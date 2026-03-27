Lenc vymyslel klíčovou nahrávku. Drhlo to, ale našli jsme cestu, těší ho

„Určitě to nebylo nic sehraného. Od Denise to byl trošku instinkt, otevřel se mu tam prostor na zadní tyči, kam si mohl najet, a já jsem čekal a doufal, že tam skočí buď náš centr nebo Denis. Vyšlo to a jsem strašně rád, že jsme se tím gólem uklidnili a mohli hrát naši hru,“ řekl Lenc poté, co jeho tým napotřetí v sérii konečně doma dokázal zvítězit.
Karlovy Vary do branky místo Frodla překvapivě nasadily Krále. Vnímali jste tu změnu?
Věděli jsme, že bude chytat Dan Král, takže jsme to registrovali, ale chtěli jsme se soustředit na svoji hru a vytvářet si situace, ze kterých můžeme dávat góly. Vary možná potřebovaly něco zkusit nebo nakopnout tým, takže zvolily tuhle cestu, ale oba gólmany mají velmi kvalitní.
První třetinu jste odehráli ve velkém stylu, šli jste do vedení, ale pak hru ovládli hosté. Co se stalo?
Možná na nás padla nějaká lehká nervozita toho momentu, že hrajeme doma a předchozí dva domácí zápasy se nám nepovedly. V obou utkáních u nich jsme naopak hráli velmi slušně a chtěli jsme na to navázat. Začali jsme dobře, ale soupeř v uvozovkách neměl co ztratit, každou minutou hrál líp a líp a dostával nás pod tlak. Chvilkami nám to drhlo a dávali jsme si přednost, byli jsme možná lehce bojácní. Ale našli jsme cestu k vítězství, což je strašně důležité.
Vary jste paradoxně nastartovali ve vlastní přesilovce, kdy jste si nic nevytvořili, a šance měli naopak hosté. Souhlasíte?
Přesilové hry rozhodují zápasy, o to víc v play off. A pokud máme jednu, dvě, maximálně tři za zápas, tak se na to musíme soustředit. Ne že jen nedáme gól, ale nemůžeme soupeřům ještě pomáhat.
Ve třetí třetině jste po dalších šancích Varů vyrazili ojediněle před jejich branku a dali jste vítězný gól...
Hosté si vytvářeli spoustu výborných příležitostí. Ve třetí třetině jsme tam našli skulinku a zaplaťbůh jsme toho využili. Posledních deset minut jsme pak už odehráli velmi slušně.
V sérii vedete 3:2 a v neděli ji můžete ukončit. Je teď psychická výhoda na vaší straně?
Dalo by se říct, že jo. Za stavu 2:2 v sérii byl pátý zápas extrémně důležitý, hlavně pro hlavu. Věřím, že nějaké takové zaváhání, které jsme měli možná i větší část času v utkání, si dobře rozebereme a zjistíme, z čeho ty chyby vznikaly. Každý zápas je strašně vyrovnaný. Musíme věřit své hře a hrát tak jako v obou předchozích zápasech ve Varech.