Boleslavské fotbalisty trápí viróza. O víkendu proti Bohemians nenastoupí

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  10:28aktualizováno  10:28
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Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem. | foto: ČTK

Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty pražských Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění, jak informovala Ligová fotbalová asociace (LFA). Náhradní termín LFA neurčila.

„Kádr Mladé Boleslavi od čtvrtečního rána zasáhla silná vlna střevní virózy, která se rozšířila mezi vysoký počet hráčů a členy realizačního týmu, což bylo doloženo lékařskými zprávami. Klub situaci intenzivně řešil s LFA a s ohledem na ochranu zdraví všech účastníků jsme zažádali o odložení utkání,“ uvedl na klubovém webu mladoboleslavský tiskový mluvčí Jiří Koros.

Bohemians mají domácí zápas odložený už podruhé za sebou. Ve 4. kole v polovině srpna nehráli v původním termínu proti Jablonci, Severočeši využili možnost posunout si utkání kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Duel bude na programu v Ďolíčku ve středu.

Pražanům v neúplné ligové tabulce patří 11. místo, Mladá Boleslav je jen vinou horšího skóre druhá za obhájcem titulu Slavií. Středočeši společně s vršovickým týmem, Jabloncem a Hradcem Králové drží neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže.

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