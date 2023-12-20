Program SP v biatlonu 2025/26
|Datum
|Program
|Östersund
|29. 11.– 7. 12. 2025
|Program SP v Östersundu
|Hochfilzen
|12.–14. 12. 2025
|Program SP v Hochfilzenu
|Le Grand Bornand
|18.–21. 12. 2025
|Program SP v Le Grand Bornand
|Oberhof
|8.– 11. 1. 2026
|Program SP v Oberhofu
|Ruhpolding
|14.–18. 1. 2026
|Program SP v Ruhpoldingu
|Nové Město na Moravě
|22.–25. 1. 2026
|Program SP v Novém Městě na Moravě
|Anterselva
|8. – 22. 2. 2026
|Olympijské hry
|Kontiolahti
|5.– 8. 3. 2026
|Program SP v Kontiolahti
|Otepää
|12.–15. 3. 2026
|Program SP v Otepää
|Oslo
|19.–22. 3. 2026
|Program SP v Oslu
Český tým v sezoně 2025/26
Sestavu české ženské reprezentace tvoří Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová, doplnit je může například Kristýna Otcovská a další nadějné závodnice.
Mužský tým se spoléhá na Michala Krčmáře, Jonáše Marečka, Tomáše Mikysku, Jakuba Štvrteckého, Mikuláše Karlíka a Vítězslava Horniga, Petra Háka a Adama Václavíka.
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
Jaká byla sezona 2024/25?
- Velké glóby za triumf ve Světovém poháru získali Sturla Holm Lægreid a Franziska Preussová.
- Z českých závodníků byli nejlepší dvacátý Vítězslav Hornig, mezi ženami jednadvacátá Tereza Voborníková.
Program a výsledky závodů v sezoně 2025/26
1 Östersund: 29. listopadu - 7. prosince
|Datum a čas
|Závod
|Výsledek
|SO 29. 11. 2025 (13:15)
|Štafeta žen
|1. Francie, 2. Itálie, 3. ČESKO
|SO 29. 11. 2025 (16:55)
|Štafeta mužů
|NE 30. 11. 2025 (14:00)
|Smíšený závod dvojic
|NE 30. 11. 2025 (16:40)
|Smíšená štafeta
|ÚT 2. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 15 km (ženy)
|ST 3. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 20 km (muži)
|PÁ 5. 12. 2025 (16:00)
|Sprint na 7,5 km (ženy)
|SO 6. 12. 2025 (16:30)
|Sprint na 10 km (muži)
|NE 7. 12. 2025 (13:15)
|Stíhací závod na 10 km (ženy)
|NE 7. 12. 2025 (15:15)
|Stíhací závod na 12,5 km (muži)
Ženy - štafeta 4x6 km: 1. Francie (Richardová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:11:17,9 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Itálie (Wiererová, Carraraová, Vittozziová, Auchentallerová) -13,8 (1+9), 3. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová) -30,8 (0+8), 4. Švédsko -45,5 (2+10), 5. Rakousko -1:31,8 (1+12), 6. Finsko -2:09,2 (1+9).
Výsledky závodů v sezoně 2024/25
1 Kontiolahti: 30. listopadu - 8. prosince
Sobota 30. listopadu
Smíšená štafeta dvojic: 1. Halvarssonová, Samuelsson (Švéd.) 36:17,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Simonová, Fillon Maillet (Fr.) -10,2 (0+9), 3. Voigtová, Strelow (Něm.) -10,2 (0+4), 4. Hauserová, Eder (Rak.) -32,5 (0+1), 5. Arnekleivová, Christiansen (Nor.) -51,2 (1+11), 6. Repincová, Fak (Slovin.) -59,0 (0+4), ...14. Charvátová, Hornig (ČR) -2:35,6 (1+13)
Smíšená štafeta: 1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Dale-Skjevdal, Sörum) 1:09:59,6 (0+10), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Perrot, Jacquelin) -0,8 (0+4), 3. Švédsko (Magnussonová, E. Öbergová, Nelin, Ponsiluoma) -21,5 (0+7), 4. Německo -2:38,4 (1+9), 5. Itálie -2:43,4 (1+8), 6. Ukrajina -3:38,9 (0+6), ...8. Česko (Jislová, Davidová, Mareček, Krčmář) -4:08,7 (2+12)
Neděle 1. prosince
Štafeta mužů (4x7,5 km): 1. Francie (Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:18:24,4 (0 tr. okruhů + 2 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, Strömsheim, J. T. Bö) -25,8 (0+3), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:37,8 (0+10), 4. Německo -2:03,9 (1+9), 5. Finsko -2:46,4 (0+4), 6. USA -2:58,6 (0+11), ...12. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Štvrtecký) -5:15,8 (0+9)
