Mýval připevněný na dřevěné desce a držící láhev whisky okamžitě zaujal fanoušky. Haaland je na sociálních sítích vyzval, aby jeho novému parťákovi vybrali jméno. Nabídl varianty Cowboy, Ranger, Tex a ROW, tedy Raccoon on Wheels, v překladu mýval na kolečkách.
Právě poslední možnost po dvanácti hodinách hlasování s přehledem vedla. Šlo totiž i o slovní hříčku odkazující na Viking Row, pohyb napodobující veslování, které při svých oslavách předváděli během šampionátu fanoušci norského národního týmu.
Bizarní suvenýr pochází z obchodu Wild Bill’s Western Store v Dallasu, který norský fotbalista navštívil na začátku července. Rodinný podnik funguje více než 40 let.
Obchod Haalandovy popularity rychle využil. Na svém webu i sociálních sítích zveřejnil jeho fotografii, na níž pózuje v kovbojském klobouku, botách a tričku s nápisem „Y’all can kiss my Dallas“.
Wait I thought it’s real 😭 pic.twitter.com/mpJoqijPrf— cyberstar (@charttalks_) July 13, 2026
Vycpaný mýval je nyní v internetovém obchodě vyprodaný a prodejce oznámil, že chystá další kusy. Po Haalandově návštěvě navíc začal nabízet mezinárodní dopravu. Jeho sociální sítě totiž zaplavily komentáře Norů i dalších zahraničních zájemců.
Pětadvacetiletý útočník Manchesteru City patřil k nejvýraznějším tvářím letošního mistrovství světa. Pozornost nepoutal jen výkony na hřišti, ale také humorem a osobitým módním stylem. Je známý zálibou v luxusních taškách a značkových doplňcích.