum (Nor.) -27,5 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:03,6 (5), 6. Laegreid (Nor.) -1:05,0 (3), ...29. Hornig -2:28,6 (2), 37. Krčmář -3:02,6 (5), 58. Karlík -6:33,7 (8), Mareček (všichni ČR) nestartoval

Stíhací závod žen: 1. Preussová (Něm.) 29:09,9 (1), 2. Simonová (Fr.) -27,3 (2), 3. Voigtová (Něm.) -44,3 (0), 4. Richardová (Fr.) -50,4 (1), 5. Krikeeideová (Nor.) -54,1 (1), 6. E. Öbergová (Švéd.) -57,0 (2), ...29. Voborníková -2:19,7 (2), 46. Charvátová (obě ČR) -4:19,8 (8)

Neděle 22. prosince

Závod s hromadným startem mužů: 1. T. Bö (Nor.) 37:20,8 (1 tr. okruh), 2. Riethmüller (Něm.) -4,0 (1), 3. J. T. Bö -9,7 (3), 4. Laegreid -10,9 (2), 5. Uldal -17,1 (3), 6. Sörum (všichni Nor.) -17,2 (3)

Závod s hromadným startem žen: 1. Grotianová 38:35,4 (1 tr. okruh), 2. Preussová (obě Něm.) -12,7 (0), 3. Bátovská-Fialková (SR) -35,4 (3), 4. Richardová (Fr.) -35,5 (1), 5. Minkkinenová (Fin.) -57,2 (2), 6. Simonová (Fr) -1:12,4 (4).

4 Oberhof: 9. ledna - 12. ledna

Čtvrtek 9. ledna

Sprint žen: 1. Botetová (Fr.) 22:52,8 (0 tr. okruhů), 2. Kirkeeideová (Nor.) -31,1 (1), 3. Todorovová (Bulh.) -35,0 (1), 4. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -40,3 (3), 5. Minkkinenová (Fin.) -47,8 (1), 6. Michelonová (Fr.) -49,9 (1), ... 39. Voborníková -2:26,4 (2), 47. Jislová -2:46,4 (3), 94. Otcovská -6:33,4 (6), 95. Charvátová (všechny ČR) -6:37,4 (7)

Pátek 10. ledna

Sprint mužů: 1. Fillon Maillet 23:36,2 (0 tr. okruhů), 2. Claude -14,9 (0), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -22,1 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -28,8 (0), 5. Uldal -29,4 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -35,7 (1), ... 19. Václavík -1:13,3 (1), 21. Krčmář -1:13,5 (1), 25. Hornig -1:21,5 (2), 36. Mareček (všichni ČR) -1:39,9 (1)

Sobota 11. ledna

Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 31:14,9 (1 tr. okruh), 2. Kirkeeideová (Nor.) -18,1 (2), 3. E. Öbergová (Švéd.) -26,2 (1), 4. Michelonová (Fr.) -28,9 (2), 5. Grotianová (Něm.) -33,6 (2), 6. Richardová (Fr.) -33,7 (2), ...28. Voborníková -3:08,2 (2), 33. Jislová (obě ČR) -3:54,3 (3)

Stíhací závod mužů: 1. Laegreid 33:25,5 (2 tr. okruhy), 2. T. Bö -5,2 (1), 3. J. T. Bö (všichni Nor.) -19,7 (3), 4. Fillon Maillet -23,6 (5), 5. Perrot (oba Fr.) -23,7 (3), 6. Pidručnyj (Ukr.) -25,8 (3), ...23. Hornig -1:41,6 (4), 27. Krčmář -1:44,9 (4), 35. Václavík -2:30,6 (5), 54. Mareček (všichni ČR) -5:23,4 (7)

Neděle 12. ledna

Smíšená štafeta dvojic: 1. Seppälä, Minkkinenová (Fin.) 39:17,1 (0 tr. okruhů+5 dobíjení), 2. Fillon Maillet, Botetová (Fr.) -5,8 (0+8), 3. Strelow, Grotianová (Něm.) -24,9 (0+11), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -46,4 (1+8), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -52,1 (0+8), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -55,3 (0+9), ...9. Hornig, Voborníková (ČR) -1:40,0 (0+11)

Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:04:24,1 (2+10), 2. Francie (Claude, Perrot, Richardová, Jeanmonnotová) -12,8 (1+7), 3. Norsko (Lägreid, T. Bö, Tandrevoldová, Kirkeeideová) -1:11,4 (1+9), 4. Švýcarsko -2:13,5 (1+11), 5. Německo -2:21,0 (3+10), 6. Itálie -2:29,3 (1+11), ...8. Česko (Krčmář, Václavík, Jislová, Otcovská) -2:58,1 (0+7).

