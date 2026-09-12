ONLINE: Bohemians - Slovácko 1:0, hosté v deseti, početní převahy využívá Almási

Bohemians jsou s jednou výhrou dvanáctí, ale odehráli o zápas méně. Jejich duel s Mladou Boleslaví byl odložen.
Doma mají zatím dvě remízy s Hradcem a Jabloncem, naposled podlehli v Olomouci vysoko 0:3.
Slovácko je společně s Pardubicemi a posledním Zlínem zatím bez vítězství. S výjimkou úvodního duelu sezony na Slavii (1:5) jsou jeho zápasy vždy velmi těsné, třikrát podlehlo o gól a třikrát remizovalo.
Góly:
19. L. Almási
19. L. Almási
Góly:
Sestavy:
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, V. Smrž, A. Čermák, D. Javorček - J. Matoušek, L. Almási, R. Květ
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, V. Smrž, A. Čermák, D. Javorček - J. Matoušek, L. Almási, R. Květ
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, M. Šviderský - P. Juroška, F. Horský, M. Havlík
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, M. Šviderský - P. Juroška, F. Horský, M. Havlík
Náhradníci:
V. Pilař, J. Kovařík, L. Krobot, J. Vondra, D. Vala, J. Šiman, D. Heidenreich, P. Kareem, S. Obinaja, Š. Černý, M. Banda
V. Pilař, J. Kovařík, L. Krobot, J. Vondra, D. Vala, J. Šiman, D. Heidenreich, P. Kareem, S. Obinaja, Š. Černý, M. Banda
Náhradníci:
D. Puškáč, P. Halouska, J. Fiala, L. Vorlický, T. Král, P. Blahút, A. Dolžnikov, A. Marinelli, G. Sosseh, A. Alabi, L. Prior
D. Puškáč, P. Halouska, J. Fiala, L. Vorlický, T. Král, P. Blahút, A. Dolžnikov, A. Marinelli, G. Sosseh, A. Alabi, L. Prior
Přejít na online reportáž
Červené karty:
Červené karty:
13. J. Behiratche
13. J. Behiratche