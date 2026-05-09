Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Když hordy slávistických příznivců vtrhly na hřiště, Surovčík se vydal z brány směrem ke kabinám. Ale vzápětí byl napaden. Ironií je, že vyrostl ve Slavii a pak jako nepotřebný před třemi lety zamířil přes Jablonec do Sparty.
„Nadávání, urážení je jedna věc a naprosto skrz moji minulost to chápu a respektuju,“ napsal na svůj instagramový účet, když seděl v autobusu a se spoluhráči odjížděl z Edenu.
„Ale vyhrožování smrti mně a rodině konkrétní osobou před zápasem, doprovázené podřezáváním krku je věc druhá,“ pokračoval.
„Následně během zápasu ke mně doběhnout a vyhrožovat mi do ksichtu je absolutně neakceptovatelné a budu to řešit právní cestou. Tak si užij hezký večer, ty zm...,“ napsal Surovčík.
Třiadvacetiletý slovenský gólman byl původně sparťanskou dvojkou, ale po zranění Petera Vindahla na začátku jarní části převzal jeho roli a vedl si velmi zdatně. V sobotním derby sice dostal tři branky, ale za žádnou nemohl.
„Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha,“ oznámila Sparta přibližně půl hodiny poté, co fanoušci vtrhli na hřiště.