Štafeta žen (4x6 km): 1. Švédsko (Magnussonová, Anderssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:17:09,0 (1+6), 2. Francie (Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Simonová) -29,0 (1+9), 3. Norsko (Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová, Tandrevoldová) -36,2 (1+8), 4. Itálie -1:22,5 (0+3), 5. Rakousko -2:20,4 (0+7), 6. Polsko - 2:32,3 (1+10), ...9. Česko (Jislová, Davidová, Voborníková, Charvátová) -3:00,1 (2+10)
Úterý 3. prosince
Vytrvalostní závod mužů (kratší verze na 15 km): 1. Strömsheim 38:08,8 (0 tr. minut), 2. J.T. Bö -3,0 (1), 3. Laegreid (všichni Nor.) -24,2 (0), 4. Mandzyn (Ukr.) -1:03,9 (0), 5. Fillon Maillet -1:10,7 (2), 6. Perrot (oba Fr.) -1:22,6 (1), ...19. Krčmář -2:16,4 (0), 27. Hornig -3:06,0 (3), 47. Mareček -4:08,2 (1), 84. Štvrtecký (všichni ČR) -6:10,3 (5)
Středa 4. prosince
Vytrvalostní závod žen (kratší verze na 12,5 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 35:52,3 (0 tr. minut), 2. Halvarssonová -12,3 (1), 3. E. Öbergová (obě Švéd.) -56,4 (3), 4. Sidorowiczová (Pol.) -1:08,2 (0), 5. Preussová (Něm.) -1:09,6 (2), 6. Hauserová (Rak.) -1:23,0 (1), ...24. Jislová -2:47,2 (2), 29. Charvátová -3:03,4 (3), 30. Davidová -3:13,6 (4), 32. Otcovská -3:21,5 (2), 59. Voborníková (všechny ČR) -4:34,6 (3)
Pátek 6. prosince
Sprint mužů na 10 km: 1. Jacquelin (Fr.) 23:03,1 (0 tr. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -18,9 (1), 3. Nawrath (Něm.) -25,1 (0), 4. Wright (USA) -29,1 (0), 5. J. T. Bö -51,0 (2), 6. Christiansen (oba Nor.) -54,7 (1), ...22. Hornig -1:22,3 (2), 36. Krčmář -1:49,5 (2), 40. Štvrtecký -1:54,6 (2), 72. Mareček -2:51,4 (3), 75. Mikyska (všichni ČR) -2:58,2 (2)
Sobota 7. prosince
Sprint žen na 7,5 km: 1. Davidová (ČR) 20:39,7 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -8,8 (2), 3. Minkkinenová (Fin.) -11,9 (0), 4. Preussová (Něm.) -12,0 (1), 5. Knottenová (Nor.) -15,3 (0), 6. Tannheimerová (Něm.) -21,1 (0), ... 20. Voborníková -54,3 (0), 55. Jislová -1:45,4 (2), 73. Otcovská -2:20,7 (3), 76. Charvátová (všechny ČR) -2:36,8 (5)
Neděle 8. prosince
Závod s hromadným startem mužů: 1. Perrot 37:12,9 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -9,1 (3), 3. Laegreid (Nor.) -11,5 (2), 4. Riethmüller (Něm.) -17,7 (1), 5. Sörum -34,6 (3), 6. Christiansen (oba Nor.) -45,4 (2), ...15. Hornig (ČR) -1:25,2 (3)
Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 35:58,6 (2), 2. Simonová (Fr.) -16,2 (2), 3. Preussová -19,1 (2), 4. Voigtová -19,9 (0), 5. Tannheimerová (všechny Něm.) -20,1 (1), 6. Wiererová (It.) -25,3 (1), ...10. Davidová (ČR) -56,6 (3)
2 Hochfilzen: 13. prosince - 15. prosince
Pátek 13. prosince
Sprint žen: 1. Preussová (Něm.) 21:06,0 (1 tr. okruh), 2. Chauveauová (Fr.) -7,7 (0), 3. Knottenová (Nor.) -10,1 (0), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -22,3 (1), 5. Grotianová (Něm.) -30,2 (1), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -31,1 (2), 7. Davidová -36,4 (1), ...52. Voborníková -1:49,2 (1), 56. Jislová -1:56,8 (2), 59. Charvátová -2:00,1 (4), 103. Otcovská (všechny ČR) -4:03,1 (3)
Sprint mužů: 1. J. T. Bö 24:23,1 (1 tr. okruh), 2. Laegreid (oba Nor.) -4,2 (0), 3. Fabien Claude (Fr.) -6,8 (0), 4. Strömsheim -7,4 (0), 5. Sörum (oba Nor.) -19,9 (2), 6. Samuelsson (Švéd.) -21,1 (1), ...26. Mareček -1:17,3 (0), 27. Krčmář -1:20,9 (1), 34. Hornig -1:35,9 (2), 75. Štvrtecký -2:43,6 (4), 94. Mikyska (všichni ČR) -3:24,4 (3)
