Bylo jasné, že se tohle téma při rozhovoru objeví. „Jo, tuhle otázku jsem čekala,“ uvedla s úsměvem Bouzková po středeční výhře nad Britkou Francescou Jonesovou 6:0 a 7:6.
A pak prozradila, jak bude utkání na světovém šampionátu ve Švýcarsku prožívat.
„Budu fandit svému příteli. Mrzí mě to, říkala jsem si, že by bylo hezké, aby na sebe oba týmy nešly, protože fandím zároveň Česku i Finsku. A kdyby jeden tým prohrál, vždycky bych měla ten druhý, kterému bych fandila. Jsem zklamaná, že jeden z nich půjde ven. Snad to ale bude hezký zápas a dobrý hokej.“
Sedmadvacetiletá Bouzková hokej dlouhodobě sleduje, v NHL přeje celku Florida Panthers, kde Barkov dělá kapitána. S finským hokejistou je na dálku v kontaktu. „Ale co jsme si psali, neřeknu. To je tajemství,“ řekla.
Rodačka z Prahy postoupila na grandslamu v Paříži do třetího kola potřetí za sebou. „Moc si toho vážím. Na antuce jsem vyrůstala, ale paradoxně jsem si ji nikdy moc neoblíbila a nebyla jsem na ní nikdy v komfortu. Poslední tři roky má ale antuková sezona něco do sebe. Hraju na ní ráda. Být ve třetím kole grandslamu se nepoštěstí každému. Jsem za to ráda a těším se na další kolo,“ podotkla Bouzková.
Jonesové, 102. hráčce světa, nadělila v prvním setu kanára, ve druhé sadě ale přišla o vedení 4:1 a za stavu 4:5 čelila podání Britky. Ve zkrácené hře rozhodla díky obratu z 1:3 na 7:3.
„Je ošemetné, když člověk vyhraje set 6:0. Soupeřka se může jedině zvednout, naopak u mě se to může zkomplikovat. Utkání jsem si zkomplikovala, to je dnes jediné minus. Nechala jsem se příliš odtlačit od základní čáry, ona začala hrát uvolněněji a začalo jí to tam najednou padat. Potom začal v podstatě nový zápas,“ řekla Bouzková.
Soupeřku ocenila i za to, s jakým hraje handicapem. Kvůli vzácné genetické poruše má pětadvacetiletá Jonesová na každé ruce jen tři prsty a palec, na jedné noze má čtyři a na druhé dokonce jen tři prsty.
„Je to neuvěřitelné. Vůbec si to nedokážu představit. Navíc je kolem stovky a byla i v top 100. Určitě k ní mám obrovský respekt, že takhle dokáže hrát,“ uvedla světová osmadvacítka.
O vylepšení maxima na Roland Garros se v pátek ve třetím kole utká s nasazenou osmičkou Ruskou Mirrou Andrejevovou, nebo Španělkou Marinou Bassolsovou. S devatenáctiletou Andrejevovou má zatím bilanci 0:4, letos s ní prohrála dvakrát.
„Teď jsme spolu za posledních dvanáct měsíců hrály dost často. Známe se. Bude to těžký zápas. Myslím, že si na antuce věří ještě víc než na betonu. Ale nepůjde to jinak než se soustředit sama na sebe. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis a prostě se o výhru poprat,“ doplnila Bouzková.