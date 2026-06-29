ONLINE: Brazílie - Japonsko 1:1, srovnal Casemiro, favorit dál tlačí

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  19:00aktualizováno  20:51
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Gólová hlavička brazilského záložníka Casemira proti Japonsku.

Gólová hlavička brazilského záložníka Casemira proti Japonsku. | foto: Reuters

Takehiro Tomijasu odklízí Casemirovu hlavičku z brankové čáry.
Kajšú Sano skóruje proti Brazílii.
Kajšú Sano slaví gól proti Brazílii.
Kajšú Sano střílí na branku Brazílie, stíhá ho Casemiro.
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Jeden z favoritů na celkové vítězství proti stabilnímu účastníkovi vyřazovací fáze. Brazilští fotbalisté hrají v prvním kole play off mistrovství světa proti Japonsku. Utkání z amerického Houstonu sledujte v podrobné online reportáži od 19 hodin.

Zatímco nejúspěšnější tým historie šampionátů s pěti tituly chce potvrdit rostoucí formu na turnaji, asijský celek se pokouší o premiérové vítězství ve vyřazovací fázi.

Brazilci na úvod skupiny remizovali 1:1 s Marokem, následně ale zdolali 3:0 Haiti i Skotsko a postoupili z prvního místa. Jihoameričané patří tradičně mezi největší favority mistrovství světa, na další triumf ale čekají už 24 let. Ve světovém žebříčku FIFA jsou pátí, Japonci sedmnáctí.

„Není to dokonalé, pořád se můžeme zlepšovat, například co se týče rychlosti hry s míčem. Ale jsem rád, že jdou naše výkony nahoru. Teď začíná play off, tam se teprve ukáže,“ řekl Carlo Ancelotti, trenér Brazílie.

Jihoameričané podlehli Japoncům pouze jednou. V říjnovém přípravném utkání v Tokiu po poločase vedli 2:0, domácím se ale podařil velký obrat a nakonec slavili vítězství 3:2.

„Možná o to víc budou teď motivovaní,“ podotkl japonský trenér Hadžime Morijasu. „Brazílie je elitní tým a my ho velmi respektujeme, ale šance na vítězství je vždycky. To jsme si dokázali při posledním měření sil,“ dodal kouč, jehož mužstvo prošlo skupinou F bez porážky a obsadilo druhou příčku.

Kromě remíz s Nizozemskem (2:2) a Švédskem (1:1) deklasovalo 4:0 Tunisko.

Japonsko od roku 1998 nechybělo na žádném světovém šampionátu. Letos postoupilo ze skupiny popáté, ve vyřazovací fázi ale nikdy v historii nevyhrálo zápas. Před čtyřmi lety podlehlo po penaltovém rozstřelu Chorvatsku.

Vítěz duelu se v osmifinále utká s vítězem utkání mezi Pobřežím slonoviny a Norskem, které je na programu v úterý.

MS ve fotbale 2026
29. 6. 2026 19:00
Zápas probíhá
Brazílie : Japonsko 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
29. K. Sano
Sestavy:
R. Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel, D. Santos - B. Guimaraes, Casemiro, L. Paquetá - Rayan, M. Cunha, Vinícius Júnior
Sestavy:
Z. Suzuki - T. Tomijasu, Š. Taniguči, H. Ito - R. Doan, K. Sano, D. Kamada, K. Nakamura - D. Ito, A. Ueda, D. Maeda
Náhradníci:
Weverton, G. Martinelli, Neymar, Ederson, Fabinho, A. Sandro, Bremer, L. Henrique, Endrick, R. Ibaňez, I. Thiago, Danilo Santos, L. Pereira, Éderson
Náhradníci:
J. Sugawara, J. Nagatomo, Š. Mačino, K. Goto, T. Kubo, A. Tanaka, K. Ogawa, A. Seko, D. Suzuki, K. Šiogaj, T. Hajakawa, K. Osako, J. Suzuki, C. Watanabe, K. Itakura
Žluté karty:
15. Casemiro
Žluté karty:
12. K. Sano
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