Sobota 14. prosince
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 29:48,5 (0 tr. okruhů), 2. Voigtová -33,8 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -35,3 (3), 4. Halvarssonová (Švéd.) -39,5 (1), 5. Davidová (ČR) -56,0 (2), 6. Simonová (Fr.) -1:06,7 (2), ...27. Jislová -2:23,9 (1), 43. Voborníková -3:23,5 (3), 52. Charvátová (všechny ČR) -4:27,3 (7)
Stíhací závod mužů: 1. J.T. Bö (Nor.) 32:16,5 (2 tr. okruhy), 2. Jacquelin (Fr.) -3,5 (1), 3. Lägreid (Nor.) -3,8 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -47,0 (3), 5. Uldal -47,6 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -50,1 (3), ...22. Mareček -2:07,2 (0), 26. Hornig -2:15,6 (2), 39. Krčmář (všichni ČR) -3:26,5 (5)
Neděle 15. prosince
Štafeta žen: 1. Německo (Voigtová, Tannheimerová, Grotianová, Preussová) 1:16:13,7 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (Simonová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Jeanmonnotová) -1:05,7 (1+13), 3. Švédsko (Magnussonová, Heijdenbergová, Halvarssonová, E. Öbergová) -1:31,8 (1+6), 4. Slovinsko -2:42,1 (0+6), 5. Švýcarsko -2:53,0 (1+10), 6. Norsko -3:08,2 (2+11), ...8. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Otcovská) -3:33,4 (2+11)
Štafeta mužů: 1. Francie (Fabien Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:23:04,3 (0 tr. okruhů + 10 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Sörum) -49,0 (1+8), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:59,2 (1+14), 4. Slovinsko -2:06,8 (0+6), 5. Německo -2:27,8 (1+13), 6. USA -3:01,0 (0+10), ...9. Česko (Hornig, Mareček, Krčmář, Štvrtecký) -3:51,2 (2+11)
3 Le Grand Bornand: 19. prosince - 22. prosince
Čtvrtek 19. prosince
Sprint mužů: 1. Uldal 23:13,5 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -1,4 (1), 3. Samuelsson (Švéd.) -10,8 (1), 4. Horn (Něm.) -28,6 (1), 5. Laegreid (Nor.) -32,3 (1), 6. Nawrath (Něm.) -41,6 (1), ...21. Mareček -1:20,3 (0), 33. Krčmář -1:32,1 (2), 47. Hornig -1:49,8 (2), 50. Karlík (všichni ČR) -1:53,2 (3)
Pátek 20. prosince
Sprint žen: 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 21:19,2 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -1,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -13,7 (2), 4. Džymová (Ukr.) -19,1 (0), 5. Grotianová -20,1 (1), 6. Voigtová (obě Něm.) -22,8 (0), .. 19. Charvátová -1:02,5 (2), 29. Voborníková -1:21,4 (1), 75. Otcovská (všechny ČR) -3:11,9 (3)
Sobota 21. prosince
Stíhací závod mužů: 1. J. T. Bö (Nor.) 31:25,4 (1 tr. okruh), 2. Perrot -27,6 (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -47,5 (2), 4. Sörum (Nor.) -27,5 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:03,6 (5), 6. Laegreid (Nor.) -1:05,0 (3), ...29. Hornig -2:28,6 (2), 37. Krčmář -3:02,6 (5), 58. Karlík -6:33,7 (8), Mareček (všichni ČR) nestartoval
Stíhací závod žen: 1. Preussová (Něm.) 29:09,9 (1), 2. Simonová (Fr.) -27,3 (2), 3. Voigtová (Něm.) -44,3 (0), 4. Richardová (Fr.) -50,4 (1), 5. Krikeeideová (Nor.) -54,1 (1), 6. E. Öbergová (Švéd.) -57,0 (2), ...29. Voborníková -2:19,7 (2), 46. Charvátová (obě ČR) -4:19,8 (8)
Neděle 22. prosince
Závod s hromadným startem mužů: 1. T. Bö (Nor.) 37:20,8 (1 tr. okruh), 2. Riethmüller (Něm.) -4,0 (1), 3. J. T. Bö -9,7 (3), 4. Laegreid -10,9 (2), 5. Uldal -17,1 (3), 6. Sörum (všichni Nor.) -17,2 (3)
Závod s hromadným startem žen: 1. Grotianová 38:35,4 (1 tr. okruh), 2. Preussová (obě Něm.) -12,7 (0), 3. Bátovská-Fialková (SR) -35,4 (3), 4. Richardová (Fr.) -35,5 (1), 5. Minkkinenová (Fin.) -57,2 (2), 6. Simonová (Fr) -1:12,4 (4).
