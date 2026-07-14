Bizarní suvenýr. Haaland si z USA přivezl mývala. Fanoušky vyzval, ať ho pojmenují

  11:41aktualizováno  11:41
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Erling Haaland s vycpaným mývalem na letišti v Oslu.

Erling Haaland s vycpaným mývalem na letišti v Oslu. | foto: Instagram / @erling

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Norský útočník Erling Haaland se po čtvrtfinálové porážce s Anglií vrátil domů s neobvyklým suvenýrem. Z letadla na letišti Gardermoen v Oslu vystoupil s taškou Dolce & Gabbana v jedné ruce a vycpaným mývalem za zhruba 16 tisíc korun ve druhé.

Mýval připevněný na dřevěné desce a držící láhev whisky okamžitě zaujal fanoušky. Haaland je na sociálních sítích vyzval, aby jeho novému parťákovi vybrali jméno. Nabídl varianty Cowboy, Ranger, Tex a ROW, tedy Raccoon on Wheels, v překladu mýval na kolečkách.

Právě poslední možnost po dvanácti hodinách hlasování s přehledem vedla. Šlo totiž i o slovní hříčku odkazující na Viking Row, pohyb napodobující veslování, které při svých oslavách předváděli během šampionátu fanoušci norského národního týmu.

Bizarní suvenýr pochází z obchodu Wild Bill’s Western Store v Dallasu, který norský fotbalista navštívil na začátku července. Rodinný podnik funguje více než 40 let.

Obchod Haalandovy popularity rychle využil. Na svém webu i sociálních sítích zveřejnil jeho fotografii, na níž pózuje v kovbojském klobouku, botách a tričku s nápisem „Y’all can kiss my Dallas“.

Vycpaný mýval je nyní v internetovém obchodě vyprodaný a prodejce oznámil, že chystá další kusy. Po Haalandově návštěvě navíc začal nabízet mezinárodní dopravu. Jeho sociální sítě totiž zaplavily komentáře Norů i dalších zahraničních zájemců.

Pětadvacetiletý útočník Manchesteru City patřil k nejvýraznějším tvářím letošního mistrovství světa. Pozornost nepoutal jen výkony na hřišti, ale také humorem a osobitým módním stylem. Je známý zálibou v luxusních taškách a značkových doplňcích.

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Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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