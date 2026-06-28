Posila pro českou enklávu v Bostonu. Pastrňáka se Zachou doplní Ivan

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  10:18aktualizováno  10:18
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Útočník Ivan Ivan z Colorada střílí během utkání Nashvillu. | foto: Reuters

David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče, Bruins získali z Colorada třiadvacetiletého centra Ivana Ivana. Americký klub oznámil na svém webu, že ostravského hokejistu přivedl výměnou za jiného útočníka Fabiana Lysella. Ivan uplynulou sezonu strávil převážně ve farmářském týmu Colorado Eagles v AHL, kde odehrál včetně play off 83 zápasů a zaznamenal 41 bodů za 14 gólů a 27 asistencí.

V bojích o Calder Cup byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Do elitní NHL zasáhl jen devětkrát a připsal si asistenci. Více příležitostí dostal v předcházejícím ročníku, kdy při 40 startech vstřelil pět gólů a na tři přihrál.

Syn bývalého útočníka Zlína, Karlových Varů, Znojma, Vítkovic, Třince, Slavie či Vsetína Marka Ivana neprošel v zámoří draftem.

Colorado s vítkovickým odchovancem podepsalo dvouletou smlouvu v roce 2024. V NHL Ivan debutoval v říjnu toho roku.

V zámoří má na kontě také 195 zápasů a 181 bodů (78+103) v juniorské QMJHL. V AHL účastník juniorského mistrovství světa z roku 2022 Ivan odehrál celkem 198 utkání a zaznamenal 30 branek a 57 asistencí.

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