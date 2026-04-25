ONLINE: Bohemians - Sparta 0:0, hosté v oslabení, drží je gólman Surovčík

Bohemians nabrali slušnou formu, před týdnem zvítězili v Ostravě, kde navázali na domácí výhru nad Zlínem.
Desetibodový náskok na první barážovou příčku je před nadstavbou zbavuje největších obav, ale v případě úspěchu se Spartou mohou mít definitivní klid.
Když zvítězí a Zlín neporazí Pardubice, posunou se na desátou příčku do prostřední skupiny, čímž si definitivně zajistí záchranu. Stačit jim může i remíza, pokud Zlín prohraje a Mladá Boleslav nezvítězí v Karviné.
Sparta jistě nedoufala, že se ještě vrátí do boje o titul. Po dvou zaváháních Slavie ztrácí pět bodů, ale pokud chce rivala ještě prohnat, potřebuje do konce sezony už jen vyhrávat.
Sparťanský kouč Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Mercado, Ševínský, Sörensen, Sonne – Kairinen, Irving, Sochůrek – Grimaldo, Kuchta, Haraslín.
S Bohemians má Sparta v poslední době pozitivní bilanci, podaří se ji vyhrát podeváté za sebou?
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, A. Čermák, V. Smrž, M. Ristovski, M. Havel - J. Matoušek, V. Drchal
J. Surovčík - O. Sonne, A. Ševínský, A. Sörensen, J. Mercado - H. Sochůrek, K. Kairinen, A. Irving (24. M. Ryneš) - J. Grimaldo, J. Kuchta, L. Haraslín
J. Šiman, G. Sosseh, P. Mirvald, O. Mikuda, D. Vala, M. Reichl, R. Hrubý, J. Kovařík, A. Júsuf, J. Tichý
D. Kerl, M. Ryneš, J. Martinec, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Mannsverk, S. Eneme, P. Kadeřábek, F. Panák, J. Zelený, S. Zajac
20. J. Mercado