Bohemians se s Mladou Boleslaví utkají v říjnu. LFA rozhodla o náhradním termínu

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  15:02aktualizováno  15:02
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Útočník Erik Ramirez z Bohemians v utkání s Mladou Boleslaví. | foto: ČTK

Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18:00. V tiskové právě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Původně se měl zápas v Ďolíčku hrát minulou sobotu. Asociace rozhodla o jeho odložení z důvodu hromadného infekčního onemocnění v týmu Mladé Boleslavi. Středočeši lékařskými zprávami doložili, že jejich kádr zasáhla silná vlna střevní virózy, která se rozšířila mezi řadu hráčů a členy realizačního týmu. Klub proto s ohledem na ochranu zdraví všech účastníků požádal o odložení utkání.

Bohemians 1905 mají domácí zápas odložený už podruhé za sebou. Ve 4. kole v polovině srpna nehráli v původním termínu proti Jablonci, Severočeši využili možnost posunout si utkání kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Duel se uskuteční v Ďolíčku ve středu.

Pražanům v neúplné ligové tabulce patří 12. místo, Mladá Boleslav je třetí o tři body za vedoucí Slavií. Středočeši společně s obhájci titulu drží v nejvyšší soutěži neporazitelnost.

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