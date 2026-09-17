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Nosková a Muchová tentokrát spoluhráčky. Hvězdný tým Češek letí do Číny pro titul

  8:37aktualizováno  8:37
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Wimbledonská vítězka Linda Nosková (vlevo) a poražená finalistka Karolína...

Wimbledonská vítězka Linda Nosková (vlevo) a poražená finalistka Karolína Muchová. | foto: Reuters

Prezident Petr Pavel v obklopení tenistek Lindy Noskové (vlevo) a Karolíny...
Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v...
Karolína Muchová hraje forhend ve třetím kole US Open.
Karolína Muchová ve třetím kole US Open
23 fotografií
Naposledy v roce 2018 ovládly české tenistky týmovou soutěž, dříve zvanou Fed Cup. Letos chtějí čekání ukončit, na finálový turnaj BJK Cupu do Šen-čenu odletěly ve velmi ambiciózní sestavě. Její osu tvoří wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová a deblová světová jednička Kateřina Siniaková.

„Jedeme tam vyhrát,“ prohlásila světová šestka a tím pádem i česká jednička Nosková.

První zápas na finálovém turnaji pro osm nejlepších zemí čeká svěřenkyně Barbory Strýcové v úterý, ve čtvrtfinále změří síly s Velkou Británií.

Kapitánka spolu s Noskovou, Muchovou a Siniakovou odletěly do Číny ve středu večer z Prahy, Marie Bouzková dorazí ze Spojených států, kde zůstala po US Open, a Sára Bejlek se k týmu připojí až po svém účinkování na turnaji v Guadalajaře.

Všechny čtyři české singlistky jsou v elitní třicítce světového žebříčku, Siniaková vévodí deblovému pořadí a před necelým týdnem ovládla ve čtyřhře grandslam v New Yorku.

Jde tedy o velmi působivou sestavu.

„Máme skvělý a silný tým a myslím, že můžeme jít daleko,“ uvědomuje si Strýcová. „Ale v Billie Jean King Cupu může každý odehrát brutální zápas a chytit formu,“ krotila přehnaná očekávání.

Pravděpodobně nejvíc bude spoléhat na wimbledonskou šampionku Noskovou, které se dařilo i na US Open – vypadla ve čtvrtfinále po velkém boji s Arynou Sabalenkovou.

Linda Nosková se raduje po vyhrané výměně proti Aryně Sabalenkové ve...
Linda Nosková nastupuje ke čtvrtfinále US Open.

„Vrátila jsem se teprve v pátek, takže času opravdu nebylo moc,“ přiblížila 21letá česká hvězda svůj program posledních dnů. „Trochu jsem trénovala, ale spíš jsem měla volno mimo kurt. Ještě jsem chvíli zůstala v New Yorku, potom v Praze jsme trochu oslavili US Open a ještě i Wimbledon. A na reprezentaci jsem se samozřejmě těšila.“

Na Čínu má skvělé vzpomínky z loňské sezony, na „tisícovce“ v Pekingu postoupila až do finále. A věří, že se jí v daleké asijské zemi bude dařit i letos. Že Wimbledon, US Open a BJK Cup přicházejí v krátkém časovém sledu, jí nevadí. Na vrcholy se dokáže připravit i namotivovat.

„Tyhle turnaje jsou důvodem, proč hraju tenis a proč se chci zlepšovat. Vlastně jsem se do téhle situace dostala sama tím, že mám nějaký žebříček a že se mi teď daří, takže toho musím využít.“

V Šen-čenu se v jednom týmu sejde s Muchovou, svou soupeřkou z wimbledonského finále. A obě se těší, že tentokrát už budou spoluhráčky.

„Jsme kamarádky, nic se nezměnilo, jako by se nic nestalo,“ podotkla s úsměvem Nosková.

Muchová v BJK Cupu hrála naposledy v dubnu 2023, z dalších startů se omluvila většinou kvůli zdravotním problémům. Nyní je ale připravena a jakožto světová osmička významně umocňuje sílu českého družstva.

„Reprezentuju moc ráda a teď to vyšlo, takže proto hraju.“

Také ona zůstala v New Yorku po vyřazení z US Open – dohrála už ve třetím kole – o něco déle. A vyrazila třeba na koncert Eda Sheerana.

Karolína Muchová se hecuje ve třetím kole US Open.

„Bylo to na MetLife Stadium a byla tam spousta lidí,“ popisovala zážitek z návštěvy stánku, který hostil i finále letošního fotbalového mistrovství světa. „Tím, že on má tolik skvělých hitů, tak to pro mě bylo trochu dlouhé, hrál skoro tři hodiny. Určitě to nebyl jeden z nejlepších koncertů, na kterých jsem kdy byla, ale byl to milý a pohodový večer. A vzhledem k tomu, že on je skvělý umělec, tak to bylo fakt hezké.“

Po návratu do Češka stejně jako Nosková začala s lehkou přípravou, coby zkušená cestovatelka si uvědomuje, že po příletu do Šen-čenu bude nejdůležitější rychlá aklimatizace.

„Nedávno jsme se vrátily z Ameriky, kde byl časový posun minus šest hodin, teď v Číně budeme mít plus šest, takže se hlavně budeme muset srovnat časově. A potom se dostat do tenisového rytmu a zvyknout si na povrch.“

Prezident Petr Pavel v obklopení tenistek Lindy Noskové (vlevo) a Karolíny Muchové.
Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v New Yorku.
Karolína Muchová hraje forhend ve třetím kole US Open.
Karolína Muchová ve třetím kole US Open
23 fotografií

„Plán budeme řešit podle toho, jak se holky budou cítit,“ doplnila Strýcová. „Hodně bude záležet na jejich pocitech. Ony už své tělo znají a nemůžu je do ničeho nutit.“

Podle papírových předpokladů by si Češky s Britkami měly ve čtvrtfinále poradit, další utkání proti vítězkám souboje mezi Španělskem a Kazachstánem by je pak čekalo až v pátek. Měly by tedy dva dny volno. A případné finále by pak odehrály v neděli.

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