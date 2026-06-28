Posila pro českou enklávu v Bostonu. Pastrňáka se Zachou doplní Ivan

V bojích o Calder Cup byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Do elitní NHL zasáhl jen devětkrát a připsal si asistenci. Více příležitostí dostal v předcházejícím ročníku, kdy při 40 startech vstřelil pět gólů a na tři přihrál.
Syn bývalého útočníka Zlína, Karlových Varů, Znojma, Vítkovic, Třince, Slavie či Vsetína Marka Ivana neprošel v zámoří draftem.
Colorado s vítkovickým odchovancem podepsalo dvouletou smlouvu v roce 2024. V NHL Ivan debutoval v říjnu toho roku.
V zámoří má na kontě také 195 zápasů a 181 bodů (78+103) v juniorské QMJHL. V AHL účastník juniorského mistrovství světa z roku 2022 Ivan odehrál celkem 198 utkání a zaznamenal 30 branek a 57 asistencí.