ONLINE: Bohemians - Sparta 0:0, hosté v oslabení, drží je gólman Surovčík

  15:21aktualizováno  16:31
Jeden hraje o únik ze skupiny o záchranu, druhý o naději na titul. Bohemians versus Sparta, malé pražské derby má v závěrečném dějství základní části fotbalové ligy pořádný náboj. Duel můžete sledovat od 16.00 v online reportáži, ve stejný čas mají výkop i zbývající utkání odloženého 27. kola.
Andrew Irving (Sparta) u míče v utkání proti Bohemians. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bohemians nabrali slušnou formu, před týdnem zvítězili v Ostravě, kde navázali na domácí výhru nad Zlínem.

Desetibodový náskok na první barážovou příčku je před nadstavbou zbavuje největších obav, ale v případě úspěchu se Spartou mohou mít definitivní klid.

Když zvítězí a Zlín neporazí Pardubice, posunou se na desátou příčku do prostřední skupiny, čímž si definitivně zajistí záchranu. Stačit jim může i remíza, pokud Zlín prohraje a Mladá Boleslav nezvítězí v Karviné.

Sparta jistě nedoufala, že se ještě vrátí do boje o titul. Po dvou zaváháních Slavie ztrácí pět bodů, ale pokud chce rivala ještě prohnat, potřebuje do konce sezony už jen vyhrávat.

Sparťanský kouč Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Mercado, Ševínský, Sörensen, Sonne – Kairinen, Irving, Sochůrek – Grimaldo, Kuchta, Haraslín.

S Bohemians má Sparta v poslední době pozitivní bilanci, podaří se ji vyhrát podeváté za sebou?

Chance Liga 2025/2026
25. 4. 2026 16:00
Zápas probíhá
Bohemians : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, A. Čermák, V. Smrž, M. Ristovski, M. Havel - J. Matoušek, V. Drchal
Sestavy:
J. Surovčík - O. Sonne, A. Ševínský, A. Sörensen, J. Mercado - H. Sochůrek, K. Kairinen, A. Irving (24. M. Ryneš) - J. Grimaldo, J. Kuchta, L. Haraslín
Náhradníci:
J. Šiman, G. Sosseh, P. Mirvald, O. Mikuda, D. Vala, M. Reichl, R. Hrubý, J. Kovařík, A. Júsuf, J. Tichý
Náhradníci:
D. Kerl, M. Ryneš, J. Martinec, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Mannsverk, S. Eneme, P. Kadeřábek, F. Panák, J. Zelený, S. Zajac
Červené karty:
Červené karty:
20. J. Mercado
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

