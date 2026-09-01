Bohemians se s Mladou Boleslaví utkají v říjnu. LFA rozhodla o náhradním termínu

Původně se měl zápas v Ďolíčku hrát minulou sobotu. Asociace rozhodla o jeho odložení z důvodu hromadného infekčního onemocnění v týmu Mladé Boleslavi. Středočeši lékařskými zprávami doložili, že jejich kádr zasáhla silná vlna střevní virózy, která se rozšířila mezi řadu hráčů a členy realizačního týmu. Klub proto s ohledem na ochranu zdraví všech účastníků požádal o odložení utkání.
Bohemians 1905 mají domácí zápas odložený už podruhé za sebou. Ve 4. kole v polovině srpna nehráli v původním termínu proti Jablonci, Severočeši využili možnost posunout si utkání kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Duel se uskuteční v Ďolíčku ve středu.
Pražanům v neúplné ligové tabulce patří 12. místo, Mladá Boleslav je třetí o tři body za vedoucí Slavií. Středočeši společně s obhájci titulu drží v nejvyšší soutěži neporazitelnost.