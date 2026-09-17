Nosková a Muchová tentokrát spoluhráčky. Hvězdný tým Češek letí do Číny pro titul

„Jedeme tam vyhrát,“ prohlásila světová šestka a tím pádem i česká jednička Nosková.
První zápas na finálovém turnaji pro osm nejlepších zemí čeká svěřenkyně Barbory Strýcové v úterý, ve čtvrtfinále změří síly s Velkou Británií.
Kapitánka spolu s Noskovou, Muchovou a Siniakovou odletěly do Číny ve středu večer z Prahy, Marie Bouzková dorazí ze Spojených států, kde zůstala po US Open, a Sára Bejlek se k týmu připojí až po svém účinkování na turnaji v Guadalajaře.
Všechny čtyři české singlistky jsou v elitní třicítce světového žebříčku, Siniaková vévodí deblovému pořadí a před necelým týdnem ovládla ve čtyřhře grandslam v New Yorku.
Jde tedy o velmi působivou sestavu.
„Máme skvělý a silný tým a myslím, že můžeme jít daleko,“ uvědomuje si Strýcová. „Ale v Billie Jean King Cupu může každý odehrát brutální zápas a chytit formu,“ krotila přehnaná očekávání.
Pravděpodobně nejvíc bude spoléhat na wimbledonskou šampionku Noskovou, které se dařilo i na US Open – vypadla ve čtvrtfinále po velkém boji s Arynou Sabalenkovou.
„Vrátila jsem se teprve v pátek, takže času opravdu nebylo moc,“ přiblížila 21letá česká hvězda svůj program posledních dnů. „Trochu jsem trénovala, ale spíš jsem měla volno mimo kurt. Ještě jsem chvíli zůstala v New Yorku, potom v Praze jsme trochu oslavili US Open a ještě i Wimbledon. A na reprezentaci jsem se samozřejmě těšila.“
Na Čínu má skvělé vzpomínky z loňské sezony, na „tisícovce“ v Pekingu postoupila až do finále. A věří, že se jí v daleké asijské zemi bude dařit i letos. Že Wimbledon, US Open a BJK Cup přicházejí v krátkém časovém sledu, jí nevadí. Na vrcholy se dokáže připravit i namotivovat.
„Tyhle turnaje jsou důvodem, proč hraju tenis a proč se chci zlepšovat. Vlastně jsem se do téhle situace dostala sama tím, že mám nějaký žebříček a že se mi teď daří, takže toho musím využít.“
V Šen-čenu se v jednom týmu sejde s Muchovou, svou soupeřkou z wimbledonského finále. A obě se těší, že tentokrát už budou spoluhráčky.
„Jsme kamarádky, nic se nezměnilo, jako by se nic nestalo,“ podotkla s úsměvem Nosková.
Muchová v BJK Cupu hrála naposledy v dubnu 2023, z dalších startů se omluvila většinou kvůli zdravotním problémům. Nyní je ale připravena a jakožto světová osmička významně umocňuje sílu českého družstva.
„Reprezentuju moc ráda a teď to vyšlo, takže proto hraju.“
Také ona zůstala v New Yorku po vyřazení z US Open – dohrála už ve třetím kole – o něco déle. A vyrazila třeba na koncert Eda Sheerana.
„Bylo to na MetLife Stadium a byla tam spousta lidí,“ popisovala zážitek z návštěvy stánku, který hostil i finále letošního fotbalového mistrovství světa. „Tím, že on má tolik skvělých hitů, tak to pro mě bylo trochu dlouhé, hrál skoro tři hodiny. Určitě to nebyl jeden z nejlepších koncertů, na kterých jsem kdy byla, ale byl to milý a pohodový večer. A vzhledem k tomu, že on je skvělý umělec, tak to bylo fakt hezké.“
Po návratu do Češka stejně jako Nosková začala s lehkou přípravou, coby zkušená cestovatelka si uvědomuje, že po příletu do Šen-čenu bude nejdůležitější rychlá aklimatizace.
„Nedávno jsme se vrátily z Ameriky, kde byl časový posun minus šest hodin, teď v Číně budeme mít plus šest, takže se hlavně budeme muset srovnat časově. A potom se dostat do tenisového rytmu a zvyknout si na povrch.“
„Plán budeme řešit podle toho, jak se holky budou cítit,“ doplnila Strýcová. „Hodně bude záležet na jejich pocitech. Ony už své tělo znají a nemůžu je do ničeho nutit.“
Podle papírových předpokladů by si Češky s Britkami měly ve čtvrtfinále poradit, další utkání proti vítězkám souboje mezi Španělskem a Kazachstánem by je pak čekalo až v pátek. Měly by tedy dva dny volno. A případné finále by pak odehrály v neděli.
Získají po osmi letech prestižní týmový titul zpátky do svého držení?