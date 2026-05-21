Bouzková se ve Štrasburku loučí po čtvrtfinále, nestačila na Liovou

  13:14aktualizováno  13:14
Marie Bouzková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S americkou tenistkou Ann Liovou v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3:6, 5:7. Utkání ztratila za hodinu a 45 minut.

Marie Bouzková během turnaje ve Štrasburku | foto: PSNEWZ / Sipa Press Profimedia.cz

Sedmadvacetiletá Bouzková, která na turnaji plnila roli nasazené osmičky, prohrála s 30. hráčkou žebříčku Liovou poprvé. Nenavázala proti ní na předchozí tři vítězství. V obou setech nevyužila náskok brejku, celkem přišla pětkrát o servis.

Bouzková přitom zahájila utkání dobře a v prvním setu vedla brzy 2:0. Vzápětí ale prohrála pět gamů po sobě a o sadu přišla.

Ve druhém setu česká tenistka otočila stav z 2:3 na 5:3, sadu ale nedopodávala a ani v desátém gamu nevyužila na příjmu setbol. Vzápětí přišla znovu o podání a Liová duel dotáhla k postupu.

Turnaj žen ve Štrasburku

antuka, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Liová (USA) - Bouzková (8-ČR) 6:3, 7:5