5 Ruhpolding: 15. ledna - 19. ledna

Středa 15. ledna

Vytrvalostní závod mužů: 1. Sörum (Nor.) 47:30,0 (0 trest. minut), 2. Claude (Fr.) -52,1 (0), 3. Rastorgujevs (Lot.) -56,8 (1), 4. Hartweg (Švýc.) -1:20,5 (1), 5. Hornig (ČR) -1:31,3 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:42,0 (2), ...20. Krčmář -2:40,4 (1), 38. Mareček -4:03,2 (2), 63. Karlík -5:43,0 (3), 71. Václavík (všichni ČR) -6:13,8 (5)

Čtvrtek 16. ledna

Vytrvalostní závod žen: 1. Jeanmonnotová 41:35,5 (0 tr. minut), 2. Preussová (Něm.) -35,7 (1), 3. Basergaová (Švýc.) -43,1 (0), 4. Michelonová (Fr.) -1:17,3 (1), 5. Skottheimová (Švéd.) -1:24,8 (0), 6. Gandlerová (Rak.) -1:27,2 (1), ...11. Voborníková -1:53,0 (0), 16. Jislová -2:59,2 (1), 50. Otcovská -5:03,0 (2), 78. Charvátová (všechny ČR) -7:03,2 (6)

Pátek 17. ledna

Štafeta mužů: 1. Francie (É. Claude, F. Claude, Fillon Maillet, Jacquelin) 1:08:45,4 hod. (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -38,4 (0+10), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Kühn, Nawrath) -58,8 (0+14), 4. Norsko -1:05,9 (3+10), 5. Slovinsko -1:13,8 (0+6), 6. Ukrajina -1:19,0 (0+7), 7. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -1:50,4 (0+8).

Sobota 18. ledna

14:20 Štafeta žen

Neděle 19. ledna

12:30 Závod s hromadným startem mužů

15:00 Závod s hromadným startem žen

6 Anterselva: 23. ledna - 26. ledna

Čtvrtek 23. ledna

14:30 Sprint žen

Pátek 24. ledna

14:30 Sprint mužů

Sobota 25. ledna

13:00 Stíhací závod žen

15:00 Stíhací závod mužů



Neděle 26. ledna

11:30 Štafeta žen

14:30 Štafeta mužů

MS Lenzerheide: 12. února - 23. února

Středa 12. února

14:30 Smíšená štafeta

Pátek 14. února

15:05 Sprint žen

Sobota 15. února

15:05 Sprint mužů

Neděle 16. února

12:05 Stíhací závod žen

15:05 Stíhací závod mužů

Úterý 18. února

15:05 Vytrvalostní závod žen

Středa 19. února

15:05 Vytrvalostní závod mužů

Čtvrtek 20. února

16:05 Smíšená štafeta dvojic

Sobota 22. února

12:05 Štafeta žen

15:05 Štafeta mužů

Neděle 23. února

13:45 Závod s hromadným startem žen

16:05 Závod s hromadným startem mužů

7 Nové Město na Moravě: 6. - 9. března

Čtvrtek 6. března

17:20 Sprint mužů

Pátek 7. března

17:20 Sprint žen

Sobota 8. března

14:45 Stíhací závod mužů

17:40 Stíhací závod žen

Neděle 9. března

13:30 Štafeta mužů

16:45 Štafeta žen

8 Pokljuka: 13. března - 16. března

Čtvrtek 13. března

15:15 Vytrvalostní závod žen

Pátek 14. března

15:15 Vytrvalostní závod mužů

Sobota 15. března

13:05 Smíšená štafeta

15:45 Smíšená štafeta dvojic

Neděle 16. března

13:05 Závod s hromadným startem žen

15:45 Závod s hromadným startem mužů

9 Oslo: 21. března - 23. března

Pátek 21. března

13:30 Sprint mužů

16:15 Sprint žen

Sobota 22. března

13:45 Stíhací závod mužů

16:05 Stíhací závod žen

Neděle 23. března

13:15 Závod s hromadným startem mužů

15:45 Závod s hromadným startem žen