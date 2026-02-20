Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Hromadný závod mužů jedou i Hornig a Krčmář

Autor:
  14:10aktualizováno  14:16
Poslední olympijské klání v Anterselvě absolvují v pátek biatlonisté. Do závodu s hromadným startem pro třicet nejlepších se kvalifikovali také Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Jak se jim povede rozloučit s olympijskými hrami, sledujte v podrobné online reportáži od 14:15.

Celkový pohled během štafety mužů 4 x 7,5 km. (17.února 2026) | foto: Eloisa LopezReuters

Do hromadného závodu na olympijských hrách se kvalifikuje jiným klíčem než běžně při Světovém poháru. Z průběžného hodnocení seriálu má start na hrách zajištěno jen 15, a ne 25 biatlonistů.

ONLINE: Závod s hromadným startem mužů na ZOH

Sledujeme v podrobné reportáži od 14:15.

Zároveň má každá země maximálně čtyři místa. O start tak přijdou Norové Martin Uldal a Isak Frey, ačkoliv figurují ve Světovém poháru do 15. příčky.

Naopak start je umožněn hned patnácti závodníkům podle výsledků na hrách – díky tomu se do závodu podívají také Hornig s Krčmářem.

Například Finové obsadili všechny čtyři startovní místa. Olli Hiidensalo má zatím na hrách perfektní střelbu a ve vytrvalostním závodě skončil těsně za medailí, Tero Seppala zase předvedl skvělý sprint i stíhačku. A Tuomas Harjula i Otto Invenius patřili ve většině závodů do nejlepší pětadvacítky.

Nepřekvapí, že maximum závodníků mají vedle Norů a Finů také Francouzi. Ve třech startují Němci, Italové, Švýcaři a Švédové.

Zlato z hromadného závodu v Pekingu slavil Johannes Bö, ten už olympijské dění v Anterselvě sleduje pouze jako expert televize NRK. Stříbro bral tehdy Švéd Martin Ponsiluoma, bronz Nor Vetle Christiansen. Oba mají medaile také z Anterselvy.

Z dosavadních dvou hromadných závodů v sezoně mají vítězství Ital Tommaso Giacomel a Francouz Eric Perrot. Zvlášť Ital by potřeboval na závěr domácích her uspět. Má sice stříbro ze smíšené štafety, v individuálních závodech se mu ale vůbec nedařilo a od medaile byl pokaždé daleko.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.