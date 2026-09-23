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Boxerka Bernardová má na ME jistou medaili. Úspěšně zvládla čtvrtfinále

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  14:20aktualizováno  14:20
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Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...

Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník, hala Slunety. Lenka Bernardová. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...
Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...
Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...
Ústí nad Labem, 18. 06. 2026, Velká cena Ústí nad Labem v boxu, 56. ročník,...
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Lenka Bernardová porazila na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kg Angličanku Lauren Mackieovou a má v Sofii jistou nejméně bronzovou medaili. Na stranu pětadvacetileté české reprezentantky se přiklonilo všech pět bodových rozhodčích. O postup do finále bude členka Olympu bojovat ve čtvrtek s Finkou Pihlou Kaivo-ojaovou.

Další česká čtvrtfinalistka Barbora Maxová prohrála ve čtvrtfinále váhy do 60 kg s favorizovanou Turkyní Gizem Özerovou a obsadila páté místo.

Bernardová usiluje o druhou medaili z ME, v roce 2022 se postarala ziskem stříbra v „šedesátce“ o historicky nejlepší výsledek českého ženského boxu. Mezitím se stala maminkou. V Sofii napodobila Stellu Blažkovou, která v úterý postoupila do semifinále váhy do 80 kg a představí se v něm ve středečním podvečerním bloku zápasů.

Zatímco z osmifinále postoupila Bernardová po vyrovnaném souboji s domácí Venelinou Poptoleovou (3:2), v duelu s dvacetiletou Mackieovou měla navrch. Ve druhém i třetím kole ringový rozhodčí soupeřku dokonce počítal a verdikt na konci utkání zněl jednoznačně 5:0. Semifinálovou soupeřkou Bernardové bude o dva roky mladší Pihlaová, jež loni vyhrála turnaj Světového poháru v Astaně nebo i Velkou cenu Ústí nad Labem, boxovala také ve čtvrtfinále pařížské olympiády 2024.

Jednadvacetiletá Maxová s Özerovou jednoznačně prohrála první dvě kola a byla také počítána. Nápor v posledním dějství už jí k obratu nestačil, s bronzovou medailistkou z Evropských her 2023 prohrála 0:5.

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