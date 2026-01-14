Program SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026
|Závod
|Vzdálenost
|Datum a čas
|Výsledky
|Štafeta žen
|4 × 6 km
|středa 14. ledna, 14:30
|-
|Štafeta mužů
|4 × 7,5 km
|čtvrtek 15. ledna, 14:30
|-
|Sprint žen
|7,5 km
|pátek 16. ledna, 14:30
|-
|Sprint mužů
|10 km
|sobota 17. ledna, 14:30
|-
|Stíhací závod žen
|10 km
|neděle 18. ledna, 12:30
|-
|Stíhací závod mužů
|12,5 km
|neděle 18. ledna, 15:00
|-
Česká nominace pro 5. kolo SP v biatlonu:
Tereza Vinklárková rozšíří tým českých biatlonistek pro závody Světového poháru v Ruhpoldingu. V předposledním dílu seriálu před únorovými olympijskými hrami v Miláně a Cortině d’Ampezzo dostane prostor i ve středeční štafetě místo Markéty Davidové.
Nominace
Kde sledovat závody SP v Ruhpoldingu?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
Poslední české úspěchy v Ruhpoldingu
|Vítězslav Hornig
|5. místo
|vytrvalostní závod 2025
|Lucie Charvátová
|8. místo
|sprint žen 2024
|Michal Krčmář
|8. místo
|vytrvalostní závod 2023
|Markéta Davidová
|12. místo
|stíhací závod 2022
Fantastický byl z českého pohledu leden roku 2018, kdy se tři reprezentanti vešli do první desítky ve vytrvalostním závodu (2. Moravec, 5. Krčmář, 8. Šlesingr) a Veronika Vítková si doběhla pro třetí místo v závodu s hromadným startem.
Skvělé vzpomínky na Ruhpolding má i Gabriela Soukalová, která zde zářila v roce 2014 i v roce 2016.