4 Oberhof: 9. ledna - 12. ledna
Čtvrtek 9. ledna
Sprint žen: 1. Botetová (Fr.) 22:52,8 (0 tr. okruhů), 2. Kirkeeideová (Nor.) -31,1 (1), 3. Todorovová (Bulh.) -35,0 (1), 4. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -40,3 (3), 5. Minkkinenová (Fin.) -47,8 (1), 6. Michelonová (Fr.) -49,9 (1), ... 39. Voborníková -2:26,4 (2), 47. Jislová -2:46,4 (3), 94. Otcovská -6:33,4 (6), 95. Charvátová (všechny ČR) -6:37,4 (7)
Pátek 10. ledna
Sprint mužů: 1. Fillon Maillet 23:36,2 (0 tr. okruhů), 2. Claude -14,9 (0), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -22,1 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -28,8 (0), 5. Uldal -29,4 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -35,7 (1), ... 19. Václavík -1:13,3 (1), 21. Krčmář -1:13,5 (1), 25. Hornig -1:21,5 (2), 36. Mareček (všichni ČR) -1:39,9 (1)
Sobota 11. ledna
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 31:14,9 (1 tr. okruh), 2. Kirkeeideová (Nor.) -18,1 (2), 3. E. Öbergová (Švéd.) -26,2 (1), 4. Michelonová (Fr.) -28,9 (2), 5. Grotianová (Něm.) -33,6 (2), 6. Richardová (Fr.) -33,7 (2), ...28. Voborníková -3:08,2 (2), 33. Jislová (obě ČR) -3:54,3 (3)
Stíhací závod mužů: 1. Laegreid 33:25,5 (2 tr. okruhy), 2. T. Bö -5,2 (1), 3. J. T. Bö (všichni Nor.) -19,7 (3), 4. Fillon Maillet -23,6 (5), 5. Perrot (oba Fr.) -23,7 (3), 6. Pidručnyj (Ukr.) -25,8 (3), ...23. Hornig -1:41,6 (4), 27. Krčmář -1:44,9 (4), 35. Václavík -2:30,6 (5), 54. Mareček (všichni ČR) -5:23,4 (7)
Neděle 12. ledna
Smíšená štafeta dvojic: 1. Seppälä, Minkkinenová (Fin.) 39:17,1 (0 tr. okruhů+5 dobíjení), 2. Fillon Maillet, Botetová (Fr.) -5,8 (0+8), 3. Strelow, Grotianová (Něm.) -24,9 (0+11), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -46,4 (1+8), 5. Eder, Hauserová (Rak.) -52,1 (0+8), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -55,3 (0+9), ...9. Hornig, Voborníková (ČR) -1:40,0 (0+11)
Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:04:24,1 (2+10), 2. Francie (Claude, Perrot, Richardová, Jeanmonnotová) -12,8 (1+7), 3. Norsko (Lägreid, T. Bö, Tandrevoldová, Kirkeeideová) -1:11,4 (1+9), 4. Švýcarsko -2:13,5 (1+11), 5. Německo -2:21,0 (3+10), 6. Itálie -2:29,3 (1+11), ...8. Česko (Krčmář, Václavík, Jislová, Otcovská) -2:58,1 (0+7).
5 Ruhpolding: 15. ledna - 19. ledna
Středa 15. ledna
Vytrvalostní závod mužů: 1. Sörum (Nor.) 47:30,0 (0 trest. minut), 2. Claude (Fr.) -52,1 (0), 3. Rastorgujevs (Lot.) -56,8 (1), 4. Hartweg (Švýc.) -1:20,5 (1), 5. Hornig (ČR) -1:31,3 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:42,0 (2), ...20. Krčmář -2:40,4 (1), 38. Mareček -4:03,2 (2), 63. Karlík -5:43,0 (3), 71. Václavík (všichni ČR) -6:13,8 (5)
Čtvrtek 16. ledna
Vytrvalostní závod žen: 1. Jeanmonnotová 41:35,5 (0 tr. minut), 2. Preussová (Něm.) -35,7 (1), 3. Basergaová (Švýc.) -43,1 (0), 4. Michelonová (Fr.) -1:17,3 (1), 5. Skottheimová (Švéd.) -1:24,8 (0), 6. Gandlerová (Rak.) -1:27,2 (1), ...11. Voborníková -1:53,0 (0), 16. Jislová -2:59,2 (1), 50. Otcovská -5:03,0 (2), 78. Charvátová (všechny ČR) -7:03,2 (6)
Pátek 17. ledna
Štafeta mužů: 1. Francie (É. Claude, F. Claude, Fillon Maillet, Jacquelin) 1:08:45,4 hod. (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -38,4 (0+10), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Kühn, Nawrath) -58,8 (0+14), 4. Norsko -1:05,9 (3+10), 5. Slovinsko -1:13,8 (0+6), 6. Ukrajina -1:19,0 (0+7), 7. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -1:50,4 (0+8)
Sobota 18. ledna
Štafeta žen: 1. Německo (Schererová, Grotianová, Schneiderová, Preussová) 1:07:47,6 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Arnekleivová, Kirkeeideová, Femsteineviková) -17,4 (0+10), 3. Francie (Botetová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) -25,8 (1+7), 4. Švýcarsko -35,8 (0+8), 5. Švédsko -1:06,3 (1+12), 6. Rakousko -1:41,3 (0+5), ...17. Česko (Jislová, Voborníková, Mikolášová, Otcovská) -5:48,8 (3+11)
Neděle 19. ledna
Závod s hromadným startem mužů: 1. Giacomel (It.) 36:21,8 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -6,3 (1), 3. J. T. Bö (oba Nor.) -11,4 (2), 4. Samuelsson (Švéd.) -17,6 (1), 5. Rastorgujevs (Lot.) -28,0 (1), 6. Fillon Maillet (Fr.) -39,7 (3), ...9. Hornig -1:03,7 (2), 27. Krčmář (oba ČR) -2:50,8 (3)
Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 33:00,5 (0), 2. Preussová (Něm.) -25,0 (1), 3. Richardová (Fr.) -25,4 (0), 4. Wiererová (It.) -27,9 (1), 5. Minkkinenová (Fin.) -32,7 (1), 6. H. Öbergová (Švéd.) 34,7 (3), ...16. Voborníková -1:19,5 (1), 21. Jislová (obě ČR) -1:56,9 (2)
6 Anterselva: 23. ledna - 26. ledna
Čtvrtek 23. ledna
Sprint žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 21:09,5 (0 tr. okruhů), 2. Grotianová -7,2 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -16,7 (0), 4. Wiererová (It.) -28,0 (1), 5. Simonová -38,0 (1), 6. Richardová (obě Fr.) -40,9 (0), ...9. Voborníková -49,0 (0), 26. Charvátová -1:33,0 (3), 31. Jislová -1:46,0 (1), 81. Vinklárková -3:34,4 (3), 90. Otcovská (všechny ČR) -4:03,9 (4)
Pátek 24. ledna
Sprint mužů: 1. T. Bö 23:51,0 (0 trest. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -0,4 (1), 3. Giacomel (It.) -2,6 (2), 4. Uldal (Nor.) -20,5 (1), 5. Pidručnyj (Ukr.) -22,0 (1), 6. Fak (Slovin.) -26,8 (0), 7. Hornig -27,6 (0), ...10. Mareček -39,2 (0), 20. Krčmář -1:09,2 (2), 57. Václavík (všichni ČR) -2:02,5 (3).
Sobota 25. ledna
Stíhací závod žen: 1. Jeanmonnotová 29:44,0 (1 tr. okruh), 2. Simonová (obě Fr.) -24,1 (0), 3. Preussová (Něm.) -53,6 (1), 4. Richardová -58,1 (0), 5. Michelonová (obě Fr.) -1:25,2 (1), 6. Grotianová (Něm.) -1:36,7 (2),...11. Voborníková -2:21,2 (2), 23. Jislová -3:12,1 (1), 28. Charvátová (všechny ČR) -3:28,2 (5).
Štafeta mužů: 1. Francie (F. Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:13:33,6 (0 trest. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, J. T. Bö, Christiansen) -43,6 (0+12), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -44,0 (1+8), 4. Itálie -1:03,4 (0+8), 5. Švýcarsko -1:54,6 (0+7), 6. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík) -2:16,6 (1+12).
Neděle 26. ledna
Štafeta žen: 1. Švédsko (Skottheimová. Halvarssonová, Magnussonová. H. Öbergová) 1:07:26,0 (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Femsteineviková, Kirkeeideová, Tandrevoldová) -13,4 (0+7), 3. Francie (Richardová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová) -23,6 (0+8), 4. Švýcarsko -2:13,8 (1+8), 5. Itálie -2:17,4 (1+9), 6. Ukrajina -2:17,9 (0+7), ...11. Česko (Otcovská, Vinklárková, Charvátová, Jislová) -4:16,5 (2+6)
Stíhací závod mužů: 1. Laegreid 29:53,0 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (oba Nor.) -18,9 (1), 3. Giacomel (It.) -24,0 (2), 4. Uldal (Nor.) -39,0 (1), 5. Fak (Slovin.) -46,9 (1), 6. J. T. Bö (Nor.) -47,9 (3), ...30. Mareček -3:25,4 (4), 34. Krčmář -3:38,6 (5), 35. Hornig (všichni ČR) -3:39,1 (7)
MS Lenzerheide: 12. února - 23. února
Středa 12. února:
Smíšená štafeta (4x6 km): 1. Francie (Simonová, Jeanmonnotová, Perrot, Jacquelin) 1:04:41,5 (1 tr. okruh + 6 dobíjení), 2. Česko (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) -1:13,8 (0+9), 3. Německo (Grotianová, Preussová, Nawrath, Strelow) -1:18,4 (0+11), 4. Norsko -1:21,1 (2+8), 5. Švédsko -1:36,5 (1+10), 6. Švýcarsko -1:44,1 (0+11)
Pátek 14. února
Sprint žen (7,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:08,7 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -9,8 (1), 3. Minkkinenová (Fin.) -10,0 (0), 4. Häckiová-Grossová (Švýc.) -11,4 (0), 5. Carraraová (It.) -24,4 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -30,9 (2), ...39. Charvátová -2:13,7 (4), 54. Jislová -2:43,3 (3), 71. Voborníková -3:12,0 (4), Otcovská (všechny ČR) nedokončila
Sobota 15. února
Sprint mužů (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 21:56,8 (0 tr. okruhů), 2. Wright (USA) -27,7 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -37,0 (1), 4. Sörum (Nor.) -45,2 (2), 5. Giacomel (It.) -48,1 (2), 6. Uldal (Nor.) -54,7 (1), ...23. Krčmář -1:34,1 (1), 29. Hornig -1:51,5 (1), 38. Mareček -2:08,5 (1), 74. Václavík (všichni ČR) -3:31,5 (6).
