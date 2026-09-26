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Na Češky čekají ve finále BJK Cupu Ukrajinky. Jednoznačně porazily Italky

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  15:21aktualizováno  15:21
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Elina Svitolinová slaví s ukrajinskými fanoušky postup do finále BJK Cupu.

Elina Svitolinová slaví s ukrajinskými fanoušky postup do finále BJK Cupu. | foto: Reuters

Tyra Caterina Grantová sleduje pohyb míčku v semifinále BJK Cupu.
Anhelina Kalininová slaví ukrajinský bod v semifinále BJK Cupu.
Jasmine Paoliniová se natahuje po míčku v semifinale BJK Cupu.
Elina Svitolinová v semifinále BJK Cupu.
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České tenistky se v nedělním finále Poháru Billie Jean Kingové utkají o titul s Ukrajinou. Výběr kapitána Ilji Marčenka porazil v semifinále v Šen-čenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2:0 na zápasy.

Rozhodující bod získala Elina Svitolinová, která zdolala Jasmine Paoliniovou 6:2, 6:2. Před ní zvítězila Anhelina Kalininová nad Tyrou Caterinou Grantovou 6:3, 6:4.

Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže poprvé a vylepšily loňskou semifinálovou účast. Do boje o trofej prošly i při absenci desáté hráčky světového žebříčku Marty Kosťukové. Před Itálií porazily ve čtvrtfinále Belgii.

Nedělní finále začne v Číně v 11:00 SELČ. Češky do něj postoupily po výhrách nad Španělskem a Velkou Británií. V soutěži dříve známé jako Fed Cup usilují o dvanáctý titul a první od roku 2018.

S Ukrajinkami se utkaly dosud jednou. Před třemi lety je v dubnové kvalifikaci porazily 3:1, souboj se tehdy odehrál na neutrální půdě v Turecku.

Italky přišly o šanci získat třetí trofej za sebou a sedmou celkově. Naposledy prohrály v týmové soutěži ve finále v roce 2023 s Kanadou.

Jasmine Paoliniová se natahuje po míčku v semifinale BJK Cupu.

Anhelina Kalininová slaví ukrajinský bod v semifinále BJK Cupu.

Devětadvacetiletá Kalininová zaznamenala na finálovém turnaji Poháru BJK v Šen-čenu druhé vítězství, navázala na čtvrtfinálový triumf nad Belgičankou Janou Otzipkaovou. O jedenáct let mladší Grantovou porazila za necelou hodinu a půl, nepřišla ani jednou o servis.

Světová sedmička Svitolinová poté porazila dvojnásobnou grandslamovou finalistku Paoliniovou za 63 minut. Ve čtvrtém vzájemném zápase ji zdolala potřetí, poprvé s ní neztratila ani set. Italce vzala pětkrát servis, sama o něj přišla jen jednou.

Tenisový Pohár Billie Jean Kingové v Šen-čenu

Závěrečný turnaj, semifinále:

Ukrajina - Itálie 2:0
Kalininová - Grantová 6:3, 6:4,
Svitolinová - Paoliniová 6:2, 6:2.

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