Do hromadného závodu na olympijských hrách se kvalifikuje jiným klíčem než běžně při Světovém poháru. Z průběžného hodnocení seriálu má start na hrách zajištěno jen 15, a ne 25 biatlonistů.
ONLINE: Závod s hromadným startem mužů na ZOH
Sledujeme v podrobné reportáži od 14:15.
Zároveň má každá země maximálně čtyři místa. O start tak přijdou Norové Martin Uldal a Isak Frey, ačkoliv figurují ve Světovém poháru do 15. příčky.
Naopak start je umožněn hned patnácti závodníkům podle výsledků na hrách – díky tomu se do závodu podívají také Hornig s Krčmářem.
Například Finové obsadili všechny čtyři startovní místa. Olli Hiidensalo má zatím na hrách perfektní střelbu a ve vytrvalostním závodě skončil těsně za medailí, Tero Seppala zase předvedl skvělý sprint i stíhačku. A Tuomas Harjula i Otto Invenius patřili ve většině závodů do nejlepší pětadvacítky.
Nepřekvapí, že maximum závodníků mají vedle Norů a Finů také Francouzi. Ve třech startují Němci, Italové, Švýcaři a Švédové.
Zlato z hromadného závodu v Pekingu slavil Johannes Bö, ten už olympijské dění v Anterselvě sleduje pouze jako expert televize NRK. Stříbro bral tehdy Švéd Martin Ponsiluoma, bronz Nor Vetle Christiansen. Oba mají medaile také z Anterselvy.
Z dosavadních dvou hromadných závodů v sezoně mají vítězství Ital Tommaso Giacomel a Francouz Eric Perrot. Zvlášť Ital by potřeboval na závěr domácích her uspět. Má sice stříbro ze smíšené štafety, v individuálních závodech se mu ale vůbec nedařilo a od medaile byl pokaždé daleko.