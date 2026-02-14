Obří slalom ovládl Braathen, získal první medaili ze ZOH pro Brazílii. Müller zaostal

Autor: ,
  14:53
Obří slalom lyžařů v Bormiu vyhrál Lucas Pinheiro Braathen a získal první olympijskou medaili nejen pro Brazílii, ale i celou Jižní Ameriku na zimních hrách. Pětadvacetiletý norský rodák zvítězil především díky skvělé první jízdě o 58 setin před obhájcem zlata z Pekingu Marcem Odermattem. Bronz získal další Švýcar Loic Meillard. Český reprezentant Marek Müller je ve čtvrté desítce.
Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, nečekaný vítěz obřího slalomu.

Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, nečekaný vítěz obřího slalomu. | foto: AP

Zlatým medailistou z obřího slalomu je Brazilec Lucas Pinheiro Braathen.
Rakušan Stefan Brennsteiner ve druhém kole obřího slalomu.
Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února...
Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února...
20 fotografií

Pinheiro Braathen, jenž reprezentuje Brazílii od roku 2024, potvrdil coby druhý muž hodnocení disciplíny ve Světovém poháru roli jednoho z favoritů. Mimořádně se mu vydařilo první kolo, do něhož odstartoval jako první, a najel na průběžně druhého Odermatta 95 setin sekundy.

V druhém kole za sněžení na sjezdovce Stelvio vedení udržel a slavil první medaili z MS či ZOH, a hned zlatou. Před čtyřmi lety v Pekingu ještě v norských barvách nedokončil slalom ani obří slalom.

Závod pokračuje lyžaři, kteří se umístili v prvním kole mimo elitní třicítku. Český reprezentant Marek Müller byl po úvodní jízdě na 39. pozici.

Až nečekaně dobře si vedl Brazilec Lucas Pinheiro Braathen v obřím slalomu.

Odermatt v tomto ročníku vyhrál už tři obří slalomy a vede před Pinheirem Braathenem hodnocení disciplíny. V Bormiu se od švýcarského univerzála očekávala zlatá žeň, ale zatím má „jen“ stříbro z týmové kombinace a bronz ze super-G.

Pinheiro Braathen reprezentoval do roku 2023 rodné Norsko. S tamním svazem se rozešel kvůli sporům o osobnostní a marketingová práva ve zlém a po roční pauze se k lyžování vrátil jako reprezentant Brazílie, odkud pochází jeho matka.

Brazilští sportovci získali dosud na letních olympijských hrách 170 medailí, na zimních od premiéry v Albertville v roce 1992 žádnou. Do Itálie vyslala tato jihoamerická země dosud největší výpravu o 14 sportovcích, Pinheiro Braathen byl coby hlavní medailová naděje jedním z vlajkonošů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.