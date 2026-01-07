Řidič SUV vysvětlil, že Joshuova mohutná postava mu bránila ve výhledu do zpětného zrcátka. Boxer se proto přesunul za něj, zatímco jeho původní místo vpředu obsadil osobní trenér Latif Ayodele. Společně s kondičním koučem Sinou Ghamim, který seděl za ním vedle Joshuy, však nehodu nepřežili.
„Anthony si nejprve sedl dopředu, ale řidič ho požádal o výměnu místa, aby měl lepší přehled o provozu,“ uvedl právník Olalekan Abiodu, jenž zastupuje řidiče Adeniye Kayodeho. Podle něj šlo o čistě praktické rozhodnutí, které se nakonec ukázalo jako osudové.
Sedmačtyřicetiletý Kayode stanul v pátek před soudem ve městě Sagamu. Čelí obviněním z nebezpečné a nedbalé jízdy s následkem smrti, řízení bez řidičského oprávnění i poškození majetku. Pokud bude uznán vinným, může mu hrozit až doživotní trest.
Řidič vinu odmítá. Tvrdí, že šlo o nešťastnou nehodu způsobenou technickou závadou. „Můj klient se prohlásil za nevinného. Podle jeho slov selhaly brzdy,“ doplnil Abiodu s tím, že podrobnosti zatím neměl možnost s obviněným detailně probrat.
SUV značky Lexus narazilo na dálnici do zadní části nákladního vozu převážejícího boby. Kayode byl propuštěn na kauci ve výši pěti milionů nigerijských nairů, tedy zhruba 70 tisíc korun. Další soudní jednání je naplánováno na 20. ledna.
Joshua se po nehodě vrátil do Velké Británie, podle vyšetřovatelů však nelze vyloučit, že bude muset k soudu přiletět a vypovídat. Nigerijské úřady zároveň pátrají po řidiči nákladního auta, protože odstavení vozu na dálnici je v rozporu s místními dopravními předpisy.