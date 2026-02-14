Pinheiro Braathen, jenž reprezentuje Brazílii od roku 2024, potvrdil coby druhý muž hodnocení disciplíny ve Světovém poháru roli jednoho z favoritů. Mimořádně se mu vydařilo první kolo, do něhož odstartoval jako první, a najel na průběžně druhého Odermatta 95 setin sekundy.
V druhém kole za sněžení na sjezdovce Stelvio vedení udržel a slavil první medaili z MS či ZOH, a hned zlatou. Před čtyřmi lety v Pekingu ještě v norských barvách nedokončil slalom ani obří slalom.
Závod pokračuje lyžaři, kteří se umístili v prvním kole mimo elitní třicítku. Český reprezentant Marek Müller byl po úvodní jízdě na 39. pozici.
Odermatt v tomto ročníku vyhrál už tři obří slalomy a vede před Pinheirem Braathenem hodnocení disciplíny. V Bormiu se od švýcarského univerzála očekávala zlatá žeň, ale zatím má „jen“ stříbro z týmové kombinace a bronz ze super-G.
Pinheiro Braathen reprezentoval do roku 2023 rodné Norsko. S tamním svazem se rozešel kvůli sporům o osobnostní a marketingová práva ve zlém a po roční pauze se k lyžování vrátil jako reprezentant Brazílie, odkud pochází jeho matka.
Brazilští sportovci získali dosud na letních olympijských hrách 170 medailí, na zimních od premiéry v Albertville v roce 1992 žádnou. Do Itálie vyslala tato jihoamerická země dosud největší výpravu o 14 sportovcích, Pinheiro Braathen byl coby hlavní medailová naděje jedním z vlajkonošů.