Neděle 16. února
Stíhací závod žen (10 km): 1. Preussová (Něm.) 26:58,9 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -40,9 (3), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -1:02,2 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:28,3 (4), 6. Minkkinenová (Fin.) -1:41,1 (2), ...36. Jislová -4:03,9 (1), 50. Charvátová (obě ČR) -5:36,9 (8)
Stíhací závod mužů (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 32:26,9 (2 tr. okruhy), 2. Wright (USA) -8,6 (1), 3. Perrot (Fr.) -20,8 (1), 4. Laegreid (Nor.) -36,7 (0), 5. Giacomel (It.) -54,0 (2), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:16,6 (5), ...22. Hornig -2:45,0 (2), 23. Krčmář -3:03,4 (3), 29. Mareček (všichni ČR) -3:42,6 (0)
Úterý 18. února
Vytrvalostní závod žen (15 km): 1. Simonová (Fr.) 41:27,7 (1 trest. minuta), 2. Halvarssonová (Švéd.) -37,8 (0), 3. Jeanmonnotová (Fr.) -39,2 (1), 4. Minkkinenová (Fin.) -1:15,3 (0), 5. Džymová (Ukr.) -1:23,8 (0), 6. E. Öbergová (Švéd.) -1:29,8 (1), ...24. Voborníková -3:26,7 (2), 36. Jislová -4:26,9 (2), 63. Charvátová -7:05,3 (6), 80. Otcovská (všechny ČR) -9:29,6 (6).
Středa 19. února
Vytrvalostní závod mužů: 1. Perrot (Fr.) 47:58,1 (1 tr. minuta), 2. Giacomel (It.) -52,4 (1), 3. Fillon Maillet (Fr.) -1:59,5 (3), 4. Hiidensalo (Fin.) -2:14,9 (0), 5. Hartweg (Švýc.) -2:15,5 (2), 6. Fak (Slovin.) -2:18,8 (1), ...8. Krčmář -3:02,9 (2), 27. Hornig -5:15,6 (4), 63. Mikyska -7:23,2 (6), 83. Mareček (všichni ČR) -10:46,7 (7).
Čtvrtek 20. února
Smíšená štafeta dvojic: 1. Fillon Maillet, Simonová (Fr.) 35:25,1 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Femsteineviková, J.T. Bö (Nor.) -5,7 (0+15), 3. Preussová, Strelow (Něm.) -8,3 (0+4), 4. Hartweg, Basergaová (Švýc.) -12,7 (0+10), 5. Samuelsson, Halvarssonová (Švéd.) -13,5 (0+7), 6. Fak, Repincová (Slovin.) -18,7 (0+8), ...14. Hornig, Voborníková (ČR) -1:28,5 (1+8)
Sobota 22. února
Štafeta žen: 1. Francie (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:07:26,5 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Femsteineviková, Kirkeeideová) -1:04,2 (1+8), 3. Švédsko (Magnussonová, Halvarssonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -1:44,5 (1+8), 4. Rakousko -1:50,1 (1+5), 5. Německo -1:58,4 (1+10), 6. Slovensko -2:15,9 (0+10), ...12. ČR (Jislová, Voborníková , Pavlů, Plecháčová) -4:20,4 (0+11)
Štafeta mužů: 1. Norsko (Strömsheim, T. Bö, Laegreid, J.T. Bö) 1:18:18,1 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (E. Claude, F. Claude, Perrot, Fillon Maillet) -41,9 (0+7), 3. Německo (Nawrath, Riethmüller, Kühn, Horn) -1:35,9 (0+10), 4. Švédsko -1:54,0 (1+11), 5. Itálie -2:12,7 (0+9), 6. ČR (Mikyska, Hornig, Mareček, Krčmář) -2:24,8 (0+9)
Neděle 23. února
Závod s hromadným startem žen: 1. E. Öbergová (Švéd.) 40:32,3 min. (2 tr. okruhy), 2. Michelonová (Fr.) -9,4 (3), 3. Kirkeeideová (Nor.) -16,5 (3), 4. Richardová (Fr.) -23,1 (3), 5. Todorovová (Bulh.) -24,3 (2), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -34,1 (4).
