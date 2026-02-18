Biatlon ONLINE: Ženy jedou štafetu. Začíná Jislová, finišuje Vinklárková

Biatlonový program na italských olympijských hrách pokračuje štafetou žen. Česko v ní v Anterselvě nastoupí ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. Jak si vedou? Sledujte od 14:45 v podrobné online reportáži.

Biatlonistka Lucie Charvátová na tréninku v Anterselvě. | foto: Igor Stančík

Biatlonistky pojedou štafetu ve stejném složení a pořadí jako v lednové generálce ve Světovém poháru v Ruhpoldingu. Tehdy skončily páté.

ONLINE: Štafeta biatlonistek na ZOH 2026

podrobná reportáž od 14:45

V této sezoně byly Češky nejlépe třetí v úvodním dílu Světového poháru v Östersundu. Tehdy za ně finišovala Davidová, která má ale od ledna znovu potíže se zády a v nominaci chybí.

V Pekingu 2022 Češky skončily osmé. Největšími favoritkami jsou Francouzky, které už posbíraly čtyři individuální medaile, Julia Simonová s Lou Jeanmonnotovou výrazně přispěly i ke zlatu v mixu.

V úterní mužské štafetě Češi skončili šestí, z vítězství se radovali Francouzi.

