Špatná zpráva pro reprezentaci, Dostál národní tým neposílí. Neprošel prohlídkou

  11:59aktualizováno  11:59
Po dobrovolném tréninku předstoupil před novináře generální manažer reprezentace Jiří Šlégr, aby informoval o novinkách z NHL. A s veselou zprávou nepřišel. „Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí,“ oznámil. Hokejisté tak budou dál spoléhat na duo Josef Kořenář, Dominik Pavlát.
Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu bedlivě sleduje puk v utkání NHL proti Utahu. | foto: Reuters

Mitch Marner, útočník Vegas, překonává Lukáše Dostála z Anaheimu.
Keegan Kolesar z Vegas se snaží překonat Lukáše Dostála, ležícího gólmana...
Tomáš Hertl se raduje z branky, za ním leží Lukáš Dostál.
Obava, že Dostál nakonec nedorazí, vlála ve vzduchu už delší dobu. Šlégr ji v sobotu dopoledne potvrdil.

„Nikdy nevíte, stát se to může kdykoliv. Dál bych to ale nerozebíral. Máme tady brankáře, kterým věříme,“ dořekl ještě.

Reprezentace teoreticky může čekat na dalšího brankáře z NHL, Jakub Dobeš však vede s Montrealem v druhém kole play off 3:2 na zápasy proti Buffalu.

I kdyby nyní Canadiens prohráli dva zápasy a vypadli, jeho potenciální příjezd by národní tým mohl očekávat až ke konci příštího týdne.

„Situace je stejná jako v dalších případech. Počkáme, jak dopadne série, pak na výstupní prohlídku a poté si řekneme, co dál,“ doplnil Šlégr.