Závod s hromadným startem mužů (15 km): 1. Strömsheim 38:22,6 min. (1 tr. okruh), 2. Laegreid -12,4 (2), 3. J. T. Bö (všichni Nor.) -12,7 (4), 4. Wright (USA) -31,4 (2), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -41,9 (4), 6. Giacomel (It.) -44,6 (4), ...23. Krčmář (ČR) -2:37,4 (3)
7 Nové Město na Moravě: 6. - 9. března
Čtvrtek 6. března
Muži - sprint (10 km): 1. Jacquelin (Fr.) 23:13,3 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -19,8 (1), 3. J. T. Bö (Nor.) -20,9 (2), 4. Perrot (Fr.) -22,8 (1), 5. Strömsheim (Nor.) -27,0 (1), 6. Nelin (Švéd.) -32,8 (0), ...15. Hornig -59,9 (0), 36. Mikyska -1:49,7 (2), 40. Krčmář -2:00,1 (3), 48. Mareček -2:22,3 (2), 79. Václavík (všichni ČR) -3:24,9 (4)
Pátek 7. března
Ženy - sprint (7,5 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 19:13,5 (0 tr. okruhů), 2. Braisazová-Bouchetová -15,1 (1), 3. Simonová -20,9 (0), 4. Jeanmonnotová (všechny Fr.) -27,1 (1), 5. Hauserová (Rak.) -37,0 (0), 6. Knottenová (Nor.) -37,3 (0), ...17. Voborníková -1:02,6 (0), 26. Jislová -1:20,9 (1), 34. Charvátová -1:32,6 (2), 52. Davidová -2:02,4 (2), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:14,8 (2)
Sobota 8. března
Stíhací závod mužů: 1. Samuelsson (Švéd.) 32:22,1 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -26,4 (2), 3. J. T. Bö (Nor.) -38,7 (3), 4. Fillon Maillet (Fr.) -45,3 (3), 5. Laegreid (Nor.) -53,2 (1), 6. Hartweg (Švýc.) -1:14,8 (1), ...15. Hornig -2:11,4 (2), 21. Krčmář -2:38,6 (0), 33. Mikyska -3:57,0 (3), 55. Mareček (všichni ČR) -7:51,1 (7)
Stíhací závod žen: 1. Simonová (Fr.) 30:56,0 (1), 2. H. Öbergová (Švéd.) -17,2 (2), 3. Michelonová -19,2 (2), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -20,4 (2), 5. Grotianová Něm.) -24,1 (1), 6. Wiererová (It.) -29,6 (1), ...15. Voborníková -1:53,7 (1), 33. Jislová -3:15,9 (3), 53. Charvátová (všechny ČR) -5:03,1 (8)
Neděle 9. března
Štafeta mužů: 1. Francie (É. Claude, Lombardot, F. Claude, Fillon Maillet) 1:16:24,3 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Norsko (Uldal, T. Bö, Laegreid, J. T. Bö) -1:26,6 (1+8), 3. Ukrajina (Tyščenko, Mandzyn, Dudčenko, Pidručnyj) -2:45,4 (0+7), 4. Německo -2:57,1 (4+10), 5. Rakousko -4:07,2 (0+10), 6. Itálie -4:28,8 (5+11), ...10. Česko (Mikyska, Hornig, Mareček, Krčmář) -5:46,8 (3+16).
Štafeta žen: 1. Francie (Jeanmonnotová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:11:11,1 (0+5), 2. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Femsteineviková, Kirkeeideová) -25,1 (0+11), 3. Německo (Puffová, Tannheimerová, Schneiderová, Grotianová) -47,6 (0+8), 4. Švýcarsko -1:36,3 (0+8), 5. Rakousko -2:29,4 (1+10), 6. Švédsko -2:34,9 (2+15), ...8. Česko (Jislová, Voborníková, Plecháčová, Charvátová) -3:07,0 (2+7).
8 Pokljuka: 13. března - 16. března
Čtvrtek 13. března
Vytrvalostní závod žen: 1. Simonová (Fr.) 38:08,2 (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -39,1 (1), 3. Preussová (Něm.) -46,2 (0), 4. Heijdenbergová (Švéd.) -1:04,1 (1), 5. Michelonová -1:06,9 (2), 6. Braisazová-Bouchetová (obě Fr.) -1:19,4 (2), ...23. Jislová -3:39,5 (1), 27. Charvátová -3:54,7 (3), 53. Voborníková -5:42,6 (4), 64. Vinklárková (všechny ČR) -6:42,6 (3)
Vytrvalostní závod mužů: 1. Fak (Slovin.) 40:52,6 (0 trest. minut), 2. Laegreid (Nor.) -34,3 (1), 3. Ponsiluoma (Švéd.) -44,3 (2), 4. Giacomel (It.) -51,2 (2), 5. Dale-Skjevdal (Nor.) -1:24,4 (1), 6. Fillon Maillet (Fr.) -1:29,5 (3), ...14. Václavík -2:30,3 (2), 47. Mikyska -5:57,8 (3), 66. Krčmář -7:21,5 (6), 82. Mareček (všichni ČR) -8:39,0 (6)
Sobota 15. března
Závod s hromadným startem žen: 1. Jeanmonnotová (Fr.) 39:41,8 (1 tr. okruh), 2. Todorovová (Bulh.) -16,4 (0), 3. Lampičová (Slovin.) -22,8 (1), 4. Richardová (Fr.) -41,5 (1), 5. Preussová (Něm.) -54,6 (2), 6. Magnussonová (Švéd.) -54,9 (0), ...15. Voborníková -1:21,6 (2), 16. Jislová (obě ČR) -1:21,9 (1).
Závody s hromadným startem mužů: 1. Perrot 35:42,7 (1 tr. okruh), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -3,1 (1), 3. Laegreid (Nor.) -22,3 (1), 4. Fabien Claude (Fr.) -44,0 (1), 5. Nelin (Švéd.) -1:14,9 (1), 6. Uldal (Nor.) -1:18,0 (2), ...29. Václavík (ČR) -4:08,0 (7).
Neděle 16. března
Smíšená štafeta dvojic: 1. Gasparinová, Hartweg (Švýc.) 40:51,8 (0 tr. okruhů+7 dobíjení), 2. Skottheimová, Nelin (Švéd.) -9,4 (0+4), 3. Minkkinenová, Seppälä (Fin.) -12,1 (0+9), 4. Braisazová-Bouchetová, Jacquelin (Fr.) -19,9 (0+10), 5. Irwinová, Wright (USA) -21,2 (0+6), 6. Grotianová, Strelow (Něm.) -23,3 (0+8), ...18. Charvátová, Mareček (ČR) -2:42,4 (2+13)
Smíšená štafeta: 1. Švédsko (Heijdenbergová, H. Öbergová, Ponsiluoma, Samuelsson) 1:09:07,5 (0+12), 2. Francie (Richardová, Michelonová, Perrot, Fillon Maillet) -14,8 (1+6), 3. Norsko (Kirkeeideová, Lienová, Dale-Skjevdal, Frey) -20,0 (0+10), 4. Rakousko -53,6 (0+7), 5. Itálie -1:01,0 (0+9), 6. Německo -1:03,6 (0+7), ...8. Česko (Jislová, Voborníková, Mikyska, Krčmář) -1:43,2 (0+8).
9 Oslo: 21. března - 23. března
Pátek 21. března
Sprint mužů (10 km): 1. J. T. Bö 24:49,5 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -25,7 (0), 3. Dale-Skjevdal -36,7 (1), 4. Frey -46,6 (1), 5. Sörum (všichni Nor.) -59,8 (2), 6. Giacomel (It.) -1:01,1 (2), ...21. Hornig -1:44,2 (2), 23. Krčmář -1:50,7 (2), 32. Mikyska -1:59,2 (2), 35. Hák -2:07,5 (0), 42. Mareček (všichni ČR) -2:17,8 (1).
Sprint žen (7,5 km): 1. Preussová (Něm.) 20:57,2 (0), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -0,2 (0), 3. Minkkinenová (Fin.) -21,9 (0), 4. Lienová (Nor.) -29,4 (0), 5. Simonová (Fr.) -31,9 (0), 6. Basergaová (Švýc.) -42,1 (0), ...19. Charvátová -1:09,3 (2), 25. Voborníková -1:21,6 (1), 60. Jislová -1:55,1 (2), 90. Plecháčová -2:57,6 (2), 97. Mikolášová (všechny ČR) -3:17,7 (2)
Sobota 22. března
Stíhací závod mužů (12,5 km): 1. Laegreid 31:45,0 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -15,5 (3), 3. Fillon Maillet (Fr.) -23,9 (1), 4. Giacomel (It.) -24,1 (1), 5. Frey -1:37,5 (2), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -1:46,4 (4), ...11. Hornig -2:08,4 (2), 17. Krčmář -2:43,9 (3), 36. Mikyska -3:38,3 (5), 47. Hák -4:42,9 (4), 51. Mareček (všichni ČR) -5:10,9 (3).
Stíhací závod žen (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 30:16,9 (1), 2. E. Öbergová (Švéd.) -22,2 (2), 3. Häckiová-Grossová (Švýc.) -24,2 (2), 4. Lienová (Nor.) -25,8 (1), 5. Preussová (Něm.) -26,3 (3), 6. Bátovská Fialková (SR) -36,2 (1), 7. Voborníková -37,0 (0), ...19. Jislová -1:39,9 (1), 47. Charvátová (všechny ČR) -3:04,0 (6).
Neděle 23. března
Závod s hromadným startem žen (12,5 km): 1. Preussová (Něm.) 38:23,8 (1 trest. okruh), 2. E. Öbergová (Švéd.) -3,3 (3), 3. Jeanmonnotová -11,7 (1), 4. Michelonová -19,0 (3), 5. Botetová (všechny Fr.) -19,7 (2), 6. Bátovská-Fialková (SR) -24,3 (3), ...8. Voborníková (ČR) -34,4 (2)
Závod s hromadným startem mužů (15 km): 1. Samuelsson (Švéd.) 39:11,8 (1 trest. okruh), 2. Perrot (Fr.) -5,6 (1), 3. Strömsheim -9,3 (0), 4. Laegreid (oba Nor.) -21,1 (1), 5. Fillon Maillet (Fr.) -30,7 (3), 6. Fak (Slovin.) -40,9 (0), ...10. Hornig -1:21,1 (2), 14. Krčmář (oba ČR) -1:34,8 (2).