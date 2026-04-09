Kvalifikaci BJK Cupu zahájí Bouzková proti Bencicové, další singl obstará Nosková

Do sobotní čtyřhry nahlásila debutující kapitánka Barbora Strýcová dvojici Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková. Jejich soupeřkami by měly být Rebeka Masárová a Céline Naefová. Program by poté měly uzavřít duely Noskové s Bencicovou a Bouzkové s Golubicovou. Složení se ale může ještě změnit.
„K finálnímu rozhodnutí jsem došla ve středu. Potřebovala jsem napřed vidět Marušku na kurtu a odehrála dva skvělé tréninky. Chtěla jsem říct sestavu holkám včas, aby se mohly připravit,“ řekla na místě českým novinářům Strýcová.
Kvalifikace se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, která se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Poražený celek čeká v listopadu baráž.
Čtyřiadvacátá hráčka světa Bouzková, která minulý týden triumfovala na turnaji v Bogotě, se utká s o třináct příček lépe postavenou Bencicovou podruhé. Narazily na sebe před osmi lety v Las Vegas, kde Češka prohrála 6:1, 1:6, 4:6. „Těším se. Belinda hraje suprově, čekám těžký zápas. Doufám, že to budu moct vybojovat,“ uvedla Bouzková.
Světová čtrnáctka Nosková narazí na Golubicovou poprvé. „Nikdy jsme spolu nehrály, ani netrénovaly. Nebudu moc vědět, do čeho jdu. Ale znám trochu její techniku a vím, že hraje bekhend jednoruč. Může být nepříjemná s čopem. Uvidíme, jak si na sebe zvykneme,“ řekla Nosková.
Češky se utkají se Švýcarskem počtvrté za posledních šest ročníků. Naposledy soupeřky v listopadu 2023 porazily ve skupině na finálovém turnaji v Seville 3:0 na zápasy. V roce 2022 prohrály v semifinále, o rok dříve neuspěly v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii vyznívá bilance těsně pro Česko v poměru 4:3.
Tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA. Švýcarky vyhrály Billie Jean King Cup jen v roce 2022 v Glasgow.
Češky se pokusí projít do finálové fáze dvou letech. Loni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko. Také Švýcarky hrály vloni baráž, zdolaly v ní Argentinu a Slovensko.