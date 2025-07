Zraněný Jedlička podpořil tým před bojem o LM. V bráně potíž nebude, říká asistent

Viktoria v úterý odcestovala do Švýcarska, v odvetě 2. předkola Ligy mistrů se pokusí zvrátit nepříznivé skóre 0:1 z prvního utkání v Plzni.

To ještě Jedlička odchytal, šancím ani nebezpečným střelám nečelil, na krásnou ránu slovenského útočníka Samuela Mráze z úvodu utkání neměl nárok.

Z odvety ho vyřadil střet ve víkendovém ligovém zápase s Jabloncem. Ve výskoku vyboxoval míč a vzápětí ho zasáhl protihráč Martin Cedidla, oba se nešťastně střetli hlavami.

Servette Ženeva – Viktoria Plzeň odveta 3. předkola Ligy mistrů výkop: středa 21.00 rozhodčí: Ruiz – Rojo, Rodriguez (všichni Španělsko) první zápas: 1:0

Zatímco jablonecký obránce utkání s obvazem dohrál, Jedličku ze hřiště odvezli na nosítkách a poté zamířil do nemocnice. Utrpěl zlomeninu nosu a otřes mozku. Až odezní otok, podstoupí další vyšetření, jestli v obličeji nemá ještě další zlomeniny, na které měli lékaři podezření.

„Nevím přesně, jak to s ním je, to znají doktoři. My jsme se s ním pozdravili. Ale je pozitivní, to je nejdůležitější,“ podotkl Trousil.

Sudí Lukáš Nehasil odpískal faul, ale Cedidlovi žádný osobní trest neudělil. To se nelíbilo Plzni, který proti výkonu rozhodčího i videoasistenta Roučka podala oficiální stížnost. Tvrdila, že Cedidla měl být vyloučený.

„Soupeř přišel do souboje pozdě a následoval úder hlavou s nepřiměřenou silou. Dle našeho názoru se jednalo o zjevný faul, který měl být potrestán červenou kartou za surovou hru vzhledem k pozdnímu příchodu, intenzitě kontaktu a ohrožení zdraví hráče,“ uvedla. To však komise rozhodčích odmítla.

Tím, že Jedlička je už pryč z nemocnice a dorazil na stadion, se zdá, že zranění by nemuselo být tak vážné, jak nejdřív vypadalo.

„Jakmile to lékaři dovolí, hned se vrhne do tréninku. On je v tomhle tak trochu blázen,“ poznamenal Trousil se smíchem. „Ale bavit se o tom, kdy nastoupí, je zatím předčasné. On je nastavený tak, že by chtěl do brány co nejdřív.“

Ve středu večer v Ženevě proti Servette ho zastoupí týmová dvojka Florian Wiegele. Do Plzně dorazil loni v létě z druholigového Leobenu, ale přispal si jen čtyři starty za třetiligové béčko. Na jaře hostoval v AK Graz, v nejvyšší rakouské soutěži si vedl solidně a Plzeň si ho stáhla zpátky.

Po zranění Jedličky odchytal proti Jablonci pětasedmdesát minut. A v Ženevě bude 205 centimetrů vysoký brankář poprvé v základní sestavě. „Vedl si velmi dobře, v bráně nebudeme mít problém,“ zdůraznil Trousil.

„Jedla je skvělý gólman. Ale věříme, že Florian ho nahradí a bude stejně dobrý. Myslím si, že je pro nás motivací, abychom bojovali i za Jedlu,“ řekl obránce Karel Spáčil.

Plzeň k postupu do další fáze kvalifikace Ligy mistrů potřebuje vyhrát o dvě branky. Pokud zvítězí o gól, následuje prodloužení, případně penaltový rozstřel.

Když Viktoria uspěje, v dalším předkole narazí na lepšího z dvojice Rangers - Panathinaikos. Zároveň si účastí v 3. předkole nemistrovské části kvalifikace Ligy mistrů zajistí nejhůř základní část Evropské ligy.