ONLINE: Bohemians - Dukla 0:0 po půli, nuda v souboji o záchranu, zápas bez šancí

  13:08aktualizováno  13:51
Fotbalisté Bohemians v malém pražském derby hostí Duklu. Pro oba jde o stěžejní zápas v boji o záchranu. Duel 23. kola Chance ligy můžete od 13.00 sledovat v online reportáži.
Lukáš Penxa z Dukly vede míč, sleduje ho Peter Kareem z Bohemians.

Bohemians se minulý týden vítězstvím na stadionu předposledního Slovácka dostali z nesnází. A pokud by dokázali zdolat i poslední Duklu, hodně by se jim ulevilo. Na příčku znamenající přímý sestup by měli jedenáctibodový náskok.

Bohemians jsou však nejhorším týmem doma, na svém stadionu prohráli čtyřikrát za sebou, z posledních sedmi zápasů tam vytěžili jen dva body za remízy.

Dukla před týdnem vyměnila trenéra, ale při premiéře Pavla Šustra byla proti Zlínu ráda za bezbrankovou remízu. Na výhru čeká už devět zápasů, naposled se radovala v říjnu proti Slovácku. Ve třech zápase jara ještě neskórovala.

Chance Liga 2025/2026
22. 2. 2026 13:00
Zápas probíhá
Bohemians : Dukla 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, B. Sakala, V. Smrž, M. Havel - A. Čermák, J. Matoušek, M. Ristovski
Sestavy:
H. Bačkovský - D. Hašek, M. Traore, E. Hunal, L. Penxa - M. Hanousek, P. Gaszczyk, M. Černák, M. Čermák, D. Gilbert - K. Milla
Náhradníci:
O. Mikuda, G. Sosseh, R. Hrubý, J. Kovařík, A. Júsuf, M. Reichl, V. Drchal, D. Vala, O. Kukučka, P. Mirvald
Náhradníci:
D. Velasquez, M. Žitný, R. Matrevičs, B. Diallo, M. Kroupa, D. Kreiker, S. Hindi, M. Purzitidis, B. Unušič
Žluté karty:
Žluté karty:
10. E. Hunal
