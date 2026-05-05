Novým trenérem biatlonistů je Šlesingr. Davidová pokračuje, Vinklárková také

  16:01
Už nikoliv Michael Málek, ale Michal Šlesingr povede od příští sezony mužskou reprezentaci biatlonistů, v trenérské dvojici se svým někdejším reprezentačním kolegou Ondřejem Moravcem. To je největší ze změn, které vyplývají ze složení reprezentačních týmů na nadcházející sezonu.
Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Šlesingr na začátku svého společného působení u...

Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Šlesingr na začátku svého společného působení u českých biatlonistů | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Markéta Davidová po dojezdu do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
Loučící se biatlonista Michal Šlesingr
Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Šlesingr
Tereza Vinklárková mává po štafetě žen v Kontiolahti.
10 fotografií

Po sezoně, kterou nejvíce ozdobily olympijské i pohárové úspěchy Terezy Voborníkové, je příchod Michala Šlesingra k mužům novým impulzem do nadcházejícího olympijského cyklu.

„Když to vezmeme od žáčků, Boušek (Šlesingr) je s biatlonem spojený už třicet let,“ vypočítává sportovní ředitel Ondřej Rybář. „Jako jeden z mála českých juniorů se dokázal hned prosadit mezi dospělými. Byl pak u vzestupu českého biatlonu a může se pochlubit kompletní sbírkou medailí z mistrovství světa. Celou kariéru strávil po boku Ondry Moravce, který se skvěle etabloval i jako trenér. Věřím, že teď společně vytvoří silný tandem.“

Michal Šlesingr na začátku svého působení u českých biatlonistů

Šlesingr, jenž absolvoval 422 startů ve Světovém poháru, ukončil závodní kariéru v roce 2020 a poté působil coby technický koordinátor na svazu.

„Vracím se do prostředí, kde jsem prožil půlku svého života,“ říká. „Pro mě je to velká výzva a moc se na ni těším. Jako sportovec jsem si toho hodně prožil a zpětně vidím, že bych některé věci udělal jinak. Věřím, že tyhle zkušenosti teď můžu předat klukům. Cítím z nich, že na sobě chtějí pracovat.“

Ondřej Moravec se na spolupráci s ním těší.

„Boušek moc dobře ví, do čeho jde. A to je velká výhoda,“ podotkl. „Možná nemá tolik zkušeností jako trenér, ale ve své době byl nejlepším biatlonistou u nás. Vždycky se zajímal o trénink a měl spoustu otázek. Znám ho strašně dobře a pokud se pro něco nadchne, dělá to tak na 180 procent. V tom je jedinečný.“

KDYŽ JEŠTĚ OBA ZÁVODILI. Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Šlesingr

Ondřej Rybář vstoupí do nové sezony v roli sportovního ředitele a zároveň šéftrenéra. Podle Moravce se toho tolik nemění. „Ondra byl předtím v roli sportovního ředitele, ale s jeho historií je přirozené, že přidá i svůj trenérský pohled. Nevím, jestli někdy u týmu ve Světovém poháru působili mladší trenéři, než teď budeme my dva s Bouškem. I proto si myslím, že je Ondrova přítomnost důležitá.“

Michael Málek, který vedl reprezentaci mužů od roku 2022, odchází k B týmu. „Pro mladé béčko jsme potřebovali zkušeného trenéra. A Michal má za sebou spoustu zkušeností i úspěchů s mladými závodníky,“ vysvětlil Rybář.

Tým žen povede opět dvojice Lukáš Dostál a Jakub Procházka. Naopak u juniorské reprezentace se rozhodl nepokračovat Jindřich Šikola, v nové pozici koordinátora ji zastřeší Vlastimil Vávra.

Vinklárková bude trénovat i s akademiky

Z pohledu sestavy reprezentantů jsou nejdůležitější dvě zprávy ohledně sportovkyň, kolem jejichž budoucnosti bylo nejasno.

Pokračuje Tereza Vinklárková.

A pokračuje i Markéta Davidová.

Vinklárková se nicméně s trenéry dohodla, že se bude připravovat v jiné tréninkové skupině.

„Umožnili jsme Terce pokračovat v Akademickém týmu (pod koučem Zdeňkem Vítkem), kde loni našla svou cestu. Letos od nás dostane ještě větší podporu a počítáme s tím, že se v zimě připojí k hlavnímu týmu,“ uvedl Rybář.

SPOKOJENÁ. Tereza Vinklárková mává po štafetě žen v Kontiolahti.

V týmu žen figuruje i Markéta Davidová, která má za sebou druhou operaci vyhřezlé ploténky. „Momentálně nechce nikdo nic uspěchat,“ řekl na její adresu šéftrenér. „Markétu čeká delší rehabilitace a potom přechodné období s lehčími tréninky. Jakmile bude připravená naskočit do přípravy, budeme s ní řešit individuální plán.“

V sestavě A-týmu je také juniorka Ilona Plecháčová, ale podobně jako Vinklárková absolvuje letní tréninkovou fázi jinde.

„Preferuje přípravu s B týmem. Chce nejprve získat sebedůvěru a postupně se propracovat do Světového poháru,“ tvrdí Rybář.

Biatlonovou kariéru kromě již dříve avizovaného Adama Václavíka ukončil rovněž Jakub Štvrtecký. „Sám se rozhodl, že to zkusí bez flinty na zádech. Přejeme mu hodně štěstí v běžeckém lyžování a zároveň děkujeme za jedenáct sezon u biatlonu,“ konstatoval Rybář.

Složení A-týmů

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Petr Hák.

Ženy: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Vinklárková, Ilona Plecháčová, Jessica Jislová, Heda Mikolášová, Kateřina Pavlů.

Vstoupit do diskuse

Příměří trvá, řekl Hegseth. Budoucí ochrana Hormuzu podle něj v režii USA nebude

Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s...

Glosa

Markýzova předpověď z roku 1796. Záhadné červené body ve vesmíru astrofyzikové dosud nevysvětlili

Model teleskopu JWST

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

Bývalý španělský sudí Carlos Clos Gómez jako garant VAR pro La Ligu představuje...

Abatyše z Loděnice převedla majetek Rusům. Obžalobu ze zpronevěry milionů odmítla

Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v...

Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se opět zabýval smrtí chlapce na hřišti v roce 2024....

Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Novým trenérem biatlonistů je Šlesingr. Davidová pokračuje, Vinklárková také

Ondřej Moravec (vlevo) a Michal Šlesingr na začátku svého společného působení u...

Výbuch srovnal čínskou továrnu na pyrotechniku se zemí. Nejméně 26 mrtvých

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil...

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě. Zemi čekají další složitá vyjednávání

Ilie Bolojan (5. května 2026)

Finský prezident se setkal s Babišem. Probrali bezpečnostní situaci i Ukrajinu

Premiér Andrej Babiš přijal na úřadu vlády finského prezidenta Alexandera...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Koalice prosazuje usnesení odmítající jednání sudetských Němců v Brně

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.