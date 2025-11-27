Program závodů SP v Östersundu:
Na programu jsou závody ve sprintech, vytrvalostní závody, závody s hromadným startem, štafety žen a mužů, smíšené štafety i smíšený závod dvojic.[
|Datum a čas
|Závod
|SO 29. 11. 2025 (13:15)
|Štafeta žen
|SO 29. 11. 2025 (16:55)
|Štafeta mužů
|NE 30. 11. 2025 (14:00)
|Smíšený závod dvojic
|NE 30. 11. 2025 (16:40)
|Smíšená štafeta
|ÚT 2. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 15 km (ženy)
|ST 3. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 20 km (muži)
|PÁ 5. 12. 2025 (16:00)
|Sprint na 7,5 km (ženy)
|SO 6. 12. 2025 (16:30)
|Sprint na 10 km (muži)
|NE 7. 12. 2025 (13:15)
|Stíhací závod na 10 km (ženy)
|NE 7. 12. 2025 (15:15)
|Stíhací závod na 12,5 km (muži)
Kde sledovat závody SP v biatlonu v Östersundu?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT Sport Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
Česká nominace pro 1. kolo SP v biatlonu:
Nominace:
Skvělou zprávou je účast Markéty Davidové, která se do Světového poháru vrací po březnové operaci vyhřezlé ploténky. Nominaci na start nového ročníku Světového poháru měla jistou na základě výsledků v minulé sezoně.
Stejně na tom byli Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Jonáš Mareček.
Dalšími členy reprezentace v úvodu Světového poháru budou Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Tereza Vinklárková, kteří si nominaci vybojovali na závěr dvoutýdenního soustředění ve Finsku.
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).