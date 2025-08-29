Bílek má v první nominaci Eduarda či Kričfalušiho. V jedenadvacítce je i Šín

Hráči, kteří pravidelně nastupují v první lize, ale také Ondřej Kričfaluši, jenž aktuálně řeší svůj přestup do zahraničí, nebo Yannick Eduardo, útočník s nizozemskými kořeny. Nový trenér reprezentace do 21 let Michal Bílek poprvé nominoval.

Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu. | foto: ČTK

Jeho mužstvo je na startu kvalifikace o mistrovství Evropy, které v létě 2027 hostí Albánie a Srbsko.

„Dělá mi radost, že většina kluků, které jsme vybrali, má silnou pozici v prvoligových týmech,“ řekl nový kouč. Z těch, které si do týmu přál, mu chybí jen zraněný sparťanský stoper Adam Ševínský.

Zářijový program reprezentace do 21 let

kvalifikace o ME 2027

Česko - Skotsko
v pátek 5. září od 18:00 v Uherském Hradišti

Gibraltar - Česko
v úterý 9. června od 13:00 v Gibraltaru

Nejistá je situace okolo ostravského záložníka Matěje Šína.

„Pokud se někdo z áčka v o víkendu zraní, můžeme Matěje ještě posunout do áčka. Trenéři jsou tak domluvení,“ oznámil manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

Šín ve čtvrtek naposledy nastoupil za Baník a o víkendu by si měl vyřešit přestup do nizozemského Alkmaaru.

„Ale mluvili jsme spolu a řekl mi, že v pondělí přijede. Chce reprezentovat Česko v jakékoli kategorii, což jsem moc rád slyšel,“ řekl Bílek.

Pozval i záložníka Kričfalušiho, byť od července nehraje a čeká na přestup.

„Pro nás by měl být v celém cyklu jedním z důležitých hráčů. Zjistíme, jak bude na tréninku vypadat, a podle toho se rozhodneme, jakou dostane minutáž,“ oznámil Bílek, který má kromě hráčů z první a druhé ligy v kádru také tři krajánky: brankáře Viktora Baiera z Blau-Weiss Linec, záložníka Lukáše Ambrose z Górniku Zabrze a už zminovaného útočníka Eduarda.

Ten stále patří německému Lipsku, byť v posledních letech hostuje v Nizozemsku, aktuálně v Dordrechtu.

„Hraje pravidelně, střílí góly, má minutáž. Podle toho, co jsem viděl, by pro nás mohl být do útoku opravdu zajímavou alternativou. Má výšku, výborné zakončení, je rychlý,“ vyjmenovával Bílek.

Eduardo, ročník 2006, hrál za Česko už v kategorii U19, dřív nastupoval za Nizozemsko, kde vyrůstal. Maminku má Česku, tatínek byl původem z Angoly.

Do ofenzivy má Bílek i další hráče včetně libereckého Lukáše Maška nebo olomouckého Matěje Mikulenky. „Hodně si slibujeme od Matyáše Vojty z Boleslavi, i když se v poslední době tolik neprosazoval,“ dodal Bílek.

Pro českou jedenadvacítku je to start nové éry.

Kvalifikaci o evropský šampionát v Albánii a Srbsku rozehraje v pátek 5. září v Uherském Hradišti proti Skotsku, o čtyři dny později hraje v Gibraltaru.

Ve skupině mají Češi ještě Bulharsko, Ázerbájdžán a favorizované Portugalsko. Přímo na závěrečný turnaj projde pouze vítěz a nejlepší tým z druhých míst. O postup je možné zbojovat také v baráži.

Součástí nově složeného realizačního týmu trenéra Bílka jsou asistenti Jan Kameník (trenér Slovácka) a Marek Bakoš (asistente trenéra v Plzni. Trenérem brankářů zůstává Petr Kouba.

Nominace reprezentace do 21 let na utkání se Skotskem a Gibraltarem
BRANKÁŘI
JMÉNOMUŽSTVONAROZENZG
Colin AndrewČeské Budějovice25. února 200400
Viktor BaierLinz16. ledna 200500
Jan KoutnýOlomouc14. října 200400
OBRÁNCI
Ondřej ČoudekArtis Brno25. října 200400
Eric HunalDukla21. ledna 200500
Jan ChytrýKarviná13. května 200400
Mikuláš KonečnýPardubice2. června 200600
Daniel KutíkZbrojovka Brno12. května 200400
Jan PaluskaPlzeň23. června 200500
Jan TrédlPardubice6. července 200400
Matěj ŽitnýDukla6. ledna 200500
ZÁLOŽNÍCI
Lukáš AmbrosZabrze5. června 200410
Alexandr BužekKarviná2. srpna 200400
Tomáš JelínekSlavia27. prosince 200500
Ondřej KřičfalušiSlavia9. března 2004110
David PlankaKarviná28. července 200500
Tom SlončíkHradec Králové21. prosince 200430
Matěj ŠínOstrava2. června 200430
Albert LabíkKarviná13. května 200450
ÚTOČNÍCI
Yannick EduardoDordrecht23. ledna 200600
Lukáš MašekLiberec8. května 200400
Matěj MikulenkaOlomouc5. února 200400
Matyáš VojtaMladá Boleslav26. února 200420
