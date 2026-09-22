Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

BJK Cup ONLINE: Češky čelí ve čtvrtfinále Britkám, hrají Bouzková a Nosková

Autor:
  10:58
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Marie Bouzková hraje bekhend ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.

Marie Bouzková hraje bekhend ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám. | foto: Reuters

Skupinka českých fanoušků během čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám
Marie Bouzková hraje bekhend ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Britské tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Češkám
České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina...
6 fotografií
České tenistky vstupují do finálového turnaje Billie Jean King Cupu, ve čtvrtfinále soupeří s Britkami. Utkání na tvrdém povrchu v hale v Šen-čenu začíná Marie Bouzková proti Sonay Kartalové, poté se střetnou Linda Nosková a Katie Boulterová. Zápasy sledujeme v podrobných reportážích. Pokud bude stav 1:1, rozhodne čtyřhra.

Utkáním Češek s Britkami celý finálový turnaj pro osm nejlepších začíná. Na vítězky v pátečním semifinále čeká lepší ze středečního zápasu mezi Španělskem a Kazachstánem, finále je na programu v neděli.

Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcová mají letos velkou šanci ukončit dlouhé čekání na titul. V Šen-čenu jsou hlavními favoritkami, pyšní se jednoznačně nejnabitější sestavou. Naposledy Češky v týmové soutěži triumfovaly v roce 2018, kdy se ještě jmenovala Fed Cup.

Duel s Británií, který se hraje do dvou vítězných bodů, překvapivě začíná Bouzková, jež dostala přednost před světovou osmičkou Muchovou.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Sonay Kartalová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

„Sestavu jsem vybrala po vzájemné domluvě s týmem, shodly jsme se, že to takhle bude nejlepší,“ vysvětlila česká kapitánka.

Šestadvacátá tenistka světového žebříčku Bouzková je v utkání dvojek obou týmů proti Kartalové, až 127. hráčce pořadí, velkou favoritkou. V dosud jediném vzájemném zápase na loňském Roland Garros ji hladce porazila, Britka navíc hraje první zápas po půlroční pauze.

Nosková favoritkou proti Boulterové

Stejně tak česká jednička Nosková, světová šestka a letošní wimbledonská šampionka, má podle papírových předpokladů navrch – Boulterové patří v pořadí 54. pozice.

Vzájemnou bilanci mají 1:1, naposledy – v polovině srpna v Cincinnati – Češka britskou protivnici zdolala dvakrát 6:3. Potvrdí to i nyní, když se obě potkají jako jedničky svých reprezentačních družstev?

ONLINE: Linda Nosková vs. Katie Boulterová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Čtyřhra se bude hrát jen za stavu 1:1 jako rozhodující zápas. Nominaci do ní mohou kapitánky ještě změnit, zatím jsou nahlášené Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou proti Jodie Buraggeové s Harriet Dartovou.

Češky na finálový turnaj postoupily po dramatické dubnové kvalifikaci, v níž přemohly Švýcarky 3:2. Britky uspěly proti Australankám 3:1.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.