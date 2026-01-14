Světový pohár v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: Program, Češi, kde sledovat

Autor:
  13:40
Světový pohár v biatlonu míří k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde souboje sledovat, najdete v našem přehledu.

Vítězslav Hornig během sprintu v Östersundu | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Program SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026

ZávodVzdálenostDatum a časVýsledky
Štafeta žen4 × 6 kmstředa 14. ledna, 14:30-
Štafeta mužů4 × 7,5 kmčtvrtek 15. ledna, 14:30-
Sprint žen7,5 kmpátek 16. ledna, 14:30-
Sprint mužů10 kmsobota 17. ledna, 14:30-
Stíhací závod žen10 kmneděle 18. ledna, 12:30-
Stíhací závod mužů12,5 kmneděle 18. ledna, 15:00-

Česká nominace pro 5. kolo SP v biatlonu:

Tereza Vinklárková rozšíří tým českých biatlonistek pro závody Světového poháru v Ruhpoldingu. V předposledním dílu seriálu před únorovými olympijskými hrami v Miláně a Cortině d’Ampezzo dostane prostor i ve středeční štafetě místo Markéty Davidové.

Nominace

ceskybiatlon.cz

Do Ruhpoldingu v plné sestavě!

Tým žen doplnila Tereza Vinklárková, která byla nejlepší ve dvou ze tří závodů IBU Cupu
Úvodní štafetu pojedeme ve složení Jess, Lucka, Terka a Vinky
Makulu trenéři podle plánu pošetří a dopřejí jí čtyři dny bez závodního zatížení
V Ruhpoldingu a paralelně na IBU Cupu v Osrblí finišují nominační boje o olympiádu

13. ledna 2026 v 14:17, příspěvek archivován: 13. ledna 2026 v 15:53
oblíbit odpovědět uložit

Kde sledovat závody SP v Ruhpoldingu?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

Poslední české úspěchy v Ruhpoldingu

Vítězslav Hornig5. místovytrvalostní závod 2025
Lucie Charvátová8. místosprint žen 2024
Michal Krčmář8. místovytrvalostní závod 2023
Markéta Davidová12. místostíhací závod 2022

Fantastický byl z českého pohledu leden roku 2018, kdy se tři reprezentanti vešli do první desítky ve vytrvalostním závodu (2. Moravec, 5. Krčmář, 8. Šlesingr) a Veronika Vítková si doběhla pro třetí místo v závodu s hromadným startem.

Skvělé vzpomínky na Ruhpolding má i Gabriela Soukalová, která zde zářila v roce 2014 i v roce 2016.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.