Šestatřicetiletý fotbalista nastoupil na hrací plochu až v 69. minutě za nepříznivého stavu 0:5. Jeho tým mířil za jasnou porážkou, přesto se právě v závěru začaly dít věci, které si budou fanoušci pamatovat možná déle než samotný výsledek.
Scipio má totiž velmi výrazný účes. Jeho dredy sahají téměř ke kotníkům a během zápasu je musí mít stažené kolem těla, aby mu při pohybu nepřekážely. Pro soupeře se ale jejich délka ukázala jako problém.
První incident přišel jen několik minut po jeho příchodu. Keon Greene se snažil získat ztracený míč a v souboji zatáhl Scipia za dredy. Rozhodčí jeho počínání vyhodnotil jako důvod k okamžitému vyloučení a Greene musel předčasně do šaten.
V nastaveném čase se pak odehrála prakticky stejná situace. Tentokrát se provinil Shalon Knight, který Scipia rovněž chytil za vlasy. Také on uviděl červenou kartu.
I přes dvojnásobné oslabení však fotbalisté Antiguy a Barbudy neinkasovali a jasně zvítězili 5:0.