Světový pohár v biatlonu v Östersundu 2025: Kdy závodí Češi a kde sledovat závody

  9:25
Světový pohár v biatlonu odstartuje ve švédském Östersundu v sobotu 29. listopadu a souboje vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde můžete napínavé souboje sledovat živě, najdete v následujícím přehledu.

Markéta Davidová z České republiky. | foto: ČTK

Program závodů SP v Östersundu:

Na programu jsou závody ve sprintech, vytrvalostní závody, závody s hromadným startem, štafety žen a mužů, smíšené štafety i smíšený závod dvojic.[

Datum a časZávod
SO 29. 11. 2025 (13:15)Štafeta žen
SO 29. 11. 2025 (16:55)Štafeta mužů
NE 30. 11. 2025 (14:00)Smíšený závod dvojic
NE 30. 11. 2025 (16:40)Smíšená štafeta
ÚT 2. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 15 km (ženy)
ST 3. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 20 km (muži)
PÁ 5. 12. 2025 (16:00)Sprint na 7,5 km (ženy)
SO 6. 12. 2025 (16:30)Sprint na 10 km (muži)
NE 7. 12. 2025 (13:15)Stíhací závod na 10 km (ženy)
NE 7. 12. 2025 (15:15)Stíhací závod na 12,5 km (muži)

Kde sledovat závody SP v biatlonu v Östersundu?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT Sport Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Česká nominace pro 1. kolo SP v biatlonu:

Nominace:

Skvělou zprávou je účast Markéty Davidové, která se do Světového poháru vrací po březnové operaci vyhřezlé ploténky. Nominaci na start nového ročníku Světového poháru měla jistou na základě výsledků v minulé sezoně.

Stejně na tom byli Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Jonáš Mareček.

Dalšími členy reprezentace v úvodu Světového poháru budou Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Tereza Vinklárková, kteří si nominaci vybojovali na závěr dvoutýdenního soustředění ve Finsku.

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

