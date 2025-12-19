Biatlon ONLINE: Muži pojedou sprint, z Čechů jako první startuje Krčmář

  10:21aktualizováno  10:21
Ve čtvrtek se Tereza Voborníková a Markéta Davidová seřadily na 12. a 13. místě. V pátek se na trati sprintu ve Světovém poháru v Le Grand Bornand představí biatlonisté. Z Čechů jako první startuje s jedenáctkou Michal Krčmář, o sedm míst za ním vyráží Vítězslav Hornig. Nejen jejich výkony sledujte v podrobné reportáži.

Michal Krčmář ve sjezdu při stíhacím závodě v Hochfilzenu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

V nejkratší disciplíně se v aktuální sezoně zatím nejvíce daří Hornigovi, který v Östersundu i Hochfilzenu skončil 22. I díky tomu se v hodnocení Světového poháru nachází na 21. příčce a bojuje o účast v nedělním závodu s hromadným startem.

K tomu má zatím mnohem dál 36. Krčmář. Ten ve sprintu ve švédském středisku finišoval 35., v Rakousku si ještě o osm příček pohoršil. „Pokud se chceme rovnat s touto konkurencí, tak musí padat všechny terče,“ povzdechl si.

V Le Grand Bornand se představí ještě další tři Češi. S 61 jede Jonáš Mareček, o osm míst za ním Mikuláš Karlík. Do Světového poháru se vrací Adam Václavík, který ponese číslo